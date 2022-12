Președintele Xi în lumea arabă: „Centura și Drumul” (China) se îmbină cu „Viziunea 2030” (Arabia Saudită). O vizită cu sute de miliarde pe masa. China la zi

În perioada 7-10 decembrie, președintele Xi Jinping a participat la primul summit China-țările arabe, summit-ul Comisiei de Cooperare China-țările din Golf și a efectuat o vizită de stat în Arabia Saudită.

Aceste întâlniri au fost descrise de purtătorii de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe, cât și de presa chineză drept „cel mai important eveniment diplomatic organizat la nivel înalt între China și țările arabe de la fondarea Republicii Populare Chineze și un alt exemplu de succes de diplomație al unei mari puteri cu caracteristici chineze, după cel de-al XX-lea Congres Național al Partidului Comunist Chinez”, încheind diplomația șefului de stat din China pentru acest an.

Care au fost rezultatele obținute în urma acestor summit-uri?

Potrivit declarațiilor făcute de purtătorul de cuvânt al Ministerului chinez al Afacerilor Externe în cadrul conferinței de presă din data de 12 decembrie, cât și presei chineze, discursul președintelui Xi Jinping ținut în timpul primului summit dintre China și țările arabe a scos în evidență spiritul relației de prietenie dintre cele două părți (China și țările arabe). Acesta a vorbit despre istoria lungă a schimburilor prietenoase dintre China și țările arabe și semnificația profundă a dezvoltării relațiilor dintre cele două țări.

Sprijinul pentru dezvoltare, securitatea alimentară, sănătatea publică, inovația ecologică, securitatea energetică, dialogul inter-civilizațional, dezvoltarea tinerilor, securitatea și stabilitatea au fost inițiativele majore de cooperare cu țările arabe, promovate de președintele chinez prin intermediul discursului său. Toate acestea prevăd „proiectarea la nivel înalt a diplomației Chinei față de țările arabe în noua epocă”, susțin oficialii chinezi.

Cele două părți au emis „Declarația de la Riad a Primului Summit China-țările arabe”, „Schița Planului de Cooperare Cuprinzătoare între Republica Populară Chineză și țările arabe” și „un document privind aprofundarea parteneriatului strategic sino-arab pentru pace și dezvoltare” și au convenit asupra construirii unei comunități sino-arabe cu un viitor comun în noua eră.

În cadrul summit-ului cu țările din Golf, președintele chinez a pus accent pe unitate, dezvoltare comună, securitate comună și civilizație și a prezentat cinci domenii cheie ale cooperării cu aceste țări în următorii 3 până la 5 ani.

Cele două părți au emis o declarație comună a Republicii Populare Chineze și a Comisiei de Cooperare pentru țările Arabe din Golf (CGG) și un plan de acțiune 2023-2027 pentru dialog strategic între Republica Populară Chineză și Comisia de Cooperare pentru țările arabe din Golf, și au anunțat consolidarea parteneriatul strategic China-CCG.

În timpul vizitei sale în Arabia Saudită, președintele Xi Jinping s-a întâlnit cu regele Salman bin Abdulaziz Al Saud al Arabiei Saudite și a purtat discuții cu prințul moștenitor, prim-ministrul Mohammed bin Salman.

Potrivit declarațiilor oficialilor chinezi, cele două părți au ajuns la o serie de înțelegeri comune importante precum organizarea unei întâlniri între a șefilor de stat între cele două țări, pe rând, la fiecare doi ani, fiind de acord să ridice nivelul liderului Comitetului mixt la nivel înalt China-Arabia Saudită la nivelul primului ministru; acceptarea creării unei sinergii între inițiativa „Centura și Drumul” cu „Viziunea Arabiei Saudite 2030” saudite și consolidarea în continuare a predării limbii chineze și arabe în ambele țări.

În timpul vizitei, președintele Xi Jinping a avut, de asemenea, întâlniri bilaterale cu 20 de lideri ai țărilor arabe, cu scopul de a „reînnoi prietenia, de a discuta despre cooperare și problemele din lume”.

Care este semnificația călătoriei lui Xi în Orientul Mijlociu?

Potrivit Global Times, acest summit de extremă importanță în istoria relațiilor sino-arabe reprezintă „o ocazie de a aduce cooperarea dintre cele două părți la un nou nivel”, subliniind în începutul unui articol că „formarea și menținerea unei atitudini prietenoase consecvente față de China” de către lumea arabă (pe care cotidianul chinez o descrie cu multe conflicte interne și cu un nivel de dezvoltare extrem de dezechilibrat), „a fost mai puțin posibilă”.

