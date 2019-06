Nostalgia Dobrogei, cu artista Loredana Stancu, la galeria creart

Primul solo show al artistei Loredana Stancu la această galerie aparţinând Primăriei Capitalei, expoziţia „Two different constructs (A postcard as souvenir)“, purtând amprenta curatorială a artistului foto-video Cătălin Burcea, rămâne dechisă aici până pe 11 august 2019. Simpatica galerie „de buzunar“, creart Gallery (în clădirea creart – Centrul de Creaţie, Artă şi Tradiţie al Municipiului Bucureşti), situată în iconica piaţă Lahovary, este deschisă zilnic între orele 10.00 şi 19.00, iar intrarea este liberă.



„Toleranţă şi ajustare“



Dar să dăm cuvântul artistei pentru a-şi prezenta demersul expoziţional:



„Two different constructs este proiectul în care arhivez imagini iconice care aparţin unei zone geografice – Dobrogea –, care a suportat etape succesive de mişcări masive de populaţii, dinspre şi înspre Asia, care a experimentat cu succes conceptul bunei vecinătăţi şi a evitării conflictelor pe parcursul a zeci de generaţii“, spune Loredana Stancu.



„La scară istorică, migraţia poate fi privită ca un proces în plină desfăşurare, element al unui complex şi invizibil sistem care ne «conduce» şi care reface, la intervale de timp aparent întâmplătoare, harta geostrategică a rutelor de strămutare.



Schimbarea perspectivei de abordare a diferenţelor culturale, politice, religioase conduce la construcţia unei noi logici capabile să armonizeze elemente contrare, să dizolve graniţe, să netezească prejudecăţi şi să genereze o misiune pacificatoare.

În Two different constructs propun toleranţa şi acceptarea ca instrumente esenţiale de ajustare a aspiraţiilor şi intereselor, înlăturându-se astfel pericolul unei dominaţii de orice fel.“ (Loredana Stancu)

Femeia şi minaretul – „forţa contrastului“



Redăm în continuare statement-ul curatorului expoziţiei, Cătălin Burcea:



„În Two different constructs, proiect work-in-progress al Loredanei Stancu, avem de a face cu o întâlnire oarecum fericită, cel puţin deocamdată...



Pe de o parte se află femeia occidentală, modernă, eliberată de orice fel de constrângeri, iar pe de cealaltă parte un tip de construcţie cu specificităţi arhitecturale distincte, landmark uşor recognoscibil al unei culturi religioase conservatoare.



Ne referim aici la construcţiile de cult islamic – geamii, moschei etc.

Loredana Stancu este fascinată de aceste construcţii atipice ale căror minarete, în marea lor majoritate, sunt aruncate spre infinit în mod decisiv, aproape violent, însă, subliminal, artista realizează forţa contrastului dintre cele două entităţi; propria persoană versus construcţia per se.

Pe parcursul a trei ani de lucru analitic, Loredana Stancu a documentat riguros o serie de astfel de construcţii, care descriu un traseu imaginar încărcat de seducţie, harta unui teritoriu familiar – Dobrogea –, acolo unde culturi diferite coexistă, în mod natural şi fermecător, prin diversitate şi coloratură.



În faţa fiecarei construcţii artista s-a fotografiat figură întreagă, verticală precum minaretele, întocmai ca într-un postcard as souvenir, spre aducere aminte despre o normalitate posibilă cândva.



Două constructe aparent incompatibile se întâlnesc, în mod firesc, în acelaşi timp, în acelaşi spaţiu.



Aici, acum, încă mai este posibilă o astfel de întâlnire. Nu se ştie însă pentru cât timp. Într-un viitor guvernat din ce în ce mai mult de intoleranţă şi radicalism, acest tip de normalitate este pus sub semnul întrebării.

Cum poate fi totuşi prezervată această normalitate?



Depinde de foarte mulţi factori care ţin mai degrabă de felul în care se vor aranja diferite layer-e sociale, politice, economice, religioase etc. Depinde de cum va funcţiona «fibra» organică a civilizaţiei umane în viitorul apropiat.

Rămâne de văzut...“ (Cătălin Burcea)



Cine sunt cei doi artişti/curatori



Loredana Stancu este artistă vizuală. Lucrează şi expune în principal fotografie şi desen, acestea fiind mediile sale preferate, însă pentru anumite proiecte foloseşte uneori şi pictura sau video. În proiectele sale de lungă durată cercetează şi arhivează, în mod reflex, simboluri, clişee, imagini iconice specifice diferitelor culturi / civilizaţii. Fără a avea pretenţia de a decripta automat valenţele semiotice ale acestora, este interesată de felul în care se construieşte imaginea actuală şi care sunt parametrii care determină puterea ei de seducţie. Date fiind perioadele de timp relativ îndelungate ale proiectelor tip work-in-progress, expune extrem de rar şi doar pentru a puncta – când este cazul – unele registre importante în structura proiectelor sale. În 2011 expune la ALERT studio prima serie de fotografii sub forma unei foto-instalaţii de mari dimensiuni, intitulată „The Particle Moderator“, primul act din arhiva „Urban Signs“. Practica sa artistică presupune în mod curent numeroase intervenţii minimalist-subversive în spaţii publice sau alternative, în diverse locaţii cum ar fi: Berlin - 2005, Atena - 2007, Kassel, Frankfurt, Linz, Brno - 2007, Istanbul - 2005, 2011, Paris - 2008, Varşovia - 2014, Viena - 2014, 2016, Cluj - 2017, Bucureşti - 2000, 2003, 2009, 2018. Trăieşte şi lucrează la Bucureşti.



Cătălin Burcea (foto dreapta) este artist vizual, co-fondator şi coordonator de proiect la ALERT studio, artist-run space din Bucureşti. În perioada 2009 - 2018 a curatoriat o serie de proiecte ale platformei program „White Code“ la ALERT studio. În 2014 a mai curatoriat expoziţiile „Multo Post Futurum“ din cadrul evenimentului New Energies (Romania Focus), organizat de ViennaContemporary, şi „1 min. & 45 sec. / A great future behind us“ la Contemporary Art Ruhr – Essen. Ca artist a expus printre altele la Bienala JCE (6), Beffroi de Montrouge, Paris; AltroQuale, Jesi, Ancona; Muzeul Naţional de Artă Contemporană, Bucureşti; Victoria Art Center, Bucureşti; Galeria Calina, Timişoara; ARCUB Gabroveni, Bucureşti; Alert Studio, Bucureşti; VIENNAFAIR, Viena; Contemporary Art Ruhr, Essen; Centrul de Artă Contemporană Castel Ujazdowski, Varşovia; Galeria Spaţiu Intact, Cluj-Napoca; Knoll Gallery, Viena; Fabrica de Pensule, Cluj-Napoca. Recent a fost selectat să reprezinte România în expoziţia „How We See Things“, organizată cu prilejul Preşedinţiei Austriei la Consiliul UE. Trăieşte şi lucrează la Bucureşti.



Citeşte şi:



Arantxa Etcheverria „deschide uşile“ la creart-ul Primăriei – despre galeria creart, curatoriată de Răzvan Ion



„Cum privim la lucruri“, la Atelier 030202 – despre expoziţia „How We See Things“, organizată cu prilejul Preşedinţiei Austriei la Consiliul UE.

Imagine: Loredana Stancu, „In front of Carol I mosque“, detaliu, 2019. Graphic design: Theodor Moise

Dacă apreciezi acest articol, te așteptăm să intri în comunitatea de cititori de pe pagina noastră de Facebook, printr-un Like mai jos: