search
Marți, 17 Martie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

România între Rusia și Iran. Ce poate face

0
0
Publicat:

România se află pe axa amenințărilor care vin dinspre Iran și Rusia. E pregătită să riposteze? Ce fel de măsuri a luat Bucureștiul pentru a-și proteja populația?

Baza militară de la Deveselu (Fotografie de arhivă, 12.05.2016)

Amenințările Teheranului sunt gândite să creeze panică și să descurajeze orice colaborare militară cu americanii. În declarația făcută de diplomația iraniană nu există niciun fel nuanțe, totul e văzut în alb și negru, nu contează dacă bazele militare din România sunt folosite doar logistic, nu și ofensiv: „dacă România își pune bazele la dispoziția Statelor Unite, aceasta ar echivala cu participarea la agresiunea militară împotriva Iranului'' a precizat purtătorul de cuvânt al Teheranului, adăugând că Bucureștiul ar putea răspunde legal pentru orice decizie de a sprijini SUA. Ministerul de Externe de la București a răspuns printr-o explicație referitoare la cadrul legal prin care SUA pot folosi bazele militare autohtone și a subliniat că „România nu este parte a conflictului”.

Miruţă: De pe teritoriul României nu vor pleca aeronave cu încărcătură nucleară

Ministrul Apărării, Radu Miruță a spus că de pe teritoriul țării nu vor pleca aeronave cu încărcătură nucleară și că nu există niciun pericol, cu atât mai mult cât la baza militară de la Deveselu există scutul antirachetă montat aici tocmai pentru a apăra Estul și Centrul Continentului de un eventual atac venit din Iran. Proiectul a fost gândit în perioada în care președintele american George Bush vorbea despre „axa răului” pe care erau plasate Iran, Irak și Coreea de Nord. Acordul dintre România și Statele Unite a fost semnat mai târziu sub Barack Obama, în 2011, cu ocazia unei vizite a președintelui Traian Băsescu la Washington, cu obiectul apărării în fața Iranului, cu toate că până acum doar Rusia a fost deranjată de scutul de la Deveselu.

Ieri, Băsescu sugera că „statul român trebuie să ia măsuri preventive de informare a populației”, să le spună oamenilor ce să facă „în cazul unor posibile atacuri”, fiindcă deși există sisteme de apărare a bazelor unde sunt dizlocate echipamente americane, sunt și pericole suplimentare. Fostul președinte a menționat riscurile care pot veni dinspre islamiștii radicalizați, dar și atacurile cibernetice. Fără să dezvolte, a pus împreună primejdiile care pot veni dinspre Iran și Rusia, pe urmă a preluat inițiativa și a zis că fiecare trebuie să se gândească la adăposturi, bani lichizi și „mijloace de subzistență” pentru câteva zile.

Ministrul Apărării nu a îndrăznit să-l contrazică direct, doar a argumentat că armata americană „a transmis în scris” României că „nu e vorba despre aeronave care să transporte explozibil”. Traian Băsescu cere nu doar măsuri preventive, ci și comunicare. Pregătirea populației pentru ce e mai rău. România poate lua exemplul statelor nordice care fac de mai multă vreme exerciții și simulări pentru cazul unor atacuri rusești.

De ce n-ar vrea Bucureștiul să ia în considerare și scenariile cele mai rele? De ce nu știm încă ce s-a întâmplat la alegerile din 24 noiembrie 2024? Între timp, propaganda rusească și războiul hibrid pe care îl desfășoară Moscova în România de mai multă vreme se completează cu amenințările iraniene. Un cocktail care înmulțește rândurile suveraniștilor și pe care liderii români nu știu cum să-l demonteze altfel decât ascunzându-se sau justificându-se. România nu este în război, dar nici nu vorbește despre legalitatea conflictului început de Statele Unite.

Războiul din Golf dă Rusiei timp și resurse pentru continuarea avansului în Ucraina

Cancelarul german Friedrich Merz a spus tranșant că nu există un mandat din partea ONU, UE sau NATO, iar SUA și Israelul nu au consultat statele europene înainte să înceapă războiul. În schimb, Donald Trump le reproșează europenilor lipsa de entuziasm în implicarea militară pentru securizarea strâmtorii Ormuz prin care trec 20% din livrările mondiale de petrol și până la 30% din gazul natural lichefiat. Prim-ministra Italiei, Giorgia Meloni, a insistat că „nu există niciun guvern complice la deciziile altora”, iar generalul Wesley Clark, fost comandant suprem al NATO în Europa crede că în spatele țintelor pe care le alege Teheranul se află Moscova.

Războiul din Golf dă Rusiei timp și resurse pentru continuarea avansului în Ucraina, iar conflictele se înmulțesc. Atacul Pakistanului asupra Afganistanului e doar cel mai recent exemplu. CrisisWatch, care monitorizează punctele fierbinți ale globului, da lunar date despre 65 de conflicte deschise. Institutul Internațional de Cercetare a Păcii din Stockholm anunță că importurile de arme în Europa s-au triplat pe fondul retragerii Statelor Unite de pe continent și a declarațiilor despre anexarea Groenlandei. China se pregătește să ia Taiwanul în 2027, după cum a aflat CIA și până atunci profită și ea de războiul din Iran, monitorizează și cartografiază capacitatea mașinăriei de război americane și metodele sale de operare. Ce face România? Speră că într-o situație limită va fi apărată de Statele Unite. 

