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S-a încheiat Bucharest Opera Festival „Love Affairs” (4)

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Adriana Lecouvreur” de Cilea,…

 … o producție din 2011 a Operei Naționale Române Timișoara care a venit abia acum în Capitală, cu prilejul BOF '26. Deci după un deceniu și jumătate de la premieră și 5 ani de existență a festivalului bucureștean. Văzusem premiera in loco și constat că montarea lui Mario De Carlo (regie artistică, decoruri, costume) a fost bine întreținută, deși are o mizanscenă complicată prin abundența detaliilor dificil de regăsit în alte producții, definind o viziune eminamente clasică, expresie a tradiționalului pur în regia de operă, cum greu se mai întâlnește astăzi. Dacă cadrul scenic general, așa cum a fost prezentat la București pare unic pentru cele patru acte ale operei, costumele sunt cele care dau spectacolului alură de superproducție filmică.

Claudia Pavone. Foto Andrei Grigore
Claudia Pavone. Foto Andrei Grigore

Se știe, montarea s-a realizat în timpul directoratului regretatului tenor Corneliu Murgu și cifrele sunt impresionante. Din presa românească a vremii, sintetizez aici date pentru informarea spectatorilor de azi. Pentru cele 130 de costume s-au utilizat aproape trei mii de metri de material, furnituri, tul, mătăsuri, satin, în totalitate din fibre naturale fără poliester, aduse din Siria, precum și broderii, pietre, paiete. Fiecare costum are design unicat.

Claudia Pavone în primul act. Foto Andrei Grigore
Claudia Pavone în primul act. Foto Andrei Grigore

Rochiile interpretei titulare au fost confecţionate din materiale pretenţioase, tafta, mătase, satin, comandate special din Italia, de la magazine care aprovizionează teatre faimoase din Europa, precum cele din Viena, Paris, Barcelona, Roma sau Milano. În actul I însă, a purtat un costum turcesc adus chiar de la Istanbul.

Florentina Soare. Actul II. Foto Andrei Grigore
Florentina Soare. Actul II. Foto Andrei Grigore

Interpreta Principesei de Bouillon a avut în actul II o mantie de trei metri de satin, bordată cu blană de vulpe polară (evident, o replică ecologică), în vreme ce mantia purtată de Maurizio, Contele de Saxonia, a imitat blana de linx iberic.

Carlo Ventre, Florentina Soare. Actul II. Foto Andrei Grigore
Carlo Ventre, Florentina Soare. Actul II. Foto Andrei Grigore

Chiar şi cele 100 de peruci din spectacol au fost achiziţionate de la o firmă specializată din Italia, la fel cum încălţările au fost făcute la ateliere din Milano care produc încălţăminte de epocă pentru teatre din Europa.

Claudia Pavone, Cristian Bălășescu, Octavian Vlaicu în primul act. Foto Andrei Grigore
Claudia Pavone, Cristian Bălășescu, Octavian Vlaicu în primul act. Foto Andrei Grigore

Am privit așadar un lux scenografic pentru o producție efectiv muzeală, în orice sens al cuvântului. Totul fusese gata în 50 de zile. Un record. Am recunoscut și acum jerba coloristică armonios desenată, varietatea montării, efectele vizuale, am simțit și trăit epoca acțiunii.

David Crescenzi. Foto Andrei Grigore
David Crescenzi. Foto Andrei Grigore

Cu acest ambient de spectacol, timișorenii au venit în Capitală într-o distribuție semi-internațională, dar sub aceeași baghetă precum cea a premierei, David Crescenzi. Italian de origine și formație profesională a condus cu știință a desenelor melodice veriste paginile lui Francesco Cilea, cu esențializare a ariilor celebre și a temelor provenite din acestea, des repetate de compozitor pe întreg parcursul opusului, ca elemente de rememorare a spiritului personajelor și susținerii atmosferei tramei. Un fel de laitmotive, dacă acceptați sintagma, bine evidențiate, subliniate de dirijor. În afara acompaniamentului, sunt multe pagini orchestrale în „Adriana Lecouvreur” mai scurte sau mai extinse, inclusiv muzică de balet („Judecata lui Paris” din actul al III-lea) și Crescenzi a redat totul cu tempi potriviți, îmbinând poezia cu dramatismul, declamația și schimburile de replici cu teatralitatea. Sprijinul acordat de excelenta Orchestră a Operei Naționale Române Timișoara (concertmaeștri Ovidiu Rusu, Corina Murgu), de Corul pregătit de Laura Mare, a fost substanțial.

Carlo Ventre și Claudia Pavone în actul al doilea. Foto Andrei Grigore
Carlo Ventre și Claudia Pavone în actul al doilea. Foto Andrei Grigore

Pentru rolul titular a fost invitată soprana italiană Claudia Pavone, o artistă cu antecedente de perspectivă în anii 2018 - 2019, când am văzut-o ca Violetta din „Traviata” și Gilda din „Rigoletto” la Veneția și Macerata. Acum a abordat o partitură de altă factură stilistică, îmbinând liricul cu drama veristă. În prima arie „Io son l'umile ancella del Genio creator”, modelarea frazei mlădiată elegant a funcționat iar pianissimele de fil di voce au flotat seducător în crescendo-diminuendo de final. La fel ca și în ultima, „Poveri fiori”.

