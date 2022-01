INTERVIU Pianistul Florian Mitrea: „Aş prescrie Beethoven tuturor pacienţilor, dacă aş fi psihoterapeut”

Concertul este deschis publicului larg şi cuprinde un program de lucrări unice: Două dansuri româneşti, de Theodor Rogalski, Ludwig van Beethoven - Concertul nr.5 în mi bemol major, pentru pian şi orchestră, op. 73, Imperialul şi Suita Mihai Viteazul (selecţiuni), de Tiberiu Olah. Biletele pentru concert sunt disponibile la casieria Ateneului Român, precum şi pe site-ul Filarmonicii George Enescu, iar preţul unui bilet este de 110 lei (Categoria I) şi 100 de lei (Categoria II).

"Adevărul": Revii de la Londra pe scena Ateneul Român, pe 15 ianuarie, într-un concert extraordinar de Ziua Culturii Naţionale, alături de Orchestra Filarmonicii George Enescu. De ce este de neratat pentru public experienţa de a fi în sală la acest concert?

Florian Mitrea: După atâtea luni în care am fost privaţi de experienţa unică de a împărtăşi o emoţie împreună, după luni de stat pe livestream, de vizionat spectacole de teatru online, fiecare dintre noi făcând scroll continuu pe laptop-uri, telefoane şi tablete, în căutarea unui înlocuitor al catharsisului care se întâmplă în timpul actului artistic, întâlnirea în Sala Mare a Ateneului, „templul”, cum i se spunea la noi în casă, este o primă lumină de la capătul tunelului care străpunge întunericul acesta incert în care am fost aruncaţi cu toţii.

Am crescut pe scările Ateneului, am fost la concertele Filarmonicii George Enescu când nu mai erau locuri – de pildă, când a venit în România pianistul Dmitri Bashkirov –, am stat şi pe scările de ieşire de urgenţă şi, îmi amintesc şi acum, cum în acest spaţiu am avut parte de atât de multe momente de sublimă trăire! Fie că eşti consumator de muzică clasică avid, sau este prima intrare în Sala Ateneului, concertul extraordinar de sâmbătă promite să fie covârşitor, aş spune, atât prin semnificaţia zilei în sine, cât şi prin cea a programului propus şi a locului deosebit în care vrem să ne întâlnim.

Mărturiseşte-ne un secret despre Concertul Nr. 5 de Beethoven, Imperialul – o bijuterie componistică, un adevărat hit al muzicii clasice –, pe care îl vei interpreta sâmbăta aceasta pe scena Ateneului Român.

Beethoven a fost cu adevărat un geniu al umanităţii. Să scrii o muzică pe care o fredonează fiecare om pe stradă – să ne gândim, de exemplu, la Simfonia Destinului sau la Oda bucuriei – şi, care, în acelaşi timp este studiată în tratate de mii de pagini de către cercetători erudiţi, înseamnă că ai reuşit să uneşti umanitatea sub o singură deviză: aceea a transcendenţei prin artă.

Beethoven a fost un curajos în primul rând. Faptul că a început să surzească a fost pentru el o oroare atât de mare încât l-a adus în pragul suicidului. A vrut pur şi simplu să-şi pună capăt zilelor, simţind că doar pentru muzică fusese născut, iar faptul că nu mai auzea îi nega însuşi sensul vieţii! Şi tot el revine şi spune „Nu! Am să continui să lupt şi să trăiesc PRIN şi PENTRU artă!”. Şi, apoi, Beethoven s-a apucat să scrie şi ne-a lăsat ca moştenire muzică precum „Imperialul” – această muzică olimpică, cum o numea maestrul meu, o muzică a zeilor, care îmbărbătează sufletul şi copleşeşte mentalul. Să vii dintr-un loc întunecat în care nu mai vezi sensul vieţii, şi să răpui depresia cu o asemenea forţă, este o imensă dovadă de curaj şi o lecţie pentru noi toţi, mai ales în aceste vremuri de restrişte, în care toţi avem de luptat cu diferiţi demoni. Eu aş prescrie Beethoven tuturor pacienţilor dacă aş fi psihoterapeut.

Ce simbolizează pentru tine Orchestra Filarmonicii George Enescu, ca pianist care lucrează cu orchestre internaţionale şi are şi experienţa câştigării unora dintre cele mai importante concursuri ale lumii?

