Un dezastru nuclear în Ucraina? Zaporojie nu este Cernobîl și trei repere pentru neproliferare

Amenin╚Ť─ârile pre╚Öedintelui rus Vladimir Putin cu o posibil─â utilizare a armelor nucleare ├«mpotriva oric─ârui stat care ar putea interfera cu invazia pe scar─â larg─â a Rusiei ├«n Ucraina au ridicat noi semne de ├«ntrebare ╚Öi nelini╚Öti privind pericolele unui r─âzboi nuclear.

Retorica agresiv─â promovat─â de Kremlin ├«ncalc─â prevederile fundamentale menite s─â reduc─â pericolele nucleare, prevederi consacrate ├«n ÔÇ×Acordul Privind Prevenirea R─âzboiului Nuclear,ÔÇŁ semnat la Washington ├«n 22 iunie 1973, prin care SUA ╚Öi Rusia (URSS la acea vreme) s-au angajat s─â se ab╚Ťin─â de la amenin╚Ťarea sau utilizarea for╚Ťei ├«mpotriva celeilalte p─âr╚Ťi, ├«mpotriva alia╚Ťilor celeilalte p─âr╚Ťi ╚Öi ├«mpotriva oric─ârei ╚Ť─âri, ├«n circumstan╚Ťe care pot pune ├«n pericol pacea ╚Öi securitatea interna╚Ťional─â.

Un punct de cotitură în descurajarea nucleară

Revizuirea posturii nucleare (Nuclear Posture Review) a SUA din 2018 ofer─â garan╚Ťii de securitate negative, afirm├ónd c─â Statele Unite ÔÇ×nu vor folosi sau nu vor amenin╚Ťa s─â foloseasc─â arme nucleare ├«mpotriva statelor f─âr─â arme nucleare care sunt p─âr╚Ťi la Tratatul de Neproliferare Nuclear─â ╚Öi ac╚Ťioneaz─â conform normelor de neproliferare nuclear─âÔÇŁ. ├Äns─â documentul include ╚Öi precizarea conform c─âreia SUA ├«╚Öi rezerv─â dreptul de a-╚Öi modifica asigurarea negativ─â, dac─â aceasta este justificat─â de ÔÇ×evolu╚Ťia ╚Öi proliferarea tehnologiilor de atac strategic non-nuclearÔÇŁ. La r├óndul ei, ╚Öi Rusia a f─âcut schimb─âri notabile ├«n doctrina sa nuclear─â. De exemplu, ├«n 1993, pentru a-╚Öi masca propriile sl─âbiciuni militare conven╚Ťionale, Moscova a adoptat o postur─â de ap─ârare bazat─â ├«n mare m─âsur─â pe armele nucleare ╚Öi a respins angajamentul de interzicere a ÔÇÜprimei utiliz─âriÔÇÖ din epoca sovietic─â. De atunci, ru╚Öii ╚Öi-au rezervat dreptul de a folosi arme nucleare ca r─âspuns la un atac care implic─â orice arm─â de distrugere ├«n mas─â sau ca r─âspuns la atacuri conven╚Ťionale ÔÇ×c├ónd ├«ns─â╚Öi existen╚Ťa statului este amenin╚Ťat─âÔÇŁ. Fran╚Ťa ╚Öi Regatul Unit au optat pentru o ambiguitate strategic─â ╚Öi au l─âsat deschis─â posibilitatea utiliz─ârii armelor nucleare ├«mpotriva statelor care nu posed─â arme nucleare ├«n cazuri specifice, inclusiv ca r─âspuns la amenin╚Ť─ârile cu arme de distrugere ├«n mas─â sau la un atac al unui stat care ac╚Ťioneaz─â ÔÇ×├«n asociere sau ├«n alian╚Ť─â cu un stat dotat cu arme nucleare.ÔÇŁ Iar China, spre deosebire de celelalte patru state nucleare, a adoptat un angajament de interzicere a primei utiliz─âri, dar nu este clar c├ót timp ├«l va respecta. Acestor tipuri de amenin╚Ť─âri li se adaug─â ╚Öi instabilitatea creat─â ├«n jurul centralei nucleare electrice de la Zaporojie, Ucraina, cea mai mare instala╚Ťie de acest fel din Europa ╚Öi care, ├«nc─â din primele zile ale invaziei, este sub controlul Rusiei, ├«ns─â este operat─â de personalul ucrainean.

