CTP, despre controversa Irina Rimes-Brâncuşi: „Tinerilor nu le va rămâne nimic în creier“. Pe cine ar fi preferat gazetarul

După conferinţa de presă organizată de ministerul Culturii în care Irina Rimes a fost prezentată oficial drept ambasador al Zilei Naţionale „Constantin Brâncuşi“ 2020 , în mediul online au apărut mai multe critici şi ironii atât la adresa ministrului Bogdan Gheorghiu, cât şi la adresa artistei, care a avut câteva stângăcii în discurs.

Subiectul a fost comentat şi de gazetarul Cristian Tudor Popescu. El a afirmat că ministrul Culturii, Bogdan Gheorghiu, şi-a dorit „să se afirme“ şi a găsit această soluţie. CTP a comparat impactul alegerii Irinei Rimes ca artist care să-l promoveze pe celebrul sculptor cu momentul în care el a asemănat-o pe Viorica Dăncilă cu un pavian cu mantie.

„A scos şi ministrul Culturii capul, să se afirme. Şi a ieşit cu asta. Eu am avut o idee la fel de bună. Ştiţi câte accesări pe Google a avut pavian, după ce am comparat pododaba capilară a doamnei Dăncilă cu maimuţa? Toată lumea căuta să vadă pavianul. Nu e nicio deosebire între pavian şi Constantin Brâncuşi, acum powered by Irina Rimes“, a declarat CTP la Digi24.

Gazetarul consideră, însă, că deşi scopul a fost ca Irina Rimes să-l facă popular pe Brâncuşi în rândul noii generaţii, acest lucru nu se va întâmpla: „Doamna Rimes a spus mainstream. Doamnă Rimes, cântaţi frumos, dar ştiţi ce înseamnă mainstream? Curent principal. Deci dvs sunteţi mainstream, iar Brâncuşi margine. Asta aţi spus. Tinerii nu au descoperit nimic, au dat un click, nu le va rămâne nimic în creier. Dacă doreai şi mai multe accesări pe Google la Brâncuşi, de ce nu a fost numit ambasador vloggerul Shelly? Păi rupeau netul“.

CTP subliniază că filosoful Andrei Pleşu ar fi fost cea mai bună variantă: „Mai exista o soluţie. Să fie numit ambasador Andrei Pleşu, unul dintre cei mai buni critici de artă pe care i-a avut România vreodată. Irina Rimes nu-i poate face nimic lui Brâncuşi. Dacă el ar fi fost prezentat tinerilor de Pleşu, vă garantez că ar fi rămas un număr de tineri pentru care Brâncuşi nu va mai fi de acum înainte doar o căutare pe Google. Sunt sigur că nu i-a dat nimeni de la Ministerul Culturii vreun telefon lui Pleşu“.