Vernisajul online al expoziţiei „Infinite Connections – Brâncuşi he[ART]beat” a deschis seria evenimentelor Qreator by IQOS din acest an

GALERIE FOTO

Cu acest prilej, pe pagina de Facebook a Qreator by IQOS a avut loc vernisajul live al expoziţiei „Infinite Connections – Brâncuşi he[ART]beat”. Expoziţia „Infinite Connections” face parte din proiectul „Brâncuşi he[ART]beat”, iniţiat de arhitecta Irina Calotă şi Asociaţia Art Walk Street – AWS în anul 2016. Găzduită pentru a treia oară consecutiv la Qreator by IQOS, în perioada 20-26 februarie, expoziţia din acest an creează o punte de legătură între trecut şi prezent şi prezintă lucrări inspirate de creaţia şi viaţa lui Constantin Brâncuşi.

Vernisajul s-a desfăşurat cu uşile închise, doar în prezenţa artiştilor expozanţi, însă iubitorii de artă au putut vedea, chiar dacă doar virtual, cele 19 lucrări expuse la Qreator by IQOS şi au aflat detalii despre ideile din spatele lor, dar mai ales despre modul în care opera şi viaţa lui Constantin Brâncuşi i-au inspirat pe artişti în demersul lor creativ.

Totodată, cei care au dorit să afle ce pot vedea la Qreator by IQOS înainte de a vizita expoziţia din bulevardul Aviatorilor 8A s-au bucurat de o experienţă vizuală bogată. În cadrul vernisajului inedit, care a îmbinat elementele unei expoziţii clasice şi live performance-uri artistice, publicul a putut face un tur virtual al expoziţiei, ghidat de gazda evenimentului, omul de radio Gojira.

Momentele speciale ale serii au încântat audienţa dornică să descopere, chiar şi din spatele ecranelor, experienţa pregătită de organizatori. Astfel, artistul vizual Obie Platon a pus la punct ultimele detalii ale lucrării „Sic Transit Gloria Mundi”. Coregraful Arcadie Rusu şi echipa Linotip au prezentat „Brâncuşi #145”, un moment de dans contemporan care îl are în centrul atenţiei pe Constantin Brâncuşi, interpretat de Attila Bordás. Un concept semnat de Arcadie Rusu, acest moment este un exerciţiu de imaginaţie care caută să rupă barierele dintre timp şi spaţiu şi îşi propune să exploreze profunzimea creaţiei. De asemenea, Renata Kristof a prezentat în premieră portretul surprinzător al lui Constantin Brâncuşi realizat prin tehnica string art.

Lucrările expuse la Qreator by IQOS sunt realizate de artişti din Bucureşti, Constanţa, Iaşi, Oradea şi Chişinău, artişti care au ales modalităţi de exprimare diferite: Felix Aftene, Vladlen Babcineţchi, Emanuel Chiriac, Andrei Cozlac, Renata Kristof, Laurenţiu Mogoşanu, Ana Negara, Obie Platon, Nicolae Popa, Valentin Vârtosu, Dumitru Verdianu şi Daniel Zaporojan.

În perioada 20-26 februarie, în spaţiul Qreator by IQOS din Bulevardul Aviatorilor 8A, vizitatorii se vor putea delecta vizual cu opere lucrate din materiale şi texturi diferite, de la lemn, metal, marmură, ulei pe pânză şi pot admira un portret surprinzător al marelui sculptor, realizat prin tehnica string art. De asemenea, în cadrul expoziţiei, este proiectat filmul „Viaţa lui Constantin Brâncuşi”, în regia lui Cornel Mihalache.

Cele mai frumoase momente ale serii, precum şi crâmpeie din atmosfera de la eveniment pot fi văzute în continuare pe pagina de Facebook Qreator by IQOS şi pe contul de Instagram, pe care gazda evenimentului, Gojira, a împărtăşit comunităţii Qreator by IQOS momentele lui preferate de la vernisaj.

***Vizitarea expoziţiei se face cu respectarea regulilor şi recomandărilor valabile în prezent. Accesul pentru vizitare este permis exclusiv persoanelor cu vârsta peste 18 ani şi se face ţinând cont de capacitatea maximă a spaţiului. În incinta clădirii nu vor fi admise mai mult de 40 de persoane concomitent. Accesul vizitatorilor va fi permis doar dacă aceştia poartă mască de protecţie, care trebuie să acopere gura şi nasul pe toată durata vizitei, şi dacă au o temperatură sub 37,3°C.

Articol realizat în parteneriat cu Qreator by IQOS.