Sistemul interna╚Ťional a intrat ├«ntr-o dinamic─â brownian─â, una pe care acum 10-15 ani aproape nimeni nu o intuia. Nu a fost vacan╚Ť─â, dar nici Apocalips─â. ├Äns─â invadarea brutal─â a Ucrainei de c─âtre Rusia a ap─âsat accelera╚Ťia p├ón─â la podea ╚Öi toate dosarele interna╚Ťionale, chiar ╚Öi cele latente, au ie╚Öit la iveal─â. A╚Öadar, contextul actual ofer─â suficiente premise pentru a justifica diverse tipuri de temeri, incertitudini, opinii. P├ón─â la urm─â, chiar ╚Öi Heidegger spune c─â fiecare specialist (filosof ├«n viziunea lui) are propria viziune, deschidere sau moment de inspira╚Ťie. Iar refuzul abord─ârii unor teme ╚Öi discu╚Ťii sensibile ├«nseamn─â evitarea realit─â╚Ťii, iar vidul va fi ocupat de teorii ale conspira╚Ťiei sau propagand─â ╚Öi populism p─âgubos. Publicul ╚Ötie deja c─â lumea este complicat─â ╚Öi a╚Öteapt─â ca cineva s─â o distileze, s─â o simplifice ╚Öi s─â ofere perspective a cauzelor care genereaz─â o evolu╚Ťie sau alta, iar la final caut─â posibile r─âspunsuri.

├Än acest context propunem o serie de patru texte pe tema neprolifer─ârii nucleare, plec├ónd de la discursul din 1953 al pre╚Öedintelui Dwight Eisenhower ╚Öi semnarea Tratatului de Neproliferare Nuclear─â ├«n 1970, trec├ónd prin odiseea acordului nuclear cu Iranul (partea a II-a), denuclearizarea Ucrainei ╚Öi promisiunea garan╚Ťiilor de securitate (partea a III-a), iar ultima parte va fi dedicat─â statelor cu inten╚Ťii declarate sau ambigue de a ini╚Ťia un program nuclear militar.

Context

C├ónd Prometeu, unul dintre titanii mitologiei grece╚Öti, a furat focul de la zei ╚Öi l-a d─âruit oamenilor, a contribuit la fondarea civiliza╚Ťiei. Focul a oferit o surs─â de c─âldur─â ╚Öi iluminare, protec╚Ťie ├«mpotriva pr─âd─âtorilor, o modalitate de a crea instrumente de v├ón─âtoare mai avansate ╚Öi o metod─â mai eficient─â de g─âtit a alimentelor. Aceste progrese culturale au contribuit la dispersarea geografic─â uman─â, la inova╚Ťiile culturale ╚Öi chiar la schimb─âri ale comportamentului uman. Prometeu a simbolizat victoria umanit─â╚Ťii asupra for╚Ťelor naturii ╚Öi ambi╚Ťia oamenilor de a smulge secretele zeilor, inclusiv pe cele legate de crearea universului ╚Öi structura atomului.

