Joi, 18 Septembrie 2025
Adevărul
Saci cu bani pentru deturnarea alegerilor din Moldova

Publicat:

Ofițerii Centrului Național Anticorupție din Moldova au prezentat imagini cu aproximativ 20 de milioane de lei moldovenești ce urmau să fie folosiți pentru coruperea alegătorilor la alegerile din 28 septembrie.

Un milion de euro pentru coruperea alegatorilor din Moldova
Un milion de euro pentru coruperea alegatorilor din Moldova

Potrivit autorităților, ancheta vizează acțiunile unui grup de persoane suspectate că ar fi implicate într-un plan infracțional coordonat legat de alegerile parlamentare din care fac parte și decidenți politici din cadrul partidelor.

Un condamnat pentru omor repartiza banii

Tot marți, 16 septembrie, Poliția a efectuat percheziții la mai multe posturi TV afiliate grupării Șor, responsabile de propagandă pro-rusă și dezinformare în Moldova. Instituțiile media sunt vizate într-un dosar de evaziune fiscală și spălare de bani. În timpul perchezițiilor au fost ridicate alte 5 milioane de lei. Schema de finanțare a trustului media era organizată prin intermediul unei companii de construcții, cu angajați străini, care efectua tranzacții fictive, precum și printr-o companie petrolieră rusească.

Bani confiscați de CNA în contextul alegerilor parlamentare din R. Moldova
Bani confiscați de CNA în contextul alegerilor parlamentare din R. Moldova


De asemenea, în acest dosar a fost reținut fostul polițist Ion Perju, condamnat la 10 ani de închisoare pentru uciderea lui Valeriu Boboc în timpul protestelor antiguvernamentale din aprilie 2009, soldate cu devastarea Președinției și Parlamentului. În 2015, acesta fugise din sala de judecată cu puțin timp înainte să fie condamnat. Potrivit premierului moldovean Dorin Recean, Perju s-a ascuns mulți ani în Transnistria, iar recent a fost atras în gruparea Șor și trimis la Chișinău să organizeze spălarea și distribuirea banilor partidelor pro-Kremlin.

Decidenți din partide, implicați în schemă

Și miercuri ofițerii Centrului Național Anticorupție au descins cu alte 70 de percheziții în toată țara. Deocamdată s-a anunțat doar că acestea au loc în cadrul unui dosar penal ce vizează finanțarea ilegală a formațiunilor politice „în circumstanțe agravante”.

Ofițerii CNA au efectuat numeroase razii și percheziții în mai multe locuri din R. Moldova
Ofițerii CNA au efectuat numeroase razii și percheziții în mai multe locuri din R. Moldova


Potrivit CNA, printre persoanele vizate se numără factori de decizie afiliați unor partide politice, membri și simpatizanți, care ar fi creat o schemă de introducere în țară a mijloacelor bănești ilicite, destinate susținerii ilegale a partidelor, grupurilor de inițiativă și concurenților electorali. Au fost ridicate mijloace financiare în diverse valute, purtători de informații, înscrisuri de ciornă și alte materiale relevante pentru anchetă.

Încă în luna iulie, după o ședință a CSS, președinta Maia Sandu avertiza că Rusia mobilizează interlopi la destabilizarea Moldovei și că ar fi rezervat peste 100 de milioane de euro pentru vandalizări, proteste și coruperea alegătorilor.

Apoi, în presa ucraineană a apărut o parte a planului Kremlinului de preluare a controlului asupra Moldovei prin alegerile parlamentare din 28 septembrie. Conform acestui plan, Rusia și crima organizată ar fi rezervat un buget de peste 300 de milioane de euro pentru deturnarea alegerilor din Moldova. Kremlinul mizează nu doar pe partidele pro-ruse tradiționale, ci și pe blocul falșilor pro-europeni creat din oameni din anturajul fostului președinte comunist Vladimir Voronin. Menirea acestui bloc este să absoarbă centriștii și pro-europenii dezamăgiți. Numai că ultimele sondaje arată că acest bloc nu ar accede în parlament în mod natural.

Ofițerii CNA au mult de numărat...
Ofițerii CNA au mult de numărat...


Kremlinul și crima organizată au triplat bugetul pentru fraudă

În 2024, la alegerile prezidențiale și referendumul pro-UE, Rusia a testat o rețea extinsă de cumpărare a voturilor. A creat pentru asta 130.000 de conturi bancare prin intermediul cărora se făceau transferurile spre coordonatorii din Moldova. Poliția a reușit să intervină abia în turul doi al alegerilor prezidențiale, așa că schema rusească de corupție electorală aproape că-și atinsese scopul.

Atât referendumul pro-UE, cât și victoria Maiei Sandu în alegerile prezidențiale au trecut la limită. În 2024, Poliția a documentat transferuri de peste 95 milioane de euro în cadrul schemei de deturnare a alegerilor din Moldova. Așa că acum Moscova și grupările de crimă organizată au triplat suma, pentru a fi siguri că nu ratează această ultimă șansă de preluare a controlului asupra Moldovei prin corupție electorală, falsuri și divizare. Numai că, de data aceasta, poliția și ofițerii anticorupție s-au infiltrat din timp. De două săptămâni au loc percheziții și rețineri în fiecare zi.

Autoritățile de la Chișinău și analiștii politici au avertizat în repetate rânduri că Rusia vrea să preia controlul politic asupra Republicii Moldova pentru a o folosi contra Ucrainei după modelul belarus.

Premierul Dorin Recean a spus că Rusia are nevoie de aeroportul din Chișinău pentru a-și crește prezența militară ilegală în Transnistria – de la 1500 de militari la peste 10.000, ceea ce ar amenința Odesa, dar și Chișinăul. În prezent rotația militarilor ruși din Transnistria este imposibilă datorită măsurilor sincronizate întreprinse de Chișinău și Kiev după declanșarea invaziei Rusiei asupra Ucrainei.

Vitalie Călugăreanu - DW

