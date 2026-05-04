Avionul premierului spaniol Pedro Sánchez a aterizat de urgență la Ankara

Avionul premierului spaniol Pedro Sánchez, care zbura spre Armenia pentru summitul Comunității Politice Europene, a fost nevoit să efectueze duminică seară o aterizare de urgență la Ankara, în Turcia, în urma unui „incident tehnic neprevăzut”, potrivit serviciilor șefului guvernului spaniol, citate de AFP.

Potrivit serviciilor premierului spaniol, „Delegația spaniolă va petrece noaptea la Ankara înainte de a-și relua călătoria spre Armenia mâine”, fără a fi oferite detalii suplimentare despre natura defecțiunii care a forțat oprirea neplanificată, notează aceeași agenție, citată de Agerpres.

Anterior, o altă sursă, sub protecția anonimatului, confirmase anterior pentru AFP că aeronava lui Pedro Sánchez a aterizat de urgență în capitala turcă, fără a furniza informații suplimentare.

Premierul spaniol Pedro Sánchez se îndreaptă spre Erevan pentru a participa la cel de-al 8-lea Summit al Comunității Politice Europene, un forum informal ce reunește de două ori pe an lideri din aproape toate statele europene, membre sau nu ale Uniunii Europene, cu excepția Rusiei și Belarusului.

Amintim că Nicuşor Dan participă luni, 4 mai, la cea de-a 8-a ediţie a summitului Comunităţii Politice Europene (CPE), care se desfășoară în Armenia, la Erevan. Președintele României va co-prezidează masa rotundă „Reziliență democratică și amenințări hibride".