C├óteva ere ╚Öi legende mai t├órziu, pre╚Öedintele american Dwight Eisenhower a oferit omenirii o nou─â speran╚Ť─â: energia nuclear─â. Celebrul s─âu discurs ÔÇ×Atoms for Peace (Atomi pentru pace),ÔÇŁ sus╚Ťinut la Adunarea General─â a Organiza╚Ťiei Na╚Ťiunilor Unite din New York, pe 8 decembrie 1953, a trezit mari speran╚Ťe ├«n ceea ce prive╚Öte energia viitorului. R─âzboiul Rece ╚Öi cursa ├«narm─ârilor nucleare au fost fundalul discursului pre╚Öedintelui Eisenhower. Acesta nu ╚Öi-a construit retorica ├«n jurul pericolului unui posibil r─âzboi nuclear, ci a eviden╚Ťiat beneficiile aplica╚Ťiilor civile ale energiei nucleare ├«n agricultur─â, medicin─â ╚Öi, mai ales, ├«n poten╚Ťialul economic al acesteia. Scopul s─âu a fost s─â asigure publicul american ╚Öi interna╚Ťional cu privire la siguran╚Ťa arsenalului nuclear american, s─â opreasc─â proliferarea armelor nucleare ╚Öi s─â promoveze dezvoltarea economic─â mondial─â.

Pre╚Öedintele Eisenhower a propus chiar ├«nfiin╚Ťarea unei ÔÇ×agen╚Ťii interna╚Ťionale a energiei atomiceÔÇŁ care s─â sus╚Ťin─â utiliz─ârile pa╚Önice ale energiei nucleare ÔÇ×├«n beneficiul ├«ntregii omeniriÔÇŁ. La 29 iulie 1957, a intrat ├«n vigoare Statutul AIEA. ├Än octombrie 1957, la Viena, a avut loc prima Conferin╚Ť─â General─â a agen╚Ťiei, iar ora╚Öul a r─âmas sediul permanent al noii institu╚Ťii interna╚Ťionale.

Pre╚Öedintele SUA Eisenhower se adreseaz─â Adun─ârii Generale a Na╚Ťiunilor Unite, New York, rostind discursul s─âu ÔÇ×Atomi pentru paceÔÇŁ, 8 decembrie 1953. Surs─â foto: AIEA.

La fel ca Prometeu, pre╚Öedintele Eisenhower a sus╚Ťinut, de bona fide, un proiect care oferea perspective pe termen lung. Desigur, vorbim despre un personaj mitologic ╚Öi unul c├ót se poate de real, dar compara╚Ťia are un anume soi de relevan╚Ť─â, ├«ntruc├ót ambele figuri au ac╚Ťionat ╚Öi g├óndit cu mult ├«naintea vremurilor lor, iar scopul era unul comun ÔÇô evolu╚Ťia societ─â╚Ťii la nivel interna╚Ťional. Sau m─âcar puncteaz─â la nivel artistic!

Eroi vs. antieroi

Industria nuclear─â a adus ├«ntr-adev─âr o contribu╚Ťie major─â la via╚Ťa noastr─â, ├«n special ├«n produc╚Ťia de electricitate. Ast─âzi, la aproape ╚Öaptezeci de ani de la discursul ÔÇ×Atomi pentru paceÔÇŁ, cu 440 de reactoare nucleare func╚Ťion├ónd ├«n ├«ntreaga lume, energia nuclear─â furnizeaz─â aproximativ 10% din electricitatea mondial─â. ├Äns─â cum niciun beneficiu nu vine f─âr─â costuri, industria nuclear─â are ╚Öi ea partea ei de provoc─âri. Motivul principal al ne├«ncrederii continue ├«n programele nucleare civile ╚Öi ├«n guvernele care le promoveaz─â este seria de accidente care au afectat zeci de mii de oameni ╚Öi au f─âcut de nelocuit anumite regiuni. Dintre acestea, trei au zguduit sectorul nuclear civil ÔÇô incidentul de la Three Mile Island (SUA) din 1979, dezastrul de la Cernob├«l (fosta URSS) din 1986 ╚Öi distrugerea reactoarelor de la Fukushima (Japonia) din 2011.

