123Credit, creștere de cinci ori într-un an. Estimările pentru 2025 depășesc pragul de un miliard de lei

Platforma 123Credit, specializată în intermedierea de credite de nevoi personale, auto, ipotecare și refinanțări, a raportat o creștere semnificativă în 2024. Potrivit datelor companiei, volumul creditelor intermediate a ajuns la peste 600 de milioane de lei, de 5 ori mai mult decât în 2023, când volumul creditelor distribuite a fost de 117 milioane de lei. Pentru 2025, estimările interne indică depășirea pragului de 1 miliard de lei.

Lansată ca marketplace pentru credite, platforma a fost susținută de investiția Omnia Capital și mizează pe procese digitale pentru reducerea timpului de aplicare.

Sistemul permite verificarea eligibilității online, conectat la ANAF și Biroul de Credit, iar aplicanții beneficiază de asistență pe parcursul procesului.

În 2024, peste 500.000 de persoane au folosit 123Credit, iar compania a devenit profitabilă. În plus, a început să intermedieze și produse de leasing, inclusiv finanțări pentru bunuri de valoare mare.

„Platforma folosește sisteme care reduc procesul de aplicare la doar câteva minute, complet online, chiar și pentru credite care, în mod tradițional, presupuneau săptămâni de așteptare și multiple vizite la bancă”, menționează 123Credit într-un comunicat de presă.

Reprezentanții Omnia Capital afirmă că obiectivul pentru 2025 este atingerea unui volum de peste 1,1 miliarde de lei intermediate.

Matei Ladea, co-fondator Omnia Capital și acționar 123Credit, a declarat:

„Am scalat rapid cea mai eficientă și accesibilă soluție de creditare digitală din România, integrând sisteme performante cu asistență umană specializată și simplificând complet experiența clientului. Bugetăm să încheiem 2025 cu peste 1,1 miliarde lei intermediate, ceea ce ne va poziționa pe locul doi la nivel național. Viitorul creditării în România este digital, iar noi doar accelerăm tranziția.”