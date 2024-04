Vreți cumva să revină serviciul militar obligatoriu?

În funcție de situație și de suita evenimentelor care se precipită foarte rapid în Ucraina și numai, discuția asta poate să revină, spre bucuria generalilor noștri de toate vârstele, cu școală sau fără, cu sau mai ales fără experiență pe câmpurile de luptă și care-și vor face neabătut cea mai scumpă dintre datorii, aceea de a trimite pe front un număr cât mai mare de tineri care să moară exemplar pentru patrie.

Este, fără îndoială, cel mai prielnic moment pentru o asemenea mișcare în contextul neliniștilor care deja se află la punctul de fierbere și dau să se reverse dincolo de granițele Ucrainei prietene. Dar nu numai ai noștri ar putea gândi în acest mod eroic (cu condiția ca nici ei și nici familiile lor să nu fie implicați direct, Doamne ferește, în linia întâi) și, în acest sens, să vedem care este situația acum în lume, căci lucrurile evoluează rapid și revenirea la principiul recrutării obligatorii câștigă teren după ce, mult timp, poate vă amintiți, chiar se imaginase himera fericirii absolute a unei lume în care, oamenii fiind mai înțelepți, se îndepărta de spectrul războiului și ieșea de sub apăsarea gândirii primare și obtuze a militarilor profesioniști educați în spiritul confruntării din perioada Războiului Rece.

Dar românii ce zic de o asemenea perspectivă? Avem un răspuns foarte clar exprimat (aveți aici documentul publicat de IRES) din 44% dintre bărbații intervievați au afirmat că nu se vor înrola în armată în cazul unui conflict NATO-Rusia, dar vor rămâne în țară, dar avem și un procent de 9% spun că, în asemenea situație, vor pleca din țară. Plus un procent de 9% care nu știu să răspundă la întrebare.

Rezultatele, după părerea mea deloc surprinzătoare, ar trebui să impună decidenților noștri ca, înainte de luarea unei decizii definitive, sau aprobarea prin Ordonanță de Urgență întoarcerea la sistemul stagiului militar obligatoriu, să fie organizat un referendum național pe această temă deosebit de complexă și care privește destinul unor generații.

Ar trebui făcut acest lucru de bun-simț politic deoarece vedem cum o țară după alta simt nevoia să impună vechile principii ale recrutării obligatorii, așa că în acest an, aceasta este situația în lume, cu detalii pentru fiecare țară pe care le puteți găsi deschizând aici o hartă interactivă.

La nivel mondial, asta era situația duratei serviciului militar obligatoriu în diferite țări ale lumii:

În ultimele săptămâni, schimbările în domeniu sunt spectaculoase și s-a ajuns ca, cu Norvegia și Danemarca, spre exemplu, extind perioada în care ar loc serviciul militar obligatoriu, asta după ce, recent, Letonia și Suedia votaseră revenirea la acest sistem. Acum, în lume, conform World Population Review avem 86 de țări în care există o formă de serviciu militar obligatoriu, găsiți lista completă în finalul acestui articol.

Șefii militari, foști și actuali, transmit cele mai dure mesaje, punând o presiune vizibilă pe politicieni după ce au creat o stare de nervozitate (elegant spus) în rândul opiniei publice după ce, așa cum a făcut-o de curând generalul britanic Sir Patrick Sanders (foto) după ce a avertizat că forțele armate ale UK sunt „pre reduse” și că este nevoie să „mobilizeze” opinia publică dacă țara intră în război. Iar Carl-Oskar Bohlin, ministrul de externe suedez, spunea că țara sa „se confruntă cu perspective de securitate cu riscuri mari, acum mai mult decât oricând de la finele celui de-al Doilea Război Mondial”. O părere împărtășită și de Sir Alex Younger, fost șef al MI 6 care spune că Mare Britanie are acum cea mai mică forță armată din ultimii 300 de ani.

Deocamdată, poate din motive strict electorale sau cine știe din ce alte cauze, dezbaterea asta nu este încă lansată în România. Poate e bine așa. Poate ar fi nor mal altfel și atunci liderii politici aflați acum în vânătoare de voturi ar putea să se exprime liber pe acest subiect. Oricum, în acest moment problema esențială este de a ști, dacă se va spune vreodată, care este nivelul angajamentului financiar luat de România în cadrul pachetului de 100 miliarde Euro pentru Ucraina. Apoi să vedem, dacă e voie, o estimare de risc financiar, cu costuri defalcate pentru ceea ce ar însemna adoptarea sistemului recrutării obligatorii, oricum mult mai scumpă decât armata de profesioniști.

După asta, să votăm dacă este fezabil și dacă asta este într-adevăr voința națiunii române.

