Sondaje, „hărți” astrologice și multe presupuneri. Cert este că prima șansă o are tot actualul Primar General, Nicușor Dan

PSD și PNL au decis să meargă împreună la alegerile pentru Primăria Generală a Capitalei. Medicul Cătălin Cîrstoiu a fost nominalizat de cele două partide pentru a candida la fotoliul ocupat astăzi de către Nicușor Dan.

Atmosfera preliminariilor campaniei electorale din 2024 pentru alegerile locale, îmi aduce aminte de câteva momente din trecutul întrecerilor electorale.

În 2016, absolut toți analiștii politici români și străini, clarvăzători precum Carmen Harra o vedeau favorită pe Hillary Clinton. Am fost singurul jurnalist din România, care pe blogul „Adevărul” am demonstrat că alegerile din acel an vor fi câștigate de către Donald J. Trump.

În 2020, am prezentat un articol în care explicam ce anume trebuie făcut în București, evident, că nimeni dintre competitori nu a luat în seamă. Ideea de bază era că București este România în miniatură, deci, nu trebuie gândită administrarea sa, asemeni unui simplu oraș.

Am văzut că PSD și PNL îl dau câștigător pe candidatul lor. Este firesc să gândească așa, fiindcă au decis să meargă pe mâna lui. Dar anumite aspecte, în mod cert, îi contrazic.

Am văzut la România TV, cum „gemenele astrolog” au analizat „harta” astrologică a lui Nicușor Dan, a lui Cristian Popescu Piedone și a lui Cătălin Cîrstoiu, candidați principali. Evident, Nicușor Dan, în concepția lor, stătea foarte prost.

Reamintesc faptul că înainte de alegerile anului 2014, mă refer la prezidențiale, astrologul Mariana Cojocaru spunea că „harta” lui Victor Ponta se potrivea perfect peste astrograma României. Numai că, la acele alegeri, a câștigat actualul Președinte al României, Klaus Werner Iohannis,

Și totuși, de ce Nicușor Dan nu va pierde alegerile în acest an? Nu ține nici de „karmă” sau astrologie. Ține de câteva noțiuni pe care le voi denumi „constante” și care sunt clar în favoarea lui Nicușor Dan: reabilitarea sistemului de conducte ale sistemului de termoficare din București, lupta cu „mafia imobiliară”, curajul de a aborda reparații ale unor elemente de infrastructură critică de tipul Podului Grant, dar și faptul că medicul Cîrstoiu are în echipă doi oameni foarte supărați că el „le-a luat fața”. Cred că ne amintim cum Gabriela Firea și Sebastian Burduja își anunțaseră clar eventuala candidatură ca având girul partidelor lor, dar la final, au avut cel mai clar discurs la conferința de lansare în care limbajul verbal era contrazis de limbajul nonverbal și limbajul paraverbal. Este logic că Sebastian Burduja și Gabriela Firea nu-l vor ajuta pe medicul Cîrstoiu. Vor vrea să arate că acesta va rata ceea ce ei ar fi reușit cu siguranță.

Sondajele Avangarde, Sociopol îl dau pe Cătălin Cîrstoiu pe a treia poziție, în timp ce Avangarde îl vede câștigător pe Cristian Popescu-Piedone iar Sociopol pe Nicușor Dan. Medicul Cîrstoiu este la mică distanță de candidatul AUR, adică la mai puțin de 5 procente. Vorbim de candidatul coaliției care guvernează țara.

Când a venit în 2020, Nicușor Dan a promis că va reabilita în medie 50 km de conducte anual. Conform site-ului „Buletin de București”, Nicușor Dan a reabilitat în 2021 22 km de conducte, 28 km în 2022, peste 40 km în 2023. Circa 45 km ar urma să fie reabilitați în acest an. În următorii patru ani s-ar atinge ținta de 210 km, această reabilitate costând 260 milioane euro, bani europeni. Din 1990 până în 2020, abia se reabilitau 7km de conducte anual.

Când a preluat mandatul, Nicușor Dan s-a opus construcțiilor haotice, „mafiei imobiliare”, a refuzat să dea autorizații de construcții acolo unde nu era legal să o facă. Așadar, este încă o bilă albă pentru actualul primar.

Acțiunea de reparații la Podul Grant este una de care toți primarii Capitalei au fugit în ultimii 30 de ani, adică din 1990 până în 2020. Așadar, deși mulți sunt supărați despre cum se circulă acolo, lucrurile avansează.

Nu mai vorbim de reabilitări la linii de tramvai, reînoirea parcului auto și a depoului de tramvaie al STB. Nicușor Dan nu s-a grăbit să preia Metrorex, fiindcă Metrorex este un gigant care se zbate să nu aibă pierderi mari, din cauza multor erori de management.

În mod cert, Nicușor Dan a început mult mai multe lucruri decât toți predecesorii săi din clădirea de vis a vis de Parcul Cișmigiu, iar bucureștenii asta au așteptat. Au așteptat să vină cineva care să arate că se poate începe ceva fără să invoci „greaua moștenire”.

Ar mai fi un element căruia eu i-aș spune „variabilă”, fiindcă depinde în special de categoriile de electorat. Nicușor Dan are alături de el marea parte a electoratului PNL. Adică acei votanți care în 2020 au votat contra Gabrielei Firea. Nicușor Dan „rupe” și din electoratul Alianței Dreapta Unită, fiindcă, să nu uităm, el este creatorul USR.

Cristian Popescu-Piedone și Cătălin Cîrstoiu se confruntă pe electoratul PSD, însă și o parte din acest electorat, supărat că nu a fost nominalizată Gabriela Firea, se va duce spre fostul ei rival din 2020, Nicușor Dan.

Candidatul PSD-PNL Cătălin Cîrstoiu, deși are o profesie nobilă, o notorietate în lumea medicală, el „nu trece sticla”, adică nu are acel stil care să atragă electoratul.

Electoratul candidatului Cîrstoiu este foarte redus, comparabil cu electoratul AUR sau al Alianței Dreapta Unită.

Am urmărit astăzi, modul în care a fost prezentat în cadrul unei organizații a PNL. S-a putut vedea pe chipul multora dintre cei prezenți o anumită pasivitate, ca să nu zic un anumit dezinteres. Am văzut multe campanii electorale, nu așa arăta un public convins că omul prezent în fața lor va câștiga.

Opinia mea este că Nicușor Dan, actualul Primar General al Capitalei va câștiga alegerile locale din 9 iunie 2024, pentru Primăria Bucureștiului fiindcă are trecere la cea mai mare parte din electoratul votant.