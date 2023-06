Un interviu cu violoncelistul Marin Cazacu, directorul general al Filarmonicii „George Enescu“

Marin Cazacu : ”Descopăr prezența în sălile de concert a unui public tânăr, cu un procent semnificativ mai mare decât eram obișnuiți înainte de pandemie.”

Suntem în perioada închiderii primei stagiuni care l-a găsit pe Marin Cazacu în postura de director general al Filarmonicii “George Enescu” din București, respectiv a Ateneului Român. Cât de mare este diferenţa între construcţia unei astfel de stagiuni şi proiectul Orchestrelor Naţionale de Tineret ale României cărora le-aţi dedicat ultimul deceniu de activitate?

Sunt asemănări dar și diferențe. Filarmonica “George Enescu” este o instituție de repertoriu, cu o stagiune de concerte permanentă, cu un număr important de abonați, iar Centrul Național de Artă “Tinerimea Română”, unde am lucrat în ultimii 8 ani, este o instituție atât de repertoriu, pentru ansamblurile sale profesioniste, cât și de proiecte, pentru activitățile Orchestrelor Naționale de Tineret ale României. Proiectele orchestrelor de tineret au o importantă dimensiune educațională, ceea ce presupune adaptarea programelor la nivelul tehnic al membrilor orchestrelor, elevi și studenți cu vârste cuprinse între 12-26 ani, și la strategia pedagogică pe care o urmărim pentru ca repertoriul abordat să ducă la o evoluție rapidă și eficientă, din punct de vedere artistic, a tuturor tinerilor muzicieni participanți.

Construcția stagiunii Filarmonicii “George Enescu” are în vedere nivelul profesional ridicat al membrilor ansamblurilor sale, invitarea unor dirijori și soliști foarte buni, și oferirea unor programe diverse și inspirative pentru publicul nostru care să conducă la fidelizare și la o educare muzicală a acestuia.

Stagiunea Filarmonicii “George Enescu”, care au fost momentele de vârf ?

Dacă ne referim la ultima stagiune 2022-2023 au fost câteva concerte deosebite, cu dirijori și soliști de renume internațional, precum Christian Zacarias, Cristian Măcelaru, Thomas Sanderling, Christian Badea, Elisabeth Leonskaja, Leo Hussain, Gabriel Bebeșelea, Roberto Abado, Dimitri Matvienko, Donato Renzetti, Christoph Altstaedt. Cu gândul de a nu omite vreun nume doresc să le mulțumesc tuturor artiștilor invitați și Orchestrei simfonice și Corului Filarmonicii, pentru concertele susținute pe scena Ateneului Român, concerte pline de emoție și energie.

Aţi simţit că a evoluat în vreun fel publicul tradițional al Ateneului, au apărut spectatori noi în acest sezon 2022-2023 ?

Acesta este unul dintre obiectivele instituției, acela de a fideliza și educa publicul tradițional și de a atrage noi categorii de public. Filarmonica “George Enescu” a oferit programe cu lucrări importante din literatura universală, unele reluate după zeci de ani, așa cum a fost cazul Oratoriului Patimile după Ioan de Johann Sebastian Bach, altele după o absență datorată pandemiei. Au fost comandate lucrări tinerilor compozitori români Andrei Petrache și Sebastian Androne Nakanishi, care au fost prezentate în primă audiție absolută de către Orchestra Simfonică și Corul Filarmonicii. Descopăr prezența în sălile de concert a unui public tânăr, cu un procent semnificativ mai mare decât eram obișnuiți înainte de pandemie.

În afara cunoscutelor simfonice de joi şi vineri, am remarcat tot mai multe concerte eveniment, fie ale soliştilor Filarmonicii, fie ale unor oaspeţi. Ce rol au ele în stagiune şi în fidelizarea publicului ?

