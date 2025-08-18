search
Luni, 18 August 2025
Se apropie Trump şi Zelenski după Alaska?

0
0
Publicat:

După întâlnirea Trump-Putin din Alaska preşedintele ucrainean se deplasează împreună cu parteneri europeni la Casa Albă. Îl va putea convinge pe preşedintele Trump cu poziţia sa? Ziua de luni se anunţă palpitantă.

Ceasul deşteptător a sunat foarte devreme pentru cancelarul german Friedrich Merz, aflat în concediu la Tegernsee. Deja din zorii zilei de luni avionul guvernamental a decolat de pe aeroportul din München.

Întâlnirea de la Washington este planificată pentru ora locală 12. Atunci preşedintele SUA Donald Trump va negocia mai întâi cu preşedintele Volodimir Zelenski despre eventuale concesii făcute agresorului rus. 

Ulterior sunt prevăzute discuţii în cerc mai larg. La acestea vor participa preşedintele Franţei, Emmanuel Macron, premierul britanic, Keir Starmer, şefa guvernului italian, Giorgia Meloni, preşedintele Finlandei, Alexander Stubb, preşedinta Comisiei Europene, Ursula von der Leyen, secretarul general al NATO, Mark Rutte, şi cancelarul german Merz.

Se spune că Meloni, Stubb şi Rutte ar avea relaţii foarte bune cu preşedintele Trump. Din cercuri diplomatice se afirmă că ei iau parte la întâlnire pentru a calma eventuale atacuri verbale ale preşedintelui Trump la adresa lui Zelenski.

Se doreşte evitarea cu orice chip a unui nou scandal de genul celui din februarie, cu prilejul primei vizite a lui Zelenski la Trump, fiindcă faza actuală a negocierilor privind soarta Ucrainei este foarte sensibilă. În februarie, Trump i-a reproşat în biroul oval oaspetelui ucrainean că este lipsit de gratitudine faţă de ajutorul american primit. 

Zelenski a plecat atunci revoltat. Dar Trump ştie foarte bine că soarta Ucrainei este legată preponderent de sprijinul SUA, atât militar, cât şi politic. Zelenski este în ochii săi mai degrabă un solicitant de sprijin şi nu un partener egal de negociere în vederea unei înţelegeri. 

Europenii vor să-l farmece pe Trump 

Reuniunea la nivel înalt de la Washington este un fel de continuare a celei din Alaska de vinerea trecută. Acolo preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, a reuşit să-l convingă pe Trump să renunţe la solicitarea unui acord imediat de încetare a focului în Ucraina.

Experţii în materie de politică din Germania consideră la unison că Putin a triumfat, reuşind să-l determine pe Trump să-i accepte cererile neschimbate de integrare în Rusia a unor teritorii ucrainene, de dezarmare a Ucrainei şi de înlăturare a sancţiunilor împotriva ţării sale. 

Acum, potrivit aliaţilor europeni, miza este de a-i sugera lui Trump că negocierile sunt pe drumul cel bun, dar Rusiei trebuie să i se ceară mai multe concesii. 

Purtătorul de cuvânt al guvernului german, Stefan Kornelius, a declarat la Berlin înainte de a se deplasa la Washington că Friedrich Merz va "sublinia interesul Germaniei de a se ajunge rapid la pace în Ucraina". 

Potrivit ziarului New York Times, Putin şi Trump ar fi convenit în Alaska că Ucraina trebuie să cedeze complet Rusiei regiunile Doneţk şi Luhansk, inclusiv teritoriile care nu se află în prezent sub ocupaţie rusă. 

Preşedintele Ucrainei a respins tot timpul vehement astfel de cedări de teritorii. Pentru Volodimir Zelenski va fi acum dificil să-şi apere poziţia în faţa lui Donald Trump. 

Liderii europeni se pronunţă pentru o încetare a focului de-a lungul frontului existent acum. Secretarul general al NATO, Mark Rutte, a dat de înţeles că Ucraina va trebui să accepte anexarea de facto a unor teritorii ale sale, chiar dacă de jure astfel de anexări nu sunt recunoscute conform dreptului internaţional. 

Va avea loc un "summit în trei" curând?

Reprezentanţii europeni s-au pronunţat în cursul unei videoconferinţe desfăşurate duminică împreună cu preşedintele Zelenski în favoarea unor garanţii de securitate pentru Ucraina. Ei au luat cu satisfacţie la cunoştinţă că şi SUA vor să participe la garanţiile de securitate, dacă se va încheia un tratat de pace.

Aşa cel puţin se interpretează la Berlin, Bruxelles, Londra şi Paris afirmaţiile lui Trump de după întâlnirea din Alaska. În cazul în care întâlnirea de la Washington cu Ucraina şi aliaţii europeni va da rezultatul dorit, preşedintele Trump se va ocupa de organizarea unui "summit în trei" cu Ucraina şi Rusia, eventual chiar vinerea viitoare. 

Preşedintele Rusiei, Vladimir Putin, i-a declarat omologului său Trump, potrivit New York Times, că ar fi dispus să participe la o astfel de întâlnire. Dar asta doar în cazul în care Ucraina este dispusă  anterior să renunţe la teritorii. 

Putin afirmă, contrar adevărului, că preşedintele ucrainean este nazist şi ocupă funcţia ilegitim. Nu doar la Berlin analiştii se întreabă dacă liderul de la Kremlin vrea cu adevărat să se întâlnească cu Zelenski sau doar trage de timp. 

Reuniunea Trump-Zelenski plus lideri europeni de la Washington se va încheia în cursul după-amiezii, ora locală. Cancelarul german Merz nu va înnopta acolo, ci se va întoarce direct la Tegernsee, unde-şi petrece un concediu destul de agitat. 

Cancelarul şi-a întrerupt deja de repetate ori concediul din pricina unor întâlniri şi videoconferinţe. Probabil că aceasta va fi ultima întrerupere, dacă vineri va exista sumit-ul în trei pentru încetarea războiului. 

Pentru postul public de televiziune ARD, Merz a declarat că a privit în direct vinerea trecută conferinţa de presă de la Anchorage. Cu privire la primirea călduroasă pe care Trump i-a făcut-o lui Putin în Alaska el a afirmat: "Şi ceva mai puţin ar fi fost suficient". 

Bernd Riegert - DW