Al doilea motiv al ne├«ncrederii ├«n programele nucleare are la baz─â realitatea c─â performan╚Ťele energiei nucleare ca instrument de neproliferare au fost slabe. Partajarea tehnologiei energetice nucleare nu a reu╚Öit s─â opreasc─â dezvoltarea programelor nucleare militare, ba mai mult, ├«n unele cazuri, a facilitat ob╚Ťinerea de c─âtre unele guverne a unor tehnologii pe care nu le de╚Ťineau. India, de exemplu, a produs pentru prima oar─â plutoniu (combustibilul principal al unui rector) ├«ntr-un reactor furnizat de Canada ╚Öi a numit primul s─âu test nuclear o ÔÇ×explozie nuclear─â pa╚Önic─âÔÇŁ. Iranul este un alt beneficiar al programului ÔÇ×Atomi pentru pace,ÔÇŁ SUA oferindu-i ╚Öahului Reza Pahlavi tehnologie, combustibil nuclear, laboratoare, echipamente ╚Öi centrale electrice, toate pentru a fi utilizate pentru generarea de energie electric─â ╚Öi cercetare. Reactorul de cercetare din Teheran, alimentat cu uraniu ├«mbog─â╚Ťit, poate produce p├ón─â la 600 de grame de plutoniu pe an ╚Öi a devenit punctul de plecare pentru viitoare contracte de mai multe miliarde de dolari cu state precum Fran╚Ťa, Germania, Namibia sau Africa de Sud. Ast─âzi, mul╚Ťi sunt ├«ngrijora╚Ťi de faptul c─â Iranul calc─â pe urmele Indiei ╚Öi c─â programul s─âu de ├«mbog─â╚Ťire a uraniului constituie un pas c─âtre ob╚Ťinerea de arme nucleare. ├Äns─â India nu a r─âmas singur─â ├«n acest club nuclear ilicit. A urmat intrarea pe scen─â a omului de ╚Ötiin╚Ť─â din Pakistan Abdul Qadeer Khan. ├Än odiseea prolifer─ârii nucleare din ultimii 30 de ani, acest personaj sibilic a ac╚Ťionat mereu din umbra, ocolind procedurile ╚Öi regulamentele AIEA, mereu sub radarul ╚Öi ├«n afara p├órghiilor serviciilor occidentale de intelligence. De la dezvoltarea programului nuclear pakistanez, n─âscut ├«ntr-o er─â a nisipurilor nucleare ├«n mi╚Öcare ╚Öi motivat de teama de India, la mediul de securitate interna╚Ťional la fel de instabil de ast─âzi, Khan a fost firul arareori vizibil care a reunit o serie de evenimente legate de proliferarea nuclear─â. El a reu╚Öit acolo unde e╚Öuaser─â al╚Ťi actori statali ÔÇô ├«n subminarea structurii idealiste modelat─â de Eisenhower.

Khan a fost responsabil nu numai pentru dezvoltarea capacit─â╚Ťii nucleare ├«n Pakistanul s─âu natal, ci ╚Öi pentru construirea unei re╚Ťele de achizi╚Ťii clandestine de neegalat, care se ├«ntindea pe tot globul. Multe state t├ónjeau dup─â puterea pe care armele nucleare sunt percepute a o oferi, dar provoc─ârile tehnice erau insurmontabile pentru orice stat doritor s─â ├«╚Öi dezvolte asemenea capabilit─â╚Ťi. ╚śi ar fi putut r─âm├óne a╚Öa dac─â A. Q. Khan nu ar fi ├«nceput s─â ├«╚Öi caute clien╚Ťi ╚Öi s─â dezvolte modelul de afaceri, din Asia p├ón─â ├«n America de Sud sau Africa, printre clien╚Ťii s─âi cei mai faimo╚Öi fiind Coreea de Nord, Iran sau Libia. Cel pu╚Ťin treizeci de companii ╚Öi intermediari afla╚Ťi ├«n Elve╚Ťia, ╚Ü─ârile de Jos, Regatul Unit, Emiratele Arabe Unite, Turcia, Africa de Sud ╚Öi Malaiezia au v├óndut produse prin intermediul re╚Ťelei nucleare create de Khan. Fostul director al CIA, George Tenet, l-a descris pe acesta drept ÔÇ×cel pu╚Ťin la fel de periculos ca Osama bin LadenÔÇŁ, o etichet─â foarte meritat─â, ├«ntruc├ót A. Q. Khan a f─âcut ravagii prin faptele lui ilicite, desconsider├ónd cea mai mare amenin╚Ťare cu care se confrunta sistemul interna╚Ťional ├«n prezent ÔÇô┬á proliferarea nucleara.