Am dorit foarte mult ca membrii orchestrei și corului să participe în diferite formule camerale la concertele educative pe care le organizăm și la concertele simfonice sau vocal-simfonice cu partituri solistice. Avem în cadrul ansamblurilor noastre muzicieni excepționali. Majoritatea instrumentiștilor din marile orchestre europene au și activități camerale și solistice, evenimente care îi mențin în formă tehnică foarte bună și le stimulează inspirația și creativitatea. Pe lângă proiectul de mare succes Clasic e fantastic, am inițiat proiectul educativ Muzica pe întelesul tuturor, unde au cântat majoritatea muzicienilor din orchestră și cor. La aceste concerte, prezentate admirabil de consultanții noștri artistici, a participat un public nou, din toate categoriile de vârstă. Prin varietatea temelor propuse pentru aceste concerte educative a fost prezentată o bună parte din istoria muzicii.

Athenaeum Summer Festival începea anul trecut în ideea de a sublinia legătura între Ateneul Român - clădirea simbol a Bucureştiului şi a României şi Orchestra şi Corul Filarmonicii “George Enescu”. Cum va fi anul acesta Athenaeum Summer Festival şi ce propune el publicului?

Transmiterea mesajului de asociere a celor două branduri, Filarmonica “George Enescu” și Ateneul Român, va continua și la această ediție și cu siguranță pe parcursul stagiunii viitoare. Anul acesta Orchestra simfonică și Corul Filarmonicii vor susține împreună concertele de deschidere și de închidere a Festivalului cu repertorii atractive și accesibile pentru toate categoriile de public. În prima seară propunem muzică romantică semnată de compozitorii Aleksandr Borodin, Frederic Chopin, Joaquin Turina și Manuel de Falla, sub bagheta dirijorului spaniol Josep Caballe Domenech, avându-l ca solist pe pianistul Alexei Volodin. A doua zi, renumita pianistă din Turcia Gulsin Onay va prezenta un program cu lucrări pentru pian solo din creația compozitorilor Joseph Haydn, W.A. Mozart, Frederic Chopin și o lucrare a compozitorului turc Ahmet Adnan Saygun. În aceeași seară, de 24 iunie, dar la ora 21, concertmaestrul orchestrei violonistul Rafael Butaru, acompaniat de colegi din orchestră vor cânta Baladele pentru vioară și orchestră de Ciprian Porumbescu și George Enescu, urmate de celebrele Anotimpuri de Antonio Vivaldi. La acest concert, care se va desfășura în fața Ateneului Român, intrarea este liberă. Pe 25 si 26 iunie avem onoarea de a găzdui două concerte extraordinare cu Wynton Marsalis, cel mai mare trompetist de jazz și formația sa Jazz at Lincoln Center Orchestra. Festivalul se încheie pe 27 iunie cu una dintre lucrările cele mai iubite și apreciate de public, Cantata Carmina Burana de Carl Orff, sub bagheta dirijorului David Crescenzi. Soliști vor fi soprana Veronica Anușca, tenorul Valentin Racoveanu și baritonul Mihai Damian. Dirijorul corului maestrul Iosif Ion Prunner.

În luna martie, Orchestra Filarmonicii George Enescu mergea prima dată după aproape trei decenii într-un turneu la Chişinău. Cum a fost atmosfera la Chişinău? Cu orchestrele de tineret aţi avut frumoase experienţe de turneu. Încercaţi să reclădiţi astfel de experienţe cu Filarmonica ?

Toate concertele pe care le-am organizat, de trei ori cu Orchestra Română de Tineret, și anul acesta, după o absență de aproape trei decenii, cu Orchestra simfonică a Filarmonicii “George Enescu”, le-am considerat concerte de suflet. Gazdele de la Sala cu Orgă și publicul din Chișinău ne-au primit extraordinar. Un gând special de mulțumire pentru Departamentul pentru Relația cu Republica Moldova, care a susținut financiar acest concert de neuitat. Orchestra simfonică și Corul Filarmonicii au nevoie de astfel de experiențe.

Ce turnee aveţi în pregătire pentru 2023-2024?

