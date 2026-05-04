Luni, 4 Mai 2026
Adevărul
Fostul primar al New Yorkului, Rudy Giuliani, internat în „stare critică”: „Vă rugăm să vă alăturaţi nouă în rugăciune”

Rudy Giuliani, fostul primar al New Yorkului, a fost internat în spital și se află în „stare critică, dar stabilă”, a anunțat duminică purtătorul său de cuvânt, citat de Reuters. Ted Goodman nu a oferit detalii privind afecțiunea pentru care Giuliani a fost spitalizat și nici momentul internării.

Rudy Giuliani este în stare critică. FOTO X

Goodman a transmis că „Primarul Giuliani este un luptător care a înfruntat fiecare provocare din viaţa sa cu o tărie de neclintit, iar acum luptă cu aceeaşi tărie. Vă rugăm să vă alăturaţi nouă în rugăciune pentru primarul Americii, Rudy Giuliani”, potrivit aceleiași agenții, citate de News.ro.

Giuliani, în vârstă de 81 de ani, este o figură emblematică în istoria recentă a New Yorkului, fiind lăudat pentru modul în care a gestionat criza provocată de atacurile teroriste din 11 septembrie 2001, moment în care și-a câștigat supranumele de „Primarul Americii”.

În ultimii ani, numele lui Rudy Giuliani a revenit în atenția publică după ce a devenit avocat al președintelui Donald Trump în încercările nereușite privind contestarea rezultatelor alegerilor din 2020. Implicarea sa a dus la acuzații penale în două state americane și la un proces de calomnie intentat de membri ai comisiilor electorale. Rudy Giuliani a respins însă toate acuzațiile.

Trump a reacționat pe rețelele sociale, numindu-l pe Giuliani „cel mai bun primar din istoria oraşului New York”acuzându-i pe democrați că l-ar fi tratat nedrept.

Nu este prima dată când Rudy Giuliani ajunge în spital în ultimii ani. Anul trecut, el a fost internat după un accident rutier în New Hampshire.