Omul de ╚Ötiin╚Ť─â A. Q. Khan, cunoscut drept ÔÇ×p─ârinteleÔÇŁ programului nuclear militar al Pakistanului. Surs─â foto: India TV.

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á La ╚Öapte decenii dup─â ini╚Ťiativa pre╚Öedintelui Dwight Eisenhower, lumea este mai ÔÇÜnuclear─âÔÇÖ ca oric├ónd. Celor cinci state nucleare, SUA, Rusia, Marea Britanie, Fran╚Ťa ╚Öi China, li s-au mai ad─âugat India, Pakistanul, Coreea de Nord ╚Öi Israelul. ├Äns─â cum sistemul interna╚Ťional nu func╚Ťioneaz─â dup─â legile Olimpului ÔÇô atunci zeii l-au pedepsit aspru pe Prometeu pentru furtul focului ÔÇô a fost necesar─â g─âsirea unei formule de control, limitare ╚Öi descurajare a prolifer─ârii nucleare. Iar solu╚Ťia cea mai la ├«ndem├ón─â, ╚Öi aproape unanim acceptat─â, a fost crearea unui instrument cunoscut azi ca Tratatul de Neproliferare Nuclear─â (NPT).

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Structura unui tratat care s─â sus╚Ťin─â neproliferarea nuclear─â ca norm─â de comportament interna╚Ťional a prins contur la mijlocul anilor 1960, iar p├ón─â ├«n 1968 s-a ajuns la un acord final asupra unui tratat care s─â previn─â r─âzboiului nuclear prin ├«ncurajarea dezarm─ârii, s─â opreasc─â proliferarea ╚Öi s─â promoveze utilizarea pa╚Önic─â a ╚Ötiin╚Ťei ╚Öi tehnologiei nucleare. P├ón─â acum, cel pu╚Ťin, a ajutat la oprirea unei alte catastrofe nucleare. Tratatul prevede, ├«n articolul X, ca o conferin╚Ť─â s─â fie convocat─â dup─â 25 de ani de la intrarea sa ├«n vigoare, pentru a decide dac─â tratatul ar trebui s─â r─âm├ón─â valabil pe termen nelimitat sau s─â fie prelungit pentru o perioad─â sau perioade fixe suplimentare. ├Än consecin╚Ť─â, la Conferin╚Ťa de revizuire ╚Öi extindere a NPT din mai 1995, statele semnatare au convenit ÔÇô f─âr─â vot ÔÇô asupra prelungirii pe termen nedeterminat a tratatului ╚Öi au decis ca la fiecare cinci ani s─â se ├«ntruneasc─â ├«ntr-o conferin╚Ť─â de revizuire a acestuia.

În New York, cu gândul la Zaporojie

Cea de-a zecea edi╚Ťie a Conferin╚Ťei de Revizuire a NPT a avut loc anul acesta, ├«n intervalul 1-26 august, la New York, dup ce a fost am├ónat─â de c├óteva ori din cauza pandemiei de Covid-19. Edi╚Ťia din acest an s-a desf─â╚Öurat pe fondul unei veri tulburi, cu un crescut poten╚Ťial de proliferare ╚Öi accidente nucleare civile: testul efectuat de Coreea de Nord a pus cap─ât unui moratoriu auto-impus de testare ini╚Ťiat ├«n 2017; Iranul ╚Öi-a reluat activit─â╚Ťile de construc╚Ťie la complexul s─âu nuclear subteran de la Fordow ╚Öi a oprit camerele de supraveghere ale instala╚Ťiilor sale nucleare; planurile energetice nucleare ale Arabiei Saudite ÔÇô care se pare c─â includ ├«mbog─â╚Ťirea uraniului cu p├ón─â la 20% din izotopul U235, mai mult dec├ót este necesar pentru reactoarele nucleare comerciale ÔÇô sugereaz─â c─â ar putea avea ╚Öi un interes ├«ntr-un program de arme nucleare; Suedia ╚Öi-a accelerat cererea de aderare la NATO, ridic├ónd ├«ngrijorarea c─â ╚Ťara ╚Öi-ar putea schimba pozi╚Ťia fa╚Ť─â de armele nucleare dup─â ce se al─âtur─â alian╚Ťei; iar poten╚Ťialul transfer de U235, necesar ob╚Ťinerii armelor nucleare, c─âtre Australia, ca parte a acordului AUKUS, semnat cu SUA ╚Öi Regatul Unit, ┬áar crea un precedent care ar putea permite proliferarea tehnologiei nucleare ├«n alte ╚Ť─âri.

