Domiciliul din Paris al fostului preşedinte francez François Hollande, prădat de doi algerieni. Ce i-au furat

Locuința de la Paris a fostului preşedinte francez François Hollande şi partenerei sale, Julie Gayet, a fost spart la 22 noiembrie, iar din locuinţă a fost furat un ceas, potrivit unor surse, relatează luni BFMTv.

Presupuşii spărgători au fost găsiți de polițiștii din cadrul celui de-al Doilea District al Poliţiei Judiciare, potrivit News.ro, care citează televiziunea franceză.

Indivizii au fost arestați a confirmă Parchetul din Paris pentru aceeași televiziune.

Este vorba despre doi bărbaţi, născuţi în Algeria în 1994 şi 1995.

Cei doi au fost inculpaţi cu privire la furt în bandă organizată şi plasaţi în detenţie provizorie vineri, la 28 noiembrie.

Poliţiştii au efectuat percheziții și au găsit ceasul furat şi i-au restituit fostului şef al statului.

Anturajul lui Francois Hollande, contactat de BFMTV, a declarat că, grație intervenţiei poliţiştilor, „au existat puţine conseciinţe”.