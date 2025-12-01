Mesajul sec transmis de Ambasada Rusiei la București cu ocazia Zilei Naționale a României

Ambasada Federației Ruse la București a transmis duminică, de Ziua Națională a României, un mesaj de felicitare sec, de două rânduri, adresat românilor.

„Ambasada Federației Ruse transmite felicitări poporului român de Ziua Națională a României! La mulți ani, România!”, se arată pe pagina de Facebook a instituției.

Mesajul este însoțit de o fotografie cu Arcul de Triumf din București, acolo unde, duminică, 1 Decembrie, a avut loc parada militară de Ziua Națională a României.

Evenimentul a reunit peste 2.900 de militari.

La paradă a fost prezent și Nicușor Dan, care a participat pentru prima oară în calitate de președinte.