Secretarul general al ONU, Ant├│nio Guterres, la deschiderea celei de-a zecea Conferin╚Ťe de revizuire a NPT, New York. Surs─â foto: Bulletin of the Atomic Scientists.

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Dar elefantul incandescent al acestei edi╚Ťii a conferin╚Ťei a fost invazia Rusiei ├«n Ucraina ╚Öi impactul acesteia asupra ordinii nucleare globale. La sf├ór╚Öitul lunii iunie, pre╚Öedintele rus Vladimir Putin ╚Öi pre╚Öedintele din Belarus, Alexander Luka╚Öenko, s-au ├«nt├ólnit pentru a discuta despre desf─â╚Öurarea armelor nucleare tactice ruse╚Öti ├«n Belarus ÔÇô ├«ntr-un efort de a echivala aranjamentele NATO de partajare nuclear─â. De asemenea, atacul Rusiei asupra Ucrainei a ├«nc─âlcat asigur─ârile de securitate pe care Moscova le-a oferit prin Memorandumul de la Budapesta din 1994, care a dus la transferul focoaselor nucleare din Ucraina c─âtre Rusia, odat─â cu dizolvarea URSS. Este o ├«nc─âlcare care ar putea submina ├«ncerc─ârile de a folosi garan╚Ťiile de securitate ca instrument ├«n eforturile de neproliferare. ├Änaintea Conferin╚Ťei de revizuire a NPT, pre╚Öedintele rus Vladimir Putin le-a spus participan╚Ťilor c─â ÔÇ×un r─âzboi nuclear nu poate fi c├ó╚Ötigat ╚Öi nu trebuie purtat niciodat─âÔÇŁ, relu├ónd astfel celebra declara╚Ťie a lui Ronald Reagan ╚Öi Mihail Gorbaciov, de la Summit-ul de la Geneva, din noiembrie 1985. Av├ónd ├«n vedere varietatea amenin╚Ť─ârilor nucleare ruse╚Öti f─âcute ├«nainte ╚Öi ├«n timpul invaziei Ucrainei, este greu de spus dac─â mesajul lui Putin a convins pe cineva la Conferin╚Ťa de revizuire a NPT de inten╚Ťiile pa╚Önice ale Rusiei.

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Dup─â patru s─âpt─âm├óni de negocieri, statele p─âr╚Ťi nu au reu╚Öit s─â ajung─â la un consens iar ├«n ├«ncheiere, pre╚Öedintele desemnat E. S. Gustavo Zlauvinen, a transmis, pe 25 august, o versiune final─â a documentului conferin╚Ťei. ├Än timpul ultimei sesiuni plenare, Rusia a contestat paragraful 34 din documentul final, acuz├ónd alte state c─â au politizat conferin╚Ťa: ÔÇ×Dac─â exist─â dorin╚Ťa de a g─âsi un teren comun, suntem dispu╚Öi s─â lucr─âm ├«n continuare la acest lucru. Dar dac─â delega╚Ťiile nu doresc s─â fac─â acest lucru, atunci nu poate exista un consensÔÇŁ, a transmis Andrei Belousov.

┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á┬á Discu╚Ťiile de la New York au s-au desf─â╚Öurat at├ót sub emo╚Ťiile amenin╚Ť─ârilor nucleare ale Rusiei, c├ót ╚Öi sub umbrela nelini╚Ötilor cauzate de bombardarea ╚Öi lipsa informa╚Ťiilor verificate ╚Öi verificabile de la centrala nuclear─â de la Zaporojie. Cine se afl─â ├«n spatele acestor atacuri, r─âm├óne neclar: Ucraina ╚Öi Rusia se acuz─â reciproc, ├«ns─â singurul lucru cert este c─â loviturile au deteriorat deja unele p─âr╚Ťi critice ale complexului nuclear.

┬áPare pu╚Ťin probabil ca oricare dintre p─âr╚Ťi s─â doreasc─â s─â deterioreze grav cea mai mare central─â nuclear─â din Europa, aproape de linia frontului, ╚Öi s─â provoace o eliberare de radia╚Ťii. Un atac deliberat ├«mpotriva unei instala╚Ťii nucleare ar ├«nc─âlca normele interna╚Ťionale, iar preocup─ârile cu privire la consecin╚Ťele poten╚Ťial periculoase sunt foarte justificate.

Majoritatea reactoarelor nucleare, cum sunt ╚Öi cele de la Zaporojie, au o serie de bariere de protec╚Ťie puternice pentru a preveni eliberarea de elemente radioactive. Acestea sunt proiectate pentru a rezista la un posibil impact al unui avion, la cutremure, explozii sau alte catastrofe naturale sau provocate. Cu toate acestea, nimic nu este indestructibil ╚Öi atacurile ╚Ťintite, suficient de puternice ╚Öi sus╚Ťinute, ar putea ├«n cele din urm─â s─â deterioreze suficient de grav structura instala╚Ťiei.┬á ├Äntr-un incident nuclear, evolu╚Ťia evenimentelor depinde de ÔÇ×termenul surs─âÔÇŁ ╚Öi de condi╚Ťiile predominante (cele din urm─â fiind ├«n principal vremea). Termenul surs─â ├«nseamn─â cantitatea real─â ╚Öi natura emisiei radioactive, care este condi╚Ťionat, ├«n mare m─âsur─â, de amploarea ╚Öi specificul pagubelor provocate (de exemplu, la Cernob├«l, explozia, cauzat─â de un design deficitar┬á ╚Öi instabil, a generat un nor radioactiv). O rachet─â care ar lovi un reactor va putea genera un nor radioactiv, ├«ns─â nu ar declan╚Öa o explozie ├«n sine a materialului radioactiv (fisiunea nuclear─â nu func╚Ťioneaz─â precum un exploziv chimic).

Zaporojie nu este Cernob├«l. Tipul de reactor este diferit ╚Öi posibilele moduri de defec╚Ťiune sunt, de asemenea, diferite. ├Äns─â materialul radioactiv exist─â ╚Öi ├«n afara reactoarelor, ├«n zonele destinate bazinelor de depozitare sau ale laboratoarelor, ╚Öi o eliberare radioactiv─â inten╚Ťionat─â, fie ├«n atmosfer─â, fie ├«n p├ónza freatic─â, ar crea un poten╚Ťial risc regional. Dar nu la scara dezastrelor provocate de explozia reactorului nuclear de la Cernob├«l.

├Äns─â ╚Ťintirea deliberat─â a infrastructurii critice este ├«mpotriva Conven╚Ťiei de la Geneva, semnat─â ╚Öi agreat─â at├ót de Rusia, c├ót ╚Öi de Ucraina. ├Än plus, utilizarea armelor nucleare sau provocarea inten╚Ťionat─â a unui dezastru nuclear nu pot fi privite ca un demers diplomatic ├«ntr-o situa╚Ťie de criz─â. Ar fi traversarea Rubiconului ╚Öi ar declan╚Öa un lan╚Ť de evenimente ireversibile.

*Ioana Constantin-Bercean este cercet─âtor la Institutul de ╚śtiin╚Ťe Politice ╚Öi Rela╚Ťii Interna╚Ťionale ÔÇ×Ion I. C. Br─âtianuÔÇŁ (ISPRI) al Academiei Rom├óne.