Claudia Pavone. Actul IV. Foto Andrei Grigore
Claudia Pavone. Actul IV. Foto Andrei Grigore

Declamația, atât de importantă în rol, a avut măreția și penetranța de sunet, atât în rostirea „Del sultano Amuratte” a intrării, în marele monolog al Fedrei, urmat de demnul „Chiedo in bontà di ritirarmi”, dar mai ales în delirul dinaintea morții „Scostatevi, profani!... Melpòmene son io!” Ca o veritabilă tragediană de la Comedia Franceză. Glasul, fără să fie dimensional foarte amplu, are percutanță sonoră în registrele central și înalt, rezervând emisia di petto pentru unele sunete grave, fără abuzuri. Mă gândesc acum la formidabilele explozii de forță din monolog, note de La bemol, La, Sol natural, la confruntarea violentă cu Principesa de Bouillon (bine susținută din fosă) și nu numai. În multe privințe ne vom aminti de Claudia „Adriana” Pavone.

Claudia Pavone și Carlo Ventre. Actul IV. Foto Andrei Grigore
Claudia Pavone și Carlo Ventre. Actul IV. Foto Andrei Grigore

Pentru rolul Maurizio a fost invitat tenorul italian Carlo Ventre, 57 de ani. Fără îndoială, experiența este cea care se simte de la primele intervenții. Dar odată cu ele apare și calitatea deloc atrăgătoare a timbralității registrului central, aspru, cu sunet „neîmbrăcat” în armonice. Plus, cu intrare insonoră, „Adriana! Regina mia!”. Odată ce frazele înaintează spre pasajul de registru și după el, spre acute, glasul se mai rotunjește, consistența crește și tenorul cântă cu pasiune și squillo în condițiile în care respirația este ideală și permite desene melodice lungi. Este un tenor spint, cu amploare de voce. În aceste condiții am ascultat renumitele arii „La dolcissima effigie”, „L'anima ho stanca”, duetele, tiradele. Să nu uit. Ultimul act ne-a înfățișat bine preparate tehnic mezzevoci, foarte potrivite scenelor triste din final. De altfel, Carlo Ventre a cântat expresiv, deși personajul s-a prezentat destul de rigid.

Cristian Bălășescu și Florentina Soare. Actul III. Foto Andrei Grigore
Cristian Bălășescu și Florentina Soare. Actul III. Foto Andrei Grigore

Mult așteptată, Florentina Soare a fost Principesa de Bouillon, rol de contraltă dramatică. Cu sunete somptuoase, accente incisive și frazare nuanțată (iată numai „O vagabonda, stella d'Oriente” din aria „Acerba voluttà, dolce tortura”) a creat un personaj plin de veridicitate.

Expunând un glas masiv, cu timbru plăcut, baritonul Mihail Dogotari a dat viață personajului Michonnet.

Mihail Dogotari. Foto Andrei Grigore
Mihail Dogotari. Foto Andrei Grigore

În celelalte roluri au fost distribuiți tenorul Cristian Bălășescu (excelent Abate de Chazeuil, rol de caracter), basul Octavian Vlaicu (impunător sonor și scenic Principe de Bouillon), simpaticele Diana Chirilă, soprană și Antonela Barnat, mezzosoprană (Domnișoarele Jouvenot și Dangeville), basul Iulian Ioan Iosip (Quinault), tenorul Marius Zaharia (Poisson), tenorul Alexandru Mocan (Majordomul).

Scenă din baletul „Judecata lui Paris”. Actul III. Foto Andrei Grigore
Scenă din baletul „Judecata lui Paris”. Actul III. Foto Andrei Grigore

Ansamblul de balet a avut contribuția sa de grand-opéra grație prestației valoroase a ansamblului coordonat de maeștrii Ovidiu Matei Iancu, Manuela Ardelean, Alin Radu, Mirabela Zonai, în coregrafia clasică a Lianei Iancu.

 Mulți ani înainte producției timișorene cu „Adriana Lecouvreur”!

Aplauze. Foto Andrei Grigore
Aplauze. Foto Andrei Grigore

„Noh in Resonance” KIYOTSUNE…

 … s-a numit spectacolul prezentat de Yamamoto Noh Theater din Osaka în încheierea festivalului de operă, ediția 2026.

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Programul de sală a subliniat rara ocazie de a vedea în București o reprezentație Noh, cea mai veche formă de teatru cu măști încă jucată în forma sa originală, veche de peste 650 de ani. În 2008, teatrul Noh a fost inclus în Patrimoniul Cultural Imaterial al Umanității UNESCO.

La finalul festivalului

...impresiile au fost pozitive, apreciind munca managerială a directorului general al Operei Naționale București, dirijorul Daniel Jinga, a coordonatoarei artistice a evenimentului, muzicologul Oltea Șerban-Pârâu, prestațiile tuturor colectivelor invitate. Sigur că bilanțurile artistico-financiare le vor face organizatorii, ca și precizarea perspectivelor viitoare în sensul creșterii calitative, lărgirii duratei (de ce nu?) cu decomprimarea ei și sporirea prezențelor internaționale notabile, alături de cele naționale.

Pentru memoria temporală, în afara cronicilor publicate aici sau altundeva, rămân ca mărturii cele 12 Jurnale de festival, scurte filme documentare profesioniste apărute în ziua imediat următoare fiecărei seri de spectacol, conținând interviuri cu artiști și realizatori, secvențe din producții. Un lăudabil efort datorat realizatorului Virgil Oprina, muzicolog.

Ediția a VI-a a Bucharest Opera Festival bate la uță.

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