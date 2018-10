George Gershwin - 120 de ani de la naştere. Deschiderea stagiunii de marţi seară de la Ateneu

George Gershwin (26 septembrie 1898, New York - 11 iulie 1937, Los Angeles/California ) este unul dintre cei mai cunoscuţi şi apreciaţi muzicieni americani. Au trecut de la naşterea sa 120 de ani. Pianistul şi compozitorul George Gershwin, cel care a reuşit să amalgameze muzica clasică cu exuberantul jazz-american şi să introducă noul produs sonor în sala de concert, este aplaudat şi ovaţionat în lumea întreagă pentru partiturile sale simfonice Un american la Paris, Rhapsody in Blue, Concertul pentru pian dar şi pentru nenumăratele sale cântece – song-uri! - pe care le-a scris pentru musicaluri şi filme muzicale. Istoria muzicii a aşezat întreaga sa creaţie în patrimoniul clasic. Ca un omagiu, Stagiunea de marţi seara deschide sezonul 2018-2019 cu un recital vocal cu un program alcătuit în exclusivitate din partituri semnate George Gershwin.

Cariera vocalistei Irina Sârbu s-a construit în timp – 15 ani pe scenă - temeinic, pe câteva baze solide: o formaţie de pianist clasic şi una de actor profesionist, un talent autentic şlefuit la şcoala celebrei Anca Parghel, o imaginaţie debordantă şi o dezinvoltură proprie doar artiştilor care, după ani şi ani de muncă, au ajuns să fie siguri că au ceva de spus, cu adevărat original şi valoros. Vocea Irinei Sărbu a fost ascultată şi aplaudată în concerte în ţară şi străinătate – Spania, Germania, Cehia, Franţa, Statele Unite ale Americii (Washington şi New York)…. Pe lîngă repertoriul standard de jazz, vocalist excelează astăzi într-un gen cu totul aparte, cel de ethnojazz, dovadă cele doua cd-uri World Music şi Ethnotic – cel din urmă declarat cel mai bun disc de ethnojazz al anului 2015, la nivel naţional. Ceea ce o reprezintă, evidenţiază şi o individualizează pe Irina Sârbu, în contextual vieţii muzicale româneşti şi nu numai, este şi culoarea special a vocii, timbrul inconfundabil foarte uşor de recunoscut, prestanţa şi eleganţa prezeţei scenice. Şi, desigur, zâmbetul sincer şi cuceritor.

Marţi, 9 octombrie 2018, ora 19.00, Ateneul Român, Sala mică

Stagiunea de marţi seara

George Gershwin - 120 de ani de la naştere



IRINA SÂRBU - voce

Puiu Pascu - pian

Ciprian Parghel - contrabas

Claudiu Purcărin – tobe



În program lucrări de George Gershwin

1. A foggy day

2. They can't take that away from me

3. Embraceable you

4. But not for me

5. I loves you Porgy

6. Our love is here to stay

7. Let's call the whole thing off

8. The man I love

9. Summertime

10. I got rhythm