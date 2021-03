Un tablou despre care se crede că a fost pictat de Tiţian, descoperit într-o biserică din Anglia

„The Last Supper” a fost un cadou pentru biserica St Michael and All Angels din Ledbury (Herefordshire), în 1909.







Istoricul de artă Ronald Moore este de părere că a descoperit semnătura lui Tiţian pe pânză în timpul lucrărilor de restaurare.





„Mereu a avut un aer de Tiţian, dar nu am putut să identific... acum avem o descoperire”, a spus el.





Biserica a apelat la Moore, în urmă cu trei ani, pentru a face o cercetare în cazul tabloului de dimensiuni mari (cu peste 3,6m lăţime) şi pentru a-l restaura. De atunci, el şi asistenta sa Patricia Kenny au petrecut 11.000 de ore încercând să stabilească legătura cu artistul veneţian din secolul 16.





Tiziano Vecellio, cunoscut ca Tiţian, a fost cel mai important pictor al Şcolii Veneţiene şi unul dintre cei mai mari artişti renascentişti italieni.





Moore a declarat că descoperirea sa, a unei inscripţii sub desen, făcută de mână, indică faptul că este doar ceva ceea ce „un pictor mare” ar fi făcut.





Folosindu-se de lumină ultravioletă, el a descoperit semnătura lui Tiţian în partea de jos din stânga tabloului. În plus, faţa unuia dintre apostoli se potriveşte cu cea a lui Tiţian. Doi băieţi din tablou seamănă cu doi dintre copiii lui Tiţian şi, pe baza unor analize, Moore crede că tabloul a fost modificat pentru a fi un fel de portret de familie.





Moore a spus că pictura a fost comandată de o mănăstire din Veneţia cu câţiva zeci de ani înainte de a fi finalizată, în 1576, anul în care Tiţian a murit.





„Era un artist foarte popular şi ocupat şi cred că nu a avut vreodată timp să lucreze la el şi să îl finalizeze. Când Tiţian a murit, molima făcea victime şi cred că asta l-a influenţat pe fiul lui să transforme tabloul într-un portret de familie”, a mai spus el.





Tiţian avea un atelier mare în Veneţia, unde artiştii şi scriitorii se adunau, iar Moore a menţionat că alţi doi sau trei artişti ar fi putut lucra la această pictură.





„Deşi a iniţiat conceptul cu fiul lui, nu înseamnă că l-a pictat în întregime sau că a realizat mare parte din pictură. Partea interesantă este că acesta este un tablou nedescoperit din atelierul lui Tiţian”, a completat Moore.