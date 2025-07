Se fură în draci! Dacă Grindeanu - PSD blochează reforma Bolojan, „junk” scrie pe noi!

E plină presa ultimelor zile de tunuri de miliarde şi miliarde date la bugetul de stat. Adică furate!

Doar trei exemple

De la o clădire a ministerului Economiei, cu 54 de birouri închiriate, statul a obţinut ZERO lei, timp de 18 ani. Banii pe cladire s-au dus în buzunarele „iniţiaţilor” din clientela de partid, cu „cotizaţie” la partide.

Ciprian Ciucu spune că în judeţul Caraş-Severin există o comună cu toţi cetăţenii având pensii de handicap, cu o singură excepţie.

Conform „Adevărul”, în comună Cerbăl, o pistă de biciclete de 2,5 kilometri leagă satul Ulm, cu 15-20 de locuitori, de satul Cerbăl, cu 50-60 de locuitori. Traseul pistei urmează o pantă abruptă care se strecoară printre dealuri, legând cele două așezări izolate ale pădurenilor.

„Pentru noi nu prea este utilă, pentru că nu avem biciclete. Dar și dacă am avea, nu ne-am încumeta să urcăm panta sau să coborâm pe aici cu bicicleta”, spune un vârstnic din satul Ulm.

Atunci cine şi de ce a construit pista? Primarul cu o firmă de casă, cu care împarte banii furati din programul Anghel Saligny sau din PNRR. Şi Grindeanu vrea continuarea programului, din care primarii să-şi tragă banii pentru ei şi pentru partid.

Exemplele sunt nenumărate, mai ales datorită miniştrilor USR care dau presei ce descoperă prin ministere. Normal ar fi să trimită documentaţia la parchete!

Pachetul al doilea de măsuri contra furturilor din bugetul de stat a fost amânat, la cererea PSD-Grindeanu, pentru jumătatea lui august, fără afectarea programului Anghel Saligny, şi cu dezbatere parlamentară, nu prin asumarea răspunderii guvernului cum s-a procedat la primul pachet. Dezbaterea parlamentară poate dura şi un an de zile, cu mii de amendamente dezbătute în comisii şi în plen.

Da, dar iată ce ne comunica CE:

„România trebuie să reducă semnificativ deficitul bugetar, de la 9,3% din PIB înregistrat anul trecut – cel mai ridicat nivel din Uniunea Europeană – la 7,7% din PIB în acest an”, conform unei traiectorii revizuite de ajustare fiscală agreată de Consiliul EcoFin în iulie.

De la 9,3% la 7,7% e o distanţă foarte mare, atingerea acestei cifre ar însemna tăierea furturile din bugetul de stat în proporţie de circa 40%! Iar dacă CE ne lasă din braţe, acelaşi lucru îl vor face investitorii.

Toate solicitările Grindeanu-PSD se lovesc de un zid ermetic: nu sunt bani la buget! Dar mintea PSD-istilor, şi parţial a PNL-istilor, nu poate accepta aşa ceva, când primarii stau cu ochii pe ei și cu mâna întinsă. Să facă scandal, să-şi dea foc în piata publică, să le facă rost de bani.

Ce va face PSD, la presiunea clientelei politice

Posibil să plece de la guvernare, dar ce câştigă? Nu mai este asociat de către clientelă şi electorat cu oprirea furturilor din bugetul de stat, cu stoparea banilor care le vin pentru ei, prin salarii nesimţite şi prin bani împărţiţi cu firmele de casă.

Ce se va întâmpla cu guvernul Bolojan? Nu cred că PSD va vota o moţiune de cenzură, pentru că ar trebui să preia guvernarea împreună cu AUR, moment în care ţara rămâne fără bani de pensii şi salarii. Şi atunci, Grindeanu şi sefimea PSD-AUR vor fi alergaţi şi vânaţi pe stradă, de populaţia flamandă, în lipsa pensiilor şi salariilor bugetare. Nu cred că-şi doreşte aşa ceva.

Atunci are doar alternativa, mai şmecheră, să blocheze adoptarea în parlament a legilor propuse de Bolojan. Dar dacă guvernul Bolojan merge în continuare pe asumarea răspunderii, nevotarea de către PSD a pachetelor de oprire a furturilor ar duce tot la picarea guvernului, echivalent al moţiunilor de cenzură. Şi atunci cine ar prelua guvernarea, dacă Bolojan refuză să mai fie bătaia de joc a PSD? Să răspundă Grindeanu la această întrebare, în contextul în care AUR are 40% în sondaje, şi alegeri anticipate ne-ar lipsi să ne ducem de tot în cap!

Mai degrabă, Grindeanu şi șefimea PSD vor să păcălească clientela şi alegătorii că ei se bat cu Bolojan pentru menţinerea privilegiilor, sinecurilor, banilor veniţi de la buget în buzunarele „privilegiaţilor” de partid.

Dar alternativa va fi aceeaşi. Ori Bolojan reuşeşte şi ducă la bun sfârșit operaţiunea de stopare a furturilor din bugetul de stat, ori ţara rămâne neguvernata şi „junk” scrie pe noi. Sper ca șefimea PSD să cântărească bine soarta actualei guvernări!