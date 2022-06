INTERVIU Constantin Dram, profesor universitar: „Admiratoarele îi propuneau întâlniri şi dăruire totală, dar Teodoreanu era fidel unei singure femei“

„Weekend Adevărul“: Am putea spune că între Ionel Teodoreanu şi Ştefana Lupaşcu a fost o dragoste la prima scriitură, aceştia arătându-şi unul altuia creaţiile artistice. Cum de s-au îndrăgostit atât de tare?

Multe persoane l-au criticat pentru acest gest şi spuneau că ar fi trebuit să păstreze locul copilăriei sale minunate despre care a scris numeroase poveşti. Era într-o zonă fabuloasă a Iaşiului – Beilic sau Zlataust. Zona era cultivată de pe vremea prinţilor turci. Uneori, cei care sunt mai sentimentali vor să se rupă cu totul. În „Masa umbrelor“, despre perioada ieşeană, a scris ceva cumplit: Iaşiul a devenit un oraş care are două porţi de ieşire: una este la gară, iar cealaltă la cimitir. Se simţea închis şi fără scăpare.

Erau foarte buni prieteni de familie. Făceau inclusiv multe excursii, una dintre ele la Istanbul. Mihail Sadoveanu povesteşte despre această excursie a lor. La un moment dat au ajuns într-o „dugheană“, aşa cum o numeşte el, şi au atras atenţia vânzătorilor, iar însuşi patronul prăvăliei, dându-şi seama că a intrat un grup de europeni mai deosebiţi, îi întâmpină. Ei căutau tot felul de antichităţi şi suveniruri, iar patronul s-a apropiat de Sadoveanu, văzându-l mai auster decât ceilalţi, şi l-a chemat într-un loc mai dosnic şi i-a spus în franceză că are de vânzare şi lucruri mai deosebite. Apoi a scos de sub tejghea un album în foileton cu imagini – dacă le priveai dintr-un anumit unghi vedeai poze cu femei frumos îmbrăcate, dacă le priveai din altul, le vedeai nud. Deci era, cum am spune noi astăzi, un album erotic. Sadoveanu ar fi răspuns: „Sunt european, dar nu sunt obosit. Sunt încă în toată puterea de bărbat şi intelectual şi îmi plac lucrurile adevărate, nu cele trucate. Doamna şi domnul de acolo (n.r. – familia Teodoreanu) sunt printre cei mai distinşi intelectuali ai României“.