„Potențialul de cooperare dintre China și țările arabe este uriaș, iar eforturile comune ale celor două părți sunt pe cale de a-l atinge [...] În prezent, China a devenit cel mai mare partener comercial al țărilor arabe. Anul trecut, valoarea volumului comerțului bilateral dintre țările arabe și China a atins peste 300 de miliarde de dolari americani, o creștere cu peste o treime față de anul precedent. În primele trei trimestre ale acestui an, valoarea volumului comerțului dintre China și țările arabe a atins 319,295 miliarde de dolari americani, o creștere de la an la an de 35,28%, care este aproape de nivelul din întreg anul 2021, păstrând un impuls de creștere rapidă. În plus, 20 de țări arabe au semnat documente de cooperare pentru construcția „Centurii și Drumului” cu China. Domeniul de aplicare al cooperării China-țările arabe s-a extins de la energie la agricultură, economie digitală și utilizarea pașnică a energiei nucleare. Credem că convocarea Summit-ului China-țările arabe va aduce cooperarea bilaterală la un nou nivel.

Aflându-se la răscrucea dintre Asia și Africa, țările arabe, din Al Doilea Război Mondial, până în prezent s-au aflat în centrul a crâncene dezbateri cu privire la delimitarea regională. Cu toate că sunt bogate în resurse energetice, conflictele geopolitice n-au lipsit niciodată. La începutul secolului XXI, odată cu „Primăvara Arabă”, au suferit un alt impact sever. Prevenirea instabilității politice şi creşterea stabilității economice sunt aspirațiile comune ale multor țări arabe, acestea arătând un interes crescut pentru experiența Chinei. În acelaşi timp, China este dispusă să colaboreze fără niciun fel de reținere cu partenerii ei arabi. Față de alte mari puteri , care au privit Orientul Mijlociu cu o atitudine superioară şi s-au împlicat în conflictele regionale cu scopul de a manipula situaţia geopolitică şi securitatea națională, China a empatizat cu țările arabe pe baza greutăților legate de eliberarea națională, sprijinindu-se reciproc de mult timp pe scena politică internațională, urmărind cooperarea și beneficiul reciproc în valul de globalizare economică.

Am observat că unii analiști americani au subliniat ca răspuns la summitul sino-arab că cele două roluri ale Chinei si ale Statelor Unite în Orientul Mijlociu „nu sunt în mod inerent antagonice sau se exclud reciproc” și că „întărirea legăturilor economice dintre cele două părți nu trebuie să fie în detrimentul intereselor americane”. Aceste opinii sunt relativ raționale. Există, de asemenea, unele elite americane și occidentale care se limitează la propria lor cunoaștere, vorbind despre o așa-numită „Teoria vidului puterii din Orientul Mijlociu” și interpretând greșit summitul sino-arab. Dorim să le transmitem că, acele muște care bâzâie în jur, nu vor influența acțiunile Chinei și ale țărilor arabe, care vor urmări obținerea de beneficii reciproce”, scrie cotidianul.

Ce spun experții chinezi și arabi referitor la cele trei summit-uri?

Ibrahim Hashem, fost consilier strategic al președintelui Comitetului executiv Abu Dhabi al Emiratelor Arabe Unite și cercetător la Institutul Asia Global al Universității din Hong Kong, Cui Shoujun (崔守军), profesor la Facultatea de Relații Internaționale de la Universitatea Renmin din China și director adjunct al Institutului Internațional de Dezvoltare și She Gangzheng (佘纲正), profesor asociat la Departamentul de Relații Internaționale al Universității Qinghua si directorul Centrului de Cercetare a Securității din străinătate, au fost invitați la emisiunea „Dialog între Est și Vest”, organizată de China News Service.

· Care este semnificația călătoriei președintelui Xi în Arabia Saudită, precum și a desfășurării cu succes a Summit-ului China-țările Arabe și, respectiv, a Summit-ului cu cele șase membre ale Comisie de Cooperare al Golfului (CCG)?

· Care sunt avantajele și potențiala dezvoltare a relațiilor China-Arabia Saudită?

· Cum pot cele două părți să construiască în continuare o comunitate cu un viitor comun și să aprofundeze cooperarea strategică? au fost principalale întrebări la care experții au răspuns în timpul emisiunii.

Hashem: China și țările arabe sunt parteneri naturali. Pe fondul schimbărilor structurale prin care trece sistemul mondial, interesele Chinei și ale țărilor arabe sunt din ce în ce mai convergente, ambele solicitând stabilirea unui sistem mondial mai just pentru a se coordona și a se sprijini reciproc.

Cui Shoujun: Inițiativa „Centura și Drumul” , construită în comun de China și țările arabe, a fost neîntrerupt îmbunătățită, oferind un nou exemplu de „cooperare Sud-Sud” transregională. În timpul vizitei sale în Arabia Saudită, președintele Xi a publicat un articol în cotidianul saudit „Al Riyadh”, în care a menționat inițiativa „Centura și Drumul” de trei ori și a exprimat dorința consolidării „Centurii și Drumului” și a „Viziunii 2030” a Arabiei Saudite.