Provin dintr-o familie fără muzicieni. La noi în casă nu existau colecţii de discuri sau cărţi muzicale. Cu toate acestea, „orchestra de la Ateneu”, cum o ştiam de mic, a fost mereu un reper al valorii culturale şi s-a impus chiar şi în conştiinţa publicului profan. Între timp, am lucrat într-adevăr cu orchestre internaţionale, din Europa până în Asia, şi am căpătat o experienţă valorosă lucrând cu muzicieni din toată lumea. Pot mărturisi că am auzit la Filarmonica George Enescu sonorităţi echivalente cu orice altă orchestră de nivel mondial, şi asta în situaţia în care Filarmonica noastră supravieţuieşte cu resurse mult mai reduse decât cele ale altor instituţii asemănătoare din alte ţări. Se încăpăţânează să facă muzică la nivel înalt în ciuda tuturor dificultăţilor, sunt artişti tare inimoşi, este o instituţie cu o istorie incredibilă şi orice colaborare cu Orchestra Filarmonicii este o adevărată onoare.

Eşti român, chiar dacă stabilit la Londra din anul 2008, şi te întorci constat în ţară pentru a susţine cursuri de măiestrie gratuite pentru elevii români, pentru a colabora cu orchestrele româneşti, pentru a face festivalul tău de muzică. Cum trăieşti Ziua Culturii Naţionale, ce simbol are pentru tine?

Se spune des: cultura este cea mai bună carte pe care o poate juca ţara noastră. Eu aş merge şi mai departe şi aş spune că numai prin cultură vom răzbate. Sunt mândru că sunt român şi mă simt norocos că am crescut aici, că am beneficiat de un sistem de învăţământ artistic de specialitate care m-a format în cel mai complet mod şi de un fundament cultural bine conturat. Trebuie să conştientizăm – acestea sunt atuuri ale ţării care trebuie apărate nu de azi, nu de ieri. Ziua Culturii Naţionale este o ocazie să reflectăm, să ne dăm seama de munca celor care au asudat sânge ca să ne lase o moştenire culturală pe care să ne putem consolida un viitor, dar este şi momentul în care ne putem sărbători cu încredere locul bine meritat în contextul cultural mondial! Lucrând într-o instituţie eminamente internaţională cum este Academia Regală din Londra, pot spune fără jenă: România este o ţară cât se poate de relevantă din punct de vedere cultural. Cartea pe care o avem de jucat este foarte puternică.

Laureat al unor importante premii internaţionale

Descris de Martha Argerich ca fiind „un pianist extraordinar în plină ascensiune”, Florian Mitrea este laureat la concursurile internaţionale de pian de la Glasgow 2017, Saint-Priest 2017, Hamamatsu 2015, München ARD 2014 şi câştigătorul Concursului de Pian al Royal Overseas League. A fost format la Bucureşti de către profesoarele Flavia Moldovan şi Gabriela Enăşescu. A câştigat o bursă de studiu la Academia Regală de Muzică de la Londra, la clasa profesoarei Diana Ketler, unde este în prezent profesor în cadrul Facultăţii de Pian. De asemenea, predă pianul la Şcoala Purcell pentru tineri muzicieni şi este invitat frecvent să susţină cursuri de măiestrie la Tokio şi la Bucureşti. În 2016 a devenit Kawai Global Artist, iar în 2018 i-a fost oferit titlul Associate of the Royal Academy of Music. S-a stabilit din 2008 în Marea Britanie şi a concertat în săli cunoscute, precum Usher Hall (Edinburgh), Royal Concert Hall (Glasgow), Bridgewater Hall (Manchester), King’s Place, St John Smith Square, Queen Elisabeth Hall şi Saint-Martin-in-the-Fields (Londra). În 2018 a debutat la festivalurile de la Lucerna şi Edinburgh. A fost solistul orchestrelor Philharmonia din Londra, Collegium Musicum din Basel. La începutul anului 2020, Florian Mitrea a susţinut recitalul de debut la Sala Bozar din Bruxelles şi a întreprins primul turneu solistic cu Orchestra Regală a Scoţiei. Pianistul a realizat înregistrări pentru BBC Radio 3, BBC Scoţia, Südwest Rundfunk, Bayerischer Rundfunk, Radio France Musique, Radio Télévision Suisse şi Radio România Muzical.

Concert simfonic cu ocazia Zilei Culturii Naţionale

Sâmbătă, 15 ianuarie 2022, ora 18:30

Orchestra simfonică a Filarmonicii "George Enescu"

Dirijor

RADU POPA

Solist

FLORIAN MITREA

Program

Theodor Rogalski

Două dansuri româneşti

Ludwig van Beethoven

Concertul nr. 5, în mi bemol major, pentru pian şi orchestră, op. 73, Imperialul

Tiberiu Olah

Suita Mihai Viteazul (selecţiuni)

Partener: Centrul Român de Muzică

Coproducător: Radio România Muzical