Paşte de comedie şi maraton „Ice Age”, filme de acţiune şi seriale clasice, în luna mai la TNT

Programul de distracţie începe sâmbătă, 1 mai, la ora 13:10, cu animaţia „Ice Age/ Epoca de gheaţă” (2002). Aventurile mamutului Manny, ale leneşului Syd şi tigrului Diego vor continua de la 14:40, în „Meltdown/ Dezgheţul” (2006).

Celelalte două filme din franciza animată - „Dawn of the Dinosaurs/ Apariţia dinozaurilor” (2009) şi „Continental Drift/ Continente în derivă” (2012) - vor fi difuzate duminică, 2 mai, de la ora 13:05, respectiv 14:50.

Pe 1 mai, de la ora 16:20, Robin Williams este protagonistul comediei „RV” (2006), a cărei acţiune are loc în Munţii Colorado. Îi urmează, de la ora 18:20, „Hot Shots!/ Formidabilul” (1991), cu Charlie Sheen, parodie a lungmetrajului

„Top Gun”. Continuarea va începe de la ora 20:00.

Bruce Willis şi Matthew Perry se înfruntă, pe 1 mai, de la ora 21:40, în „The Whole Nine Yards/ Cât îmi dai ca să te împuşc?” (2000), iar seara se va încheia cu „3 Ninjas: Knuckle Up/ Ninja în vacanţă” (1995), difuzat de la ora 23:40.

Duminică, 2 mai, de la ora 16:30, va fi difuzată comedia animată „Garfield” (2004), iar de la 18:00, „Robin Hood: Men in Tights/ Robin Hood: Bărbaţi în izmene” (1993), un pamflet la adresa personajului legendar.

Will Ferrell şi John C. Reilly sunt protagoniştii „Step Brothers/ Fraţi vitregi” (2008), de la ora 20:05, iar Seth Rogen, James Franco şi Gary Cole se îmbarcă în „Pinneaple Express: Afacere riscantă” (2008), de la ora 21:55. Imediat după miezul nopţii va fi difuzat „3 Ninjas: High Noon at Mega Mountain/ Aventuri în parcul de distracţii” (1998).

În luna mai, serile de miercuri sunt dedicate filmelor „alese”, iar între protagonişti se numără Liam Neeson, Robin Williams, Robert de Niro şi Julia Roberts. Pe 5 mai, de la ora 20:35, va fi difuzat „Unknown/ Necunoscutul” (2011), cu Liam Neeson şi Diane Kruger în rolurile principale.

Robin Williams şi Robert De Niro joacă împreună în „Awakenings/ Revenire la viaţă” (1990), difuzat pe 12 mai, de la ora 20:40.

Drama romantică „Eat Pray Love/ Mănâncă, roagă-te, iubeşte” (2010), cu Julia Roberts şi Javier Bardem în distribuţie, va putea fi urmărită pe 19 mai, de la ora 22:10.

În ultima miercuri din lună, 26 mai, de la ora 20:15, va fi difuzat filmul de acţiune chinez „Warriors of Heaven and Earth/ Războinicii cerului şi ai pământului”.

De luni până vineri, pe parcursul lunii mai, vor fi difuzate câte două episoade din serialele clasice „Magnum PI” (de la ora 10:10), „Hercules: The Legendary Journeys” (de la ora 14:00), şi „A-Team” ( de la ora 16:00). Vinerile la TNT sunt pline de acţiune. Pe 7 mai, de la ora 21:15, poate fi vizionat „Man on Fire/ Pus pe jar” (2004), cu Denzel Washington, Christopher Walken şi Dakota Fanning.

Jean-Claude Van Damme şi Rob Schneider sunt protagoniştii thrillerului „Knock Off/ Afaceri necurate” (1998), difuzat de TNT pe 14 mai, de la ora 23:00. La miezul nopţii, pe 21 mai, începe „Drive/ Cursa” (2011), cu Ryan Gosling, Carey Mulligan şi Richard Cranston. Keanu Reeves şi Forest Whitaker sunt „Street Kings/ Stăpânii străzilor” (2008), difuzat pe 28 mai, de la ora 23:00.