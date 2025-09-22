search
Luni, 22 Septembrie 2025
„Agent Cornetto”: femeia-cameleon din anturajul lui Putin reapare, deghizată în muncitoare de fabrică

Publicat:

O figură feminină misterioasă din anturajul liderului de la Kremlin a reapărut recent în public, cu o nouă înfățișare. Cunoscută în presa internațională sub porecla „Agent Cornetto”, femeia este considerată una dintre cele mai fidele (și versatile) gărzi de corp ale lui Vladimir Putin. De această dată, ea a fost surprinsă costumată în muncitoare, în timpul unei vizite prezidențiale la un complex militar din Perm, în estul Rusiei.

„Agent Cornetto”, una dintre cele mai versatile) gărzi de corp ale lui Putin/FOTO:X
„Agent Cornetto", una dintre cele mai versatile) gărzi de corp ale lui Putin/FOTO:X

„Agent Cornetto”, femeia este considerată una dintre cele mai fidele (și versatile) gărzi de corp ale lui Vladimir Putin.

Figura ei nu este deloc străină publicului atent la aparițiile lui Putin: a fost văzută în trecut sub identități variate – de la vânzătoare de înghețată, la pescăriță, enoriașă sau cadru medical. De fiecare dată, poziționarea în fotografiile oficiale a fost strategică: niciodată prea departe de liderul rus, dar mereu suficient de discretă pentru a trece, în aparență, drept o prezență „obișnuită”.

agent cornett jpg

O apariție atent regizată într-o fabrică militară

În imaginile recente, publicate de agențiile oficiale ruse, femeia apare în halat de lucru, alături de alți presupuşi muncitori din industria de apărare. Vizita a avut loc la uzinele Motovilikha, un simbol al capacității de producție militară rusească. A fost, însă, suficient pentru canalele independente de pe Telegram – între care Solovyinyi Pomyot, cunoscut pentru criticile acide la adresa regimului – să sugereze că întreaga scenografie ar fi fost fabricată, cu „muncitori” având manichiuri proaspete și costume impecabile, mai degrabă pregătiți pentru un platou de filmare decât pentru o linie de producție.

„Era evident din privirea lor că era prima dată când vedeau un utilaj”, notează un comentator anonim. Alții au remarcat lipsa de interacțiune autentică: nimeni nu a pus întrebări, nu a comentat, nu a schițat niciun gest spontan. Totul părea dirijat cu atenție.

Cât de real mai este președintele Putin?

Apariția femeii coincide cu reapariția altor speculații recurente în presa internațională: anume, că Putin însuși ar fi fost înlocuit, în unele apariții publice, de dubluri. Motivul? Aspectul fizic diferit, mimica mai expresivă, dar și neobișnuita relaxare afișată în fotografii. Desigur, nimic nu este confirmat oficial. Dar într-un regim în care controlul imaginii e absolut, iar contactul direct cu cetățenii este aproape inexistent, astfel de zvonuri nu pot fi ignorate cu totul.

Citește și: Ce urmăreşte, de fapt, Moscova prin incursiunile cu drone în Polonia. Avertismentul ignorat din spatele haosului aerian

Aceeași femeie a fost identificată, în diverse rânduri, sub mai multe identități: Ekaterina Safonova, apoi Anna Sidorenko, ar fi doar două dintre numele atribuite în mod neoficial. În 2016, apărea într-o fotografie cu Putin și câțiva pescari din Novgorod. Un an mai târziu, figura ei era recognoscibilă la o slujbă de Crăciun într-o mănăstire din aceeași regiune. În 2017 și 2019, presa a surprins-o în rolul de vânzătoare de înghețată, oferindu-i președintelui cornete în cadrul unui salon aerospațial internațional. De aici și porecla ironic-metaforică: Agent Cornetto.

O tăcere de doi ani, urmată de o revenire strategică

După apariția sa într-un mesaj de Anul Nou din 2023, alături de înalți oficiali militari, presupusa agentă a dispărut complet din peisajul public. Reapariția sa, într-un moment în care Kremlinul accelerează mesajele de consolidare militară și mobilizare națională, ridică semne de întrebare. Este ea un cadru activ al Serviciului Federal de Protecție (FSO), responsabil de siguranța lui Putin? A fost infiltrată în anturajul liderului drept gardă de corp sub acoperire? Sau este doar un simbol al modului în care regimul de la Moscova manipulează realitatea?

O vizită cu miză: arme noi pentru un război vechi

Dincolo de teatrul de PR, vizita la uzina din Perm a fost folosită de Putin pentru a reafirma sprijinul față de industria de apărare. Liderul rus a lăudat eforturile celor implicați în producerea unor noi sisteme de armament, precum Derivatsiya-PVO sau TOS-2, și a subliniat că armata trebuie modernizată în continuare, indiferent de deznodământul conflictului din Ucraina.

Cererea pentru forțe armate moderne nu va scădea, ci dimpotrivă”, a spus el, în discursul oficial. „Vom continua dezvoltarea lor pentru a le face compacte, moderne și puternice.”

Propagandă, spectacol și adevăruri ocolite

Prezența recurentă a acestei femei, în ipostaze mereu diferite, pare să spună mai mult despre starea reală a puterii în Rusia decât despre persoana ei în sine. Este ea doar o piesă într-un joc de imagine menit să sugereze normalitate, apropiere, simplitate? Sau este simbolul unei realități construite artificial, unde fiecare apariție, întrebare și zâmbet sunt atent regizate?

Poate că adevărata întrebare nu este cine este „Agent Cornetto”, ci de ce are nevoie Kremlinul de astfel de personaje în decorul politic cotidian.

Și, mai ales, ce ascund ele.

Rusia

