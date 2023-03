Scandalul Bogdan Aurescu - Rareş Bogdan ilustrează ruperea unei grupări din PNL de Klaus Iohannis („Statul”)

Trebuia să vină şi momentul acesta. Klaus Iohannis îşi încheie mandatul în 2024, iar PNL vrea să funcţioneze ca partid parlamentar încă mulţi ani în viitor. Rareş Bogdan nu a vorbit de capul lui. Totul a fost orchestrat de o grupare din PNL, pe care o intuim după declaraţiile care au însoţit scandalul. Cum nu putea fi atacat direct Klaus Iohannis (posibil să vină şi acest moment), gruparea l-a ales drept ţintă pe omul lui Iohannis, Bogdan Aurescu, care şi ocupă un post de ministru ce revenea de drept PNL.

Apropierea rocadei din luna mai, posibil însoţită de schimbări de miniştri, pune pe tapet legătura dintre Iohannis şi PNL. Mai este profitabil pentru PNL să rămână „sluga” lui Iohannis? La acestă întrebare trebuie să răspundă PNL până în mai, indiferent de poziţia lui Ciucă faţă de Iohannis.

Rareş Bogdan a declanşat scandalul

Într-o emisiune tv, hodoronc tronc, prim-vicepresedintele PNL, Rareş Bogdan, a fost întrebat dacă Bogdan Aurescu este tot ce se poate mai bun în diplomaţia românească, iar liberalul a răspuns că Aurescu nu a fost pus în funcţie de PNL. „O, diplomaţia română are oameni excepţionali. E o zonă unde nu eu hotărăsc sau PNL. Nu noi l-am numit acolo ci „Statul” (referire evidentă la preşedintele Iohannis). Şi că, dacă ar fi șeful lui Aurescu, nu l-ar păstra în funcție.

Bogdan Aurescu i-a dat o replică dură lui Rareş Bogdan.

„Nu mă interesează părerile lui Rareș Bogdan. Vă aduc aminte cum, în plin război al Rusiei contra Ucrainei, cerea să blocăm la graniță cerealele ucrainene. Practic, astfel de atacuri de la asemenea personaje sunt de fapt o confirmare că fac bine ce fac”. „E exact ca atunci când sunt atacat de Sputnik. Probabil are destul de multe neîmpliniri și frustrări personale”.

Replica lui Bogdan Aurescu a aprins şi mai mult spiritele în PNL. Comparaţia unui prim-vicepresedinte al PNL cu Sputnik, a fost receptată ca o catalogare a întreg PNL ca portavoce a Moscovei.

A venit şi replica la replică a lui Rareş Bogdan:

„ajutorul dat Ucrainei trebuie să continue fără echivoc, pe toate planurile! La această oră, ucrainenii lupta să-și recupereze țara, dar și pentru a apăra UE! Nu vă lăsați manipulați de agenții dezinformării putiniste!”.

Cine să fie „agentul dezinformării putiniste” la care face referire Rareş Bogdan? Îi las pe cititori să ghicească!

Iată declaraţiile altor lideri ai PNL

PNL Diaspora: „PNL Diaspora condamnă cu fermitate afirmaţiile cel puţin bizare, lipsite de orice fundament logic, pe care ministrul Afacerilor Externe, Bogdan Aurescu, le-a făcut raportat la recentele poziţii publice ale europarlamentarului Rareş Bogdan, prim-vicepresedinte al PNL şi preşedinte al PNL Diaspora.

Alina Gheorghiu: „PNL a dat un vot, inclusiv pe ministrul de Externe, atributul nostru de a da un vot politic pentru cabinet, pe care l-am şi susţinut în plenul Parlamentului, a fost exercitat de PNL nu de altcineva”. Întrebată dacă este mulţumită de prestaţia ministrului de Externe, Alina Gorghiu a răspuns: ”Dacă am mulţumiri sau nemulţumiri o să le exprim în interiorul PNL, în şedinţele pe care le facem”.

Ionuţ Stroie, putatorul de cuvânt al PNL: „ Vă pot confirma că partidul l-a numit pe domnul Bogdan Aurescu acolo. A fost decizia noastră la momentul respectiv că opţiunea pentru zona de externe să fie pentru un diplomat de carieră, un diplomat cu foarte bună reputaţie şi experienţă, un om foarte bine conectat la zona relaţiilor internaţionale, care să conducă acest portofoliu. Este un portofoliu asumat de Partidul Naţional Liberal, iar Bogdan Aurescu a fost nominalizarea noastră acolo.

