„Caragiale – o lume în mişcare”, Gala HOP 2021, sub soarele Cetăţii de la Alba Iulia

Text de Rona David

Ediţia are ca temă "Teatru coregrafic. DansActorul ca fenomen al teatrului actual", iar motto-ul este "Caragiale - o lume în mişcare". Evenimentul se desfăşoară la Casa de Cultură a Studenţilor din Alba Iulia, în perioada 2-4 septembrie. Juriul de preselecţie al galei de anul acesta este format din Ioan Ardelean (actor şi regizor), Silvia Ghiaţă (producător TV), Andrei şi Andreea Grosu (regizori), Alexander Hausvater (regizor), Daniela Nane (actriţă). Prelesecţia s-a făcut pe baza vizionării înregistrărilor video trimise de actori.

Cu emoţiile purtate în Oraşul Luminilor - Alba Iulia, cei 17 concurenţi ai serii trecute au respirat şi expirat, trăit şi dansat, jucat şi visat un Caragiale, altfel.

La secţiunea Individual au concurat patru absolvenţi ai Universităţii de Vest din Timişoara (Oana Antonovici, Patricia Gavril, Marin Lupanciuc, Oana Tudoran), trei de la Universitatea "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca (Petru Mărginean, Alina Mişoc, Ileana Ursu), doi de la Universitatea Naţională de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale" din Bucureşţi (Toni Gheorghe, Andreea Moustache) şi câte unul de la Universitatea Naţională de Arte "George Enescu" de la Iaşi (Diana Raluca Amitroaie) şi Universitatea "Lucian Blaga din Sibiu (Andrada Oltean).

“Întâlnirea cu fenomenul dans-actor este o întâmplare fericită pentru mine. Când am început să iubesc dansul a început Gala HOP, cu această temă. În plus, este vorba despre Caragiale, cu care sunt familiarizat şi pe care îl iubesc. În ceea ce priveşte numărul din seara aceasta, iniţial am vrut să fac Veta, şi în process mi-a ieşit un Chiriac care o visează pe Veta şi care îşi imaginează ce şi cum i-ar spune Vetei. Cu timpul am realizat că este şi un moment foarte actual, adică este şi o căutare de sex/gen, de cine sunt, unde îmi sunt limitele, până unde pot să merg. Rămâne valabilă şi varianta cu două personaje în unul”, a mărturisit concurentul de la secţiunea Individual, Marin Lupanciuc, absolvent al Universităţii de Vest din Timişoara.

Cu o dinamică a mişcării multidimensională şi o energie pe măsură, Alina Mişoc, absolventă a Universităţii "Babeş-Bolyai" din Cluj-Napoca a încântat publicul cu un colaj dintr-O noapte furtunoasă, O scrisoare pierdută şi D’ale carnavalului.

“Mi-am dorit foarte mult să ajung la Gala HOP sub indrumarea domnului Gigi Căciuleanu. Actorul-dans este singură temă care m-a atras la această gala. Dar, ca actor, nu cred că trebuie să aştepţi ceva special pentru ţine. Îi îndemn din toată inima pe studenţii de la actorie să participe la HOP deoarece dacă “te arde” să faci această meserie, o vei face-o din orice, nu trebuie să aştepţi neapărat o tema care crezi că ţi se potriveşte”, spune Alina.

Un alt moment de la secţiunea individual care a făcut-o pe Diana Raluca Amitroaie, absolventă a Universităţii Naţionale de Arte "George Enescu" Iaşi, să domine scena este “Adrisantu necunoscut” sau cum spunea Caragiale “Dacă nu găsesc andrisantul, scriu pe ea cu plaivaz: 'andrisantul necunoscut', ori 'nu se află', ori 'mort', care va să zică fiecare după cum devine...

“Participarea la concurs a fost un pariu cu mine însămi. Mi-a plăcut foarte mult libertatea de aici. Nu ne-a fost impus un anumit text, aşadar am căutat ceva care să pună în valoare abilităţile mele. Prim momentul ales am încercat să ies din propriul lui sens, adică să mă joc foarte mult cu el. Este amuzant deoarece abia am terminat licenţa şi abia am descoperit teatrul dans. Am exersat totul în două săptămâni pentru concursul de la HOP. Repetam de dimineaţa până seara în sala Studio de la facultate, spre mirarea portarului care îmi spunea că ar trebui să plec şi eu în vacanţă şi nu să muncesc atât. Dar când eşti animat de dorinţă, munca însăşi devine un fel de vacanţă activă”, este de părere Diana.

La secţiunea Grup au avut loc spectacolele: "Cazul Broaştelor", cu Alexandru Cruceru şi Sonia Kalman, absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Bucureşţi şi Crăiţa Mladinovici, absolventă a Universităţii Hyperion din Bucureşti; "Cetăţeni Turmentaţi", regia Norbert Boda, cu Alexandru Chindriş, George Olar, Irina Sibef şi Maria Teişanu, absolvenţi ai Universităţii "Babeş-Bolyai", Cluj-Napoca; "D'ale lu'Aghiuţă", cu Stela Cora, Andrei Cristea şi Lăcrămioara Soare, absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Bucureşti; "Memento uMori", cu Cezara Creţu, Andrada Oltean, Alis Pelle, absolvenţi ai Universităţii "Lucian Blaga" din Sibiu şi Vlad Pelin, absolvent al Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Bucureşti; "Năpatima", cu Eugeniu Cozma şi Oana Zara, absolvenţi ai Universităţii Naţionale de Artă Teatrală şi Cinematografică "I.L. Caragiale", Bucureşti.

În seara aceasta, povestea merge mai departe cu Andreea Moustache, Toni Gheorghe şi Oana Antonovici la secţiunea Individual şi cu momentele: „Năpatima” ( Eugeniu Cozma şi Oana Zara) şi „Cetăţeni Turmentaţi”, regia Norbert Boda, cu Alexandru Chindriş, George Olar, Irina Sibef şi Maria Teişanu, la secţiunea Grup.