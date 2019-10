FNT După „sanctificarea“ lui Alexandru Darie, Andrei Şerban condamnă „trivialitatea şi fenomenul de isterie colectivă ce se naşte la moartea artiştilor“

În cadrul conferinţei de presă de ieri, din cadrul FNT, regizorul Andrei Şerban a vorbit despre "Richard al III-lea" de William Shakespeare, spectacol prezentat în două versiuni scenice. Acestea au fost realizate de trupele teatrelor „Radnóti Miklós” din Budapesta şi Teatrul Bulandra din Bucureşti. Astfel, pentru prima dată într-un festival, în acelaşi decor, au fost prezentate două variante de spectacol teatral aparţinând aceluiaşi creator, realizate pe scene diferite ale Europei.

În acest context, regizorul Andrei Şerban a făcut, ieri, nişte declaraţii dure care au stârnit controverse legate de "sanctificarea lui Alexandru Darie" după moartea acestuia.

„Ducu Darie a fost foarte generos în toţi aceşti ani faţă de mine. Îi sunt recunoscător pentru bunătatea lui şi vreau să exprim de ce nu am vorbit până acum deloc despre el. Pentru că este un om pe care l-am cunoscut bine şi care din păcate nu mai este printre noi şi care tot din păcate, deşi în ultimii 10 ani a fost marginalizat, nu a fost nici premiat la Uniter, nu a fost nicio festivitate, era realmente marginalizat.

"Ducu a trăit cu dificultatea asta, pentru că să faci balanţa ca viaţa să îşi trăiască arta ca artist şi ca arta să îşi trăiască viaţa este un lucru foarte complicat şi delicat şi el nu a reuşit să facă asta.

A fost un om ca noi toţi care s-a luptat să trăiască şi a avut slăbiciunile şi puterile lui. Haideţi să ne uităm la el astfel! Să nu aprindem lumânări în holul teatrului, pentru că nu este un sfânt”, a subliniat regizorul Andrei Şerban.

După declaraţiile lui Andrei Şerban, Oana Pellea (foto) a reacţionat, astăzi, pe contul ei de Facebook: "Să nu aprindem lumânări în holul teatrului, pentru că nu este un sfânt, a declarat regizorul Andrei Şerban despre Alexandru Darie. Îmi pare rău, lumănările se aprind pentru sufletele celor plecaţi, nu pentru sfinţi. Consider ca oricine are dreptul să aprinda o Lumină pentru sufletul unui om drag, oriunde.

Chiar in holul teatrului, mai ales atunci când directorul Teatrului devenise trup si suflet cu teatrul. Lumănările se aprind in semn de iubire pentru cel plecat... Dumnezeu să te odihnească. Duculeana, a declarat Oana Pellea.

a răspuns. în exclusivitate pentru "Adevărul", tuturor polemicilor născute în jurul declaraţiilor sale recente. "Am auzit ca am fost iar înţeles greşit. Cum se întâmplă mereu, auzim ce vrem noi, nu ce se spune. Pentru cei ce nu au fost prezenţi la conferinţă şi citesc doar relatările distorsionate, e poate util sa precizez sensul şi motivaţia cuvintelor mele. Nu pe Ducu l-am atacat dimpotrivă, din respect pentru el, am condamnat trivialitatea şi fenomenul de isterie colectivă ce se naşte des la moartea artiştilor. Şi asta în ciuda indiferenţei cu care mulţi i-au tratat când erau in viaţă