Ionuţ Stroie îl contrazice pe Rareş Bogdan, spunând că a fost decizia PNL să numească la Externe un nemembru PNL. Şi că „Statul” n-a avut niciun amestec în această numire. Deşi Aurescu venea din poziţia de consilier al preşedintelui Iohannis, ca şi Ligia Deca, mai de curând. Cine vrea să creadă, crede. Cine nu, nu crede.

Pavel Popescu, deputat liberal: „mi-ar lua câteva zile doar pentru a înșira cele câteva sute de motive pentru care domnul ministru Aurescu ar trebui să plece instant din fruntea MAE. Domnul ministru Aurescu conduce un minister parțial fosilizat, populat în diverse locuri (dar în poziții cheie din păcate) cu diferite “conserve” ce au o orientare (voită sau din pură prostie și lipsă de viziune) mai degrabă împotriva statului român decât în interesul său. Fără doar și poate, MAE este populat și cu profesioniști incontestabili, diplomați de carieră excepționali, ambasadori și funcționari publici competenți care, din păcate, trăiesc un soi de Sindrom Stockholm generalizat, cu excepția momentelor în care, pe la colțuri, au curajul să spună cât de dezastru a ajuns Ministerul de Externe al României”.

Robert Sighiartău, vicepreședinte al PNL pe probleme de politică externă: „Din punctul meu de vedere, nu este plăcut să vezi că un ministru, care este tehnocrat, nu e membru PNL, atacă un coleg de partid, prim-vicepreședinte PNL, pe niște teme care pur și simplu nu sunt în regulă. Să îți fac un coleg de partid rusofil sau putinist nu cred că este în regulă pentru PNL, cu atât mai mult cu cât are premier, are președinte și este principalul partid de guvernământ, cu prim-ministru, în acest moment“. „Eu cred că domnul Aurescu trebuie să se prezinte în fața biroului permanent național al PNL și să discutăm cu el această chestiune în PNL și, de asemenea, să existe măsuri la adresa dânsului. Eu am mai cerut o evaluare a tuturor miniștrilor. Partidul Național Liberal a câștigat niște alegeri și are obligații în fața cetățenilor și în fața membrilor partidului“.

Vedem poziţii diferite ale unor lideri la vârf din conducerea PNL, şi probabil nu sunt singurele. Alţi lideri, deşi de acord cu colegii lor, încă nu-şi exprimă public poziţiile referitoare la scandalul în curs din PNL.

Cert este că ţinta nu este neapărat Aurescu, ci preşedintele Iohannis, responsabil de politică externă, şi care menţinându-l pe Aurescu la Externe îi girează activitatea şi o consideră corectă. Iar PNL să tacă din gură şi să spună ce zice preşedintele, nu altceva!

Cum spuneam, mulţi lideri ai PNL cer desprinderea de directivele şi direcţiile primite de la Cotroceni, mai ales că politica promovată de preşedinte se soldează cu eşecuri: intrarea în Schengen, visa Waiver, prestaţia PSD în coaliţia de guvernare, Legile Educaţiei şi multe altele.

În plan electoral, PNL trebuie să pregătească candidatul la prezidenţiale, iar premierul Ciucă ar prezenta un eşec major, pentru că nu are stofă de prezidenţiabil. De altfel, Ciucă abia aşteaptă să demisioneze şi să se întoarcă la meseria de militar, singura pe care o cunoaşte bine.

Apropierea rocadei premierilor din luna mai încinge şi mai mult spiritele. PSD nu vrea respectarea Acordului Coaliţiei, PNL şi UDMR doresc respectarea acestui acord, care ar aduce PNL două ministere extrem de importante: ministerul Finanţelor Publice şi ministerul Transporturilor. Başca poziţia de Secretar General al Guvernului.

Toate aceste considerente au dus la atacul lui Rareş Bogdan la preşedintele Iohannis, prin „proxy”, Bogdan Aurescu.

La rocada premierilor din luna mai se aleg apele în PNL

Din câte ştim în istoria PNL, gruparea anti-Iohannis nu se va da bătută. Există deja „aripa” anti-Iohannis (tradiţia „aripilor”), care va prinde contur şi nu se ştie unde se va opri. Să sperăm că nu se va rupe de PNL, deşi tradiţia nu exclude acest lucru. În luna mai, când vor fi necesare voturi în conducerea PNL, vom vedea încotro o ia partidul. Dacă ne uităm la scorurile din sondaje, PNL nu merge pe un drum bun. Deficitele bugetare, datoria publică făcută pe împrumuturi extrem de costisitoare, inflaţia, contextul extern politic, economic şi militar îşi vor spune cuvântul în opţiunile alegătorilor.

Grav ar fi ca PNL să plătească oalele sparte de PSD în politicile publice ale Coaliţiei!