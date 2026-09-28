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Săptămâna europeană a screeningului

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Cu ocazia Zilei Mondiale a Inimii, Comisia Europeană lansează, în întreaga Uniune Europeană, Săptămâna europeană a screeningului și campania „Cunoaște-ți valorile”.

Sănătatea inimii Foto DMS jpg
Foto: DMS

În următorii ani, sistemele noastre de sănătate se vor confrunta cu provocări tot mai dificile. Îmbătrânirea populației, creșterea numărului de boli cronice, presiunea asupra personalului medical, precum și crizele climatice și economice le pun deja la încercare.

Bolile cardiovasculare rămân principala cauză de deces în Europa și provoacă aproximativ 1,7 milioane de decese în fiecare an. Cu toate acestea, aproape 80% dintre decesele premature ar putea fi prevenite prin măsuri de prevenție și depistare timpurie.

Semnalele de alarmă sunt deja clare. Până la 45% dintre adulți ar putea avea tensiune arterială ridicată, iar aproximativ jumătate dintre ei nu știu acest lucru. În doar un deceniu, proporția persoanelor care trăiesc cu diabet a crescut cu 22%. Nici obezitatea nu mai este doar o problemă a adulților: aproximativ 9% dintre copiii și tinerii cu vârste între 5 și 19 ani suferă de obezitate.

La toate acestea se adaugă nivelurile constant ridicate ale consumului de tutun și utilizarea tot mai răspândită a țigărilor electronice. Fenomenul este deosebit de îngrijorător în rândul tinerilor, în cazul cărora utilizarea țigărilor electronice este de două ori mai mare decât media înregistrată în rândul adulților. Crește rapid și consumul altor produse cu nicotină, stimulat de gama largă de arome și de promovarea eficientă pe rețelele sociale. Deși consumul de alcool a scăzut în general, media din UE, de aproximativ 10 litri de persoană, continuă să reprezinte un risc important pentru sănătate.

Dacă nu acționăm acum, până în 2050 povara bolilor cardiovasculare va fi de două ori mai mare decât în prezent.

Avem nevoie de o schimbare fundamentală. Fără o schimbare decisivă de direcție, sistemele de sănătate nu vor mai putea continua să ofere servicii medicale echitabile, sustenabile și accesibile pentru toți. Din păcate, statele membre alocă astăzi prevenției doar 3 % din cheltuielile pentru sănătate. Nu este nici sustenabil, nici echitabil să intervenim abia după ce o boală s-a instalat.

De aceea, în decembrie 2025, Comisia Europeană a adoptat un plan pentru sănătatea inimii („Safe Hearts Plan”), cu obiectivul de a reduce cu 25% până în 2035 numărul deceselor provocate de bolile cardiovasculare.

Prevenția și depistarea timpurie sunt elemente esențiale ale planului. Prin Săptămâna europeană a screeningului dorim să creăm un moment de mobilizare în întreaga Europă și să le arătăm cetățenilor că doar câteva minute pot ajuta la prevenirea unor complicații grave. Este important ca europenii să aibă șansa reală — și libertatea — de a prelua controlul asupra propriei sănătăți și de a se proteja împotriva bolilor care pot fi prevenite.

Săptămâna europeană a screeningului, organizată în preajma Zilei Mondiale a Inimii, marchează și începutul unei campanii pe termen lung: „Cunoaște-ți valorile”. Inițiativa atrage atenția asupra faptului că doar câțiva indicatori de bază joacă un rol esențial în sănătatea cardiovasculară și metabolică. Cu toate acestea, mult prea mulți dintre noi nu își cunosc valorile sau le subestimează importanța.

Cunoașterea tensiunii arteriale, a nivelului colesterolului și a glicemiei poate fi începutul unei conversații importante cu un profesionist din domeniul sănătății și poate permite luarea unor măsuri din timp. Mesajul este simplu: măsurați-vă valorile, înțelegeți ce înseamnă și solicitați sfatul unui specialist.

Prevenția funcționează numai atunci când oamenii sunt informați și participă activ la protejarea propriei sănătăți — iar atunci când este necesară o intervenție, se pot baza pe sprijinul profesioniștilor din domeniul sănătății.

Acesta este obiectivul Săptămânii europene a screeningului și al campaniei „Cunoaște-ți valorile”: să îi încurajeze pe oameni să își cunoască tensiunea arterială, nivelul colesterolului și glicemia.

Un gest simplu poate face o diferență reală.

Sperăm că succesul primei Săptămâni europene a screeningului ne va ajuta să ajungem în viitor la și mai mulți oameni, punând astfel bazele unei noi culturi europene a prevenției.

În cele din urmă, aceasta este responsabilitatea noastră comună: să construim o Europă mai puternică, făcând mai mult pentru a proteja sănătatea cetățenilor noștri.

Puteți consulta activitățile organizate în țara dumneavoastră pe site-ul Săptămânii europene a screeningului.

Mai multe de la Olivér Várhelyi

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