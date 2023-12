2024, un rollercoaster speculativ pentru criptomonede

Piața criptomonedelor cunoaște în această perioadă o adevărată „renaștere” după ce, în 2022, a trecut printr-un an dezastruos, consideră specialiştii din piaţă.

Chiar și în aceste condiții, nici măcar creșterea de 140% a Bitcoin nu a satisfăcut apetitul investitorilor, care privesc spre viitor cu tot mai mult optimism, potrivit unei analize realizate de Radu Puiu, analist financiar în cadrul XTB România, companie globală de investiții online.

2024, un rollercoaster speculativ

De unde vine această adiere de speranță? Se poate spune că viitorul cu adevărat strălucit al Bitcoin este, în 2024, deja o concluzie anticipată? Potrivit lui Radu Puiu, prima jumătate a anului 2024 promite să fie extrem de interesantă, datorită deciziilor finale ale autorității de reglementare SEC din SUA, în cazul mult așteptatei cereri de înființare a ETF-urilor spot și a celui de-al patrulea fenomen de halving din istoria Bitcoin. Piața se așteaptă ca efectul sinergic al acestor două evenimente să dea startul unei noi piețe de creștere a criptomonedelor. Scăderea randamentelor obligațiunilor și scăderea ratei fără risc trimite investitorii, încă o dată, către activele riscante.

„Dar este viitorul Bitcoin sigur înainte să înceapă noul an? Cert este că înființarea unor ETF-uri spot pe Bitcoin aduce în discuție primele fonduri de acest gen pe piața aurului sau pe indicele S&P 500, care au favorizat aprecierea prețului activelor respective pe termen mediu și lung. Atunci când se analizează posibilul impact al unui astfel de scenariu asupra prețului Bitcoin, este necesar de înțeles în ce măsură s-ar deosebi noul instrument de toate cele disponibile până în prezent”, spune Radu Puiu. A graph with lines and numbers

Description automatically generated(Grafic 1) Din punct de vedere istoric, evenimente precum lansarea primelor contracte futures pe Bitcoin la bursa CBOE din Chicago, în 2017 sau a primului ETF bazat pe contracte futures, în 2021, au dus la marcarea profiturilor. Sursa: XTB Research

Fondurile ETF ar urmări prețul Bitcoin, cumpărând această criptomonedă direct de pe piață, în numele investitorilor, care ar acționa ca un hedge (o acoperire) pentru un astfel de fond. Având în vedere că oferta de Bitcoin este limitată, acest lucru face ca, în cazul unor achiziții instituționale mari, rezultatul firesc să fie creșterea bruscă a prețului. Toate aceste procese ar avea loc într-un mod identic - din punct de vedere tehnic - cu acțiunile, fără a fi nevoie să se angajeze în tranzacții pe bursele de criptomonede sau să dețină așa-numitele portofele electronice.

Analiștii din toată lumea precizează că acest lucru ar facilita accesul la investițiile în Bitcoin, atât pentru cei reticenți față de inovație, cât și pentru instituții precum fondurile de pensii care, datorită ETF-urilor, ar putea intra pe piața criptomonedelor (inaccesibilă până acum, conform cerințelor de reglementare). Merită menționat faptul că, pentru moment, o astfel de oportunitate ar fi limitată la instituțiile din SUA. Analistul Radu Puiu explică faptul că în Europa, posibilitatea de a investi în Bitcoin în afara burselor de criptomonede există de mult timp, cum ar fi prin intermediul ETN-ului suedez Bitcoin Tracker, denominat în EUR, care, totuși, nu a atras un interes serios.

„Având în vedere efortul depus de un număr total de 13 instituții care au trimis cereri pentru a crea primul ETF Bitcoin spot și implicarea agenției însăși, concluzionăm că aprobarea cererilor este fezabilă”, arată analistul XTB.

Reuters subliniază că SEC a intensificat eforturile și frecvența contactelor cu părțile interesate, iar cel mai mare fond de investiții din lume, BlackRock, și-a modificat din nou cererea. În același timp, pe termen scurt, este posibil ca impactul ETF-urilor asupra Bitcoin să fie mai mic decât se așteaptă industria, ceea ce ar putea duce la o piață supraîncălzită care să marcheze profituri și la un scenariu de tipul „cumpără zvonurile, vinde faptele”. Cu toate acestea, fără îndoială, un fond ETF spot este un lucru care ar putea crește semnificativ cererea și ar putea accentua interesul pentru Bitcoin.

Ciclurile de halving și evenimentele care ar perturba evoluția Bitcoin

Istoria Bitcoin are doar 15 ani, dar investitorii din industrie urmăresc îndeaproape caracterul sezonier și dinamica ciclurilor asociate cu așa-numitele halvinguri. Deși piața relativ tânără oferă date care ar putea să nu reprezinte o valoare statistică semnificativă, dinamica celor trei cicluri anterioare de halving ale Bitcoin sugerează că acestea au afectat prețul în mod similar. Reducerea la jumătate a ofertei noi de Bitcoin și a recompensei pentru „mineri” afectează sentimentul investitorilor. În același timp, este important să ne amintim că trecutul nu trebuie neapărat să se repete în viitor, deși simpla reducere a ofertei unui activ disponibil ar trebui să fie pozitivă pentru acesta - așa cum se întâmplă, de exemplu, pe piața materiilor prime.

„Evenimentele care ar putea perturba creșterea continuă a Bitcoin ar putea fi, pe lângă episoadele imprevizibile, încetinirea bruscă a creșterii economice sau un al doilea val de inflație. În prezent, niciuna dintre cele de mai sus nu pare probabilă. Scăderea inflației justifică primele reduceri de rate ale băncilor centrale care, în condițiile în care consumatorii sunt încă puternici, creează un mediu favorabil pentru criptomonede în 2024. De asemenea, momentan nu există nicio bază pentru o eventuală deteriorare a sentimentelor pe Wall Street – fenomen care, desigur, poate avea loc oricând”, explică Radu Puiu.

Cu randamente mai mici și un sentiment pozitiv pe piața bursieră, există motive solide potrivit cărora un dolar american mai ieftin ar trebui să ofere un mediu macroeconomic favorabil pentru continuarea evoluției Bitcoin.

Revenind la „ciclul de halving” și la posibilul efect al debutului ETF-urilor, fundamentele pentru o creștere continuă sunt puternice. Desigur, există loc pentru dezamăgire sau pentru marcarea profitului menționat mai sus. Cu toate acestea, trebuie remarcat faptul că așa-numitele rezerve de Bitcoin ale adreselor pe termen lung (reticente din punct de vedere statistic să vândă într-o piață ascendentă) se află la maxime istorice (aproximativ 75% din oferta disponibilă), cu solduri Bitcoin la un nivel scăzut record, pe bursele de criptomonede. Acest lucru ar putea însemna că mulți investitori se pregătesc pentru o continuare a tendinței, limitând oferta.

Date cheie:

10 ianuarie 2024 - SEC ar putea lua decizii finale cu privire la cererile pentru ETF-uri spot.

23 aprilie 2024 - Al patrulea fenomen de halving al Bitcoin.