Sabina Fati - DW

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Derapaj în Parlament. Câciu a bătut cu pumnul în masă și a strigat la președinta comisiei de buget: „Vreau răspuns!”
digi24.ro
image
„Strategia” economică a României în ultimii 4 ani. Statul s-a împrumutat în fiecare zi cu aproape 384 milioane lei
stirileprotv.ro
image
Ovidiu din Țibănești și-a dat demisia de la firma unde lucra ca șofer, s-a mutat în București și s-a îmbogățit. Ce idee de afacere a avut
gandul.ro
image
OCDE: Progrese anticorupție în România, însă declarațiile de avere trebuie publice
mediafax.ro
image
Culisele războiului pe căldura Capitalei. Consiliul General cere banii înapoi pe facturi, Termoenergetica împarte sporuri pentru „gulerele albe”
fanatik.ro
image
O prăbușire majoră a piețelor este iminentă, avertizează economistul care a prezis criza din 2008
libertatea.ro
image
Răspunsul lui Trump pentru aliații din NATO, după ce aceștia au refuzat misiunea din Strâmtoarea Ormuz
digi24.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Lovitură de teatru: a venit răspunsul final pentru Iran, după anunțul ”Adio, SUA”
digisport.ro
image
Harta Europei se modifică: a început construcția tărâmului-minune care va controla fluxul de energie al viitorului
stiripesurse.ro
image
Furie într-un paradis turistic european unde ar urma să fie mutați sute de deținuți periculoși. "Nu vrem să devenim Insula Diavolului"
antena3.ro
image
Alimentul care nu va mai putea fi vândut sub acelaşi nume în UE. Reacţia antreprenorilor: Nu păcălim pe nimeni
observatornews.ro
image
596 lei în plus la pensie pentru pensionarii din aceste localități din România. Cine se încadrează
cancan.ro
image
Ministrul muncii, mesaj pentru 2.800.000 pensionari. Avem 1.000.000.000 lei în plus pentru pensii în aprilie
newsweek.ro
image
Ioana Tamaş, super hot la sală. Soția lui Gabi Tamaş e într-o formă fizică spectaculoasă
prosport.ro
image
Cum depui dosarul de pensie pentru limită de vârstă în 2026. Actele obligatorii
playtech.ro
image
Reacția lui Ion Crăciunescu după ce Răzvan Burleanu l-a numit pe Istvan Kovacs „cel mai mare arbitru român din istorie”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Vladimir Putin a reacționat imediat, după ce rușii s-au întors acasă
digisport.ro
image
Un amiral de rang înalt dezvăluie că forțele SUA nu lovesc doar navele de război iraniene
stiripesurse.ro
image
ULTIMA ORĂ Dan Petrescu a suferit o intervenție de urgență. În ce stare se află fostul antrenor al CFR Cluj
kanald.ro
image
Dan Petrescu a fost operat de urgență! Care este starea antrenorului de fotbal: „Îi ținem pumnii”
wowbiz.ro
image
Cui rămâne penthouse-ul de 4 mil de euro, după divorțul dintre Andreea Popescu și Rareș. Vila se află pe bloc, are 900 mp, 7 camere, 2 terase, cinema și saună. Imagini SUPERBE din ''palat''
romaniatv.net
image
Cea mai bună veste pentru românii născuți înainte de 1960. Proiectul a fost lansat
mediaflux.ro
image
Cuplul se desparte! Nu a putut trece peste momentul de infidelitate cu Dan Alexa?
gsp.ro
image
Prima soție a lui Călin Georgescu rupe tăcerea, după 20 de ani de la divorț. Daniela a avut o căsnicie de calvar. Candidatul la prezidențiale își bătea soția: „Devine periculos să spun ceva”
actualitate.net
image
Gina Pistol, atacată și criticată pe instagram pentru felul în care arată: „Sprâncenele te îmbătrânesc enorm. Ai expresia feței mai întunecată”
actualitate.net
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine
click.ro
image
Horoscop marți, 17 ianuarie. Săgetătorii reacționează instinctiv în discuții, iar Scorpionii găsesc oferte bune la început de primăvară
click.ro
image
Cele patru zodii care primesc o veste neașteptată la finalul lunii martie. Viața lor va căpăta din nou culoare
click.ro
fostul Prinț Andrew, Jeffrey Epstein foto Profimedia jpg
"Piața de carne" din conacul Epstein. Mărturii din infern: "Libidinosul Andrew mi-a măsurat sânii când aveam 17 ani"
okmagazine.ro
Michelle Pfeiffer foto Profimedia jpg
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”
clickpentrufemei.ro
Tezaurul de la Torzhok este format din 409 monede imperiale rusești care au fost ascunse într-o cană de lut sub podeaua unei case (© Institutul de Arheologie al Academiei Ruse de Științe)
Tezaur de monede de aur din perioada Revoluției Ruse, descoperit în timpul construcției unei case
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Previziunile lui Gheorghe Mărmureanu, „tăticul cutremurelor”. Cât de tare se va zgâlțâi România în 2026: „Conform calculelor mele...”
image
Gina Pistol și Smiley au început construcția casei. Prezentatoarea „MasterChef” a postat deja prima imagine

OK! Magazine

image
Prințesa Lilibet, o roșcată autentică, adorabilă. Noua imagine cu mezina lui Harry și Meghan face furori

Click! Pentru femei

image
Obiceiul zilnic care o menține pe Michelle Pfeiffer tânără la 67 de ani! „E cel mai bun lucru!”

Click! Sănătate

image
Metoda FBI prin care afli în 5 secunde când cineva te minte