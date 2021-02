Sculptorul Arturo Di Modica, autorul statuii-simbol de pe Wall Street, a murit la 80 de ani

Di Modica împlinise recent 80 de ani şi se lupta de mulţi ani cu cancerul. Artistul lasă în urma sa una dintre cele mai cunoscute statui ale New York-ului, celebra „Charging Bull”, amplasată în Bowling Green, adică districtul Manhattan, inima financiară a oraşului.

Statuia de 3.2 tone a devenit un simbol al New York-ului, fiind la origine „artă de gherilă”. Di Modica o amplasase iniţial în faţa Bursei din New York, în 1989, pentru a reprezenta spiritul de luptă al SUA şi al New York-ului, scrie HotNews.