Suntem în stadiu avansat de pregătire a unei deplasări la Roma, la Auditorium Parco de la Musica, în toamna acestui an și a unui concert special în celebra sală Elbphilarmonie din Hamburg în primăvara viitoare. Mi-a plăcut sloganul unui festival din Berlin ”Viitorul sună bine”, și sunt încrezător că vom realiza turnee în săli de prestigiu precum cele de la Roma și Hamburg.

Violoncelistul si profesorul Marin Cazacu pregăteşte zilele acestea un nou concert cu formula extraordinară de o sută de violoncele reunită sub titlul Violoncellissimo 100, la pupitru Cristian Mandeal, care va avea loc în deschiderea Festivalului Internațional Vara Magică, ajuns anul acesta la a XII-a ediție, pe 5 iulie. Cum va fi ?

Evenimentul din 5 iulie, Violoncellissimo 100, este mai mult decât un concert. Este un model de prietenie, de comunicare și de apartenență la o breaslă pe care o susțin și o iubesc toți violonceliștii din România. Ne bucurăm să cântăm împreună, în formule mai mici sau mai mari, și dorim să împărtășim și altora frumusețea muzicii, a creativității colective și a sunetelor profunde și sensibile ale instrumentului nostru de suflet, violoncelul.

- Turneele naţionale cu formula de bază Violoncellissimo - Clasic la puterea a treia continua în toamnă. Să ne aşteptăm şi la concerte în avanpremieră în aer liber?

Toamna va fi plină de concerte, aproape în toate sfârșiturile de săptămână, ansamblul Violoncellissimo, va cutreiera toata țara, dar și în străinătate la Chișinău și Madrid. Concerte în aer liber am mai avut și vom avea și anul acesta. Programele pe care le propunem pentru concertele în aer liber vor conține toate stilurile muzicale, iar pentru sălile de concert vom avea tematici speciale prin care vom promova muzica clasică, violoncelul și artiștii români, membrii ansamblului.

Ce mai fac Orchestrele de Tineret şi ce mai au în plan în următoarea perioadă, chiar dacă nu vă mai ocupaţi direct de ele?

Sunt foarte fericit că acest proiect continuă și se dezvoltă. Filarmonica “George Enescu” și celelalte orchestre profesioniste din România, beneficiază deja de nivelul excepțional al tinerilor muzicieni, pregătiți în cadrul acestui proiect. Știu că vor avea stagii de pregătire pentru toate cele patru orchestre de tineret și vor participa la festivaluri internaționale importante din Germania și la Festivalul Internațional “George Enescu” din București.

Un alt proiect de suflet pentru Marin Cazacu de care nu cred că se va despărţi vreodată este Festivalul “Enescu şi Muzica lumii” de la Sinaia. Ce se va întâmpla în vara aceasta?

De 24 de ani există Festivalul Internațional “Enescu și muzica lumii” iar Sinaia devine în luna august orașul tinereții și al muzicii. Artiști consacrati și tineri muzicieni, majoritatea membri ai orchestrelor naționale de tineret ale României, vor susține concerte și recitaluri în superba sală a Casinoului din Sinaia și în spațiile deosebite de la Muzeul Sinaia, Centrul Cultural Carmen Sylva, Parcul Ghica, Biserica catolică și Casa memorială George Enescu. Paralel cu aceste concerte se desfășoară o adevărata scoală de vară pentru tineri muzicieni.

Deşi lumea este cu gândul la vacanţe şi la festivaluri de vară, vă întreb totuşi, care sunt momentele de vârf ale toamnei 2023 la Filarmonica George Enescu? Inclusiv Festivalul George Enescu ?

Orchestra simfonică a Filarmonicii “George Enescu” va deschide ediția din acest an a Festivalului, sub bagheta maestrului Cristian Măcelaru. Vor urma alte trei concerte în cadrul Festivalului la Sala Palatului, la Ateneul Român și la Sala Radio. De asemenea Corul Filarmonicii va participa cu trei concerte în cadrul Festivalului. Cât privește programele stagiunii viitoare, vor fi cel puțin la fel de interesante ca și cele din stagiunea trecută, și vor fi prezentate în cadrul unei conferințe de presă la momentul potrivit.