Gangzheng : În ultimii ani, țările arabe și-au îndreptat „privirea către est”, dezvoltarea relațiilor și a aprofundării cooperării cu China, dar și cu alte economii emergente, devenind o tendință de dezvoltare. Se așteaptă ca țările arabe și partea chineză să consolideze cooperarea în guvernanța globală, să continue căutarea unor oportunități de dialog pe probleme regionale și să promoveze pacea, stabilitatea și dezvoltarea regională.

Iată principalele secțiuni ale dialogului:

Reporter China News Agency: Care este semnificația vizitei de stat a președintelui Xi în Arabia Saudită și a desfășurării cu succes a celor trei summit-uri?

She Gangzheng: Nu mai putem vorbi de o lume pașnică după intrarea într-un secol al marilor schimbări. Criza din Ucraina a determinat Occidentul să impună sancțiuni Rusiei, astfel regiunea Orientului Mijlociu este împletită cu contradicții vechi și noi. Summit-urile China-țările arabe, China-țările din Golf și China-Arabia Saudită au avut loc succesiv, ceea ce scoate în evidență planificarea fără precedent, nivelul de cooperare diplomatică dintre cele două părți și caracteristicile diplomației unei mari puteri cu caracteristici chineze în noua eră. China s-a deschis continuu din punct de vedere diplomatic, mai ales în contextul erei post-epidemice, iar prin organizarea primelor două summituri deja menționate, bazate pe dezvoltare și stabilitate, a trimis lumii un semnal pozitiv de continuare a deschiderii și a schimburilor externe.

Hashem: Este pentru prima dată în istorie când China și țările arabe au organizat un summit la un nivel atât de înalt, ambele părți depunând multe eforturi în acest sens. Bazându-se pe Forumul de cooperare China-țările arabe, summit-ul a continuat să depună eforturi pentru a aduce dialogul dintre cele două părți la un nou nivel.

Reporter China News Agency: Rezultatele obținute în urma acestor summit-uri au fost fructuoase. Care dintre acestea merită atenția noastră?

She Gangzheng: Din declarațiile comune ale acestor summit-uri se poate observa că relația dintre China și țările arabe nu se bazează doar pe „punctele cheie tradiționale” ale schimburilor economice și comerciale, cooperarea energetică și consolidarea infrastructurii, ci acordă atenție noilor domenii precum dialogul interpersonal și cultural, schimburile de înaltă tehnologie și interconectare profundă a pieței.

În același timp, în domeniul politicii și securității, summit-urile China-țările arabe, China-țările din Golf, au evidențiat o serie de preocupări specifice care, în viitor, vor contribui la promovarea implementării inițiativelor globale de securitate ale Chinei, în special prin utilizarea unor mecanisme precum platforma de dialog multilateral în regiunea Golfului. Vom lupta pentru a aborda cu adevărat preocupările legitime de securitate ale tuturor părților.

Hashem: În noua eră, țările arabe și China trebuie să-și coordoneze îndeaproape politicile începând de la economie la politică, precum și alte domenii. Summit-ul sino-arab este o oportunitate excelentă de a conveni asupra detaliilor inițiativelor prezentate de cele două părți. Un rezultat cheie al summit-ului a fost reafirmarea sprijinului reciproc pentru prioritățile de vârf ale celeilalte părți. De exemplu, partea arabă și-a reafirmat sprijinul pentru principiul „O singură China”, iar China s-a angajat să găsească o cale de rezolvare a problemei palestiniene într-un mod just și se va opune amestecului acesteia în suveranitatea și afacerile interne ale țărilor arabe.

Reporter China News Agency: Care sunt avantajele și potențialele aprofundării relațiilor și cooperării economice și comerciale dintre China și statele arabe în noua eră?

Cui Shoujun: În ceea ce privește relația cu țările arabe, China a devenit cel mai mare partener comercial și cel mai mare investitor străin pentru acestea. În 2021, volumul comerțului bilateral dintre China și țările arabe a ajuns la peste 330 de miliarde de dolari americani, o creștere de 1,5 ori față de 2011.

În ceea ce privește relația cu țările din Golf, în fața schimbărilor petrecute la nivel mondial, țările din Golf intenționează să își reducă deținerile de obligațiuni de trezorerie americane și să crească numărul investițiilor în tehnologia internetului din China, în comerțul electronic transfrontalier, în inteligența artificială, în energia regenerabilă și alte industrii.

Cât despre relația cu Arabia Saudită, politica acesteia față de China se schimbă în mod activ de la „privirea către Est” la „orientarea spre Est”, în speranța de a promova relațiile dintre cele două părți la un nou nivel pentru integrarea segmentelor superioare, mijlocii și inferioare ale lanțului industriei petroliere.

Hashem: Țările arabe apreciază foarte mult relația lor cu prietenii chinezi. China este cel mai mare partener comercial al acestora, iar Arabia Saudită este cel mai important furnizor de petrol al Chinei. Țările arabe și China trebuie să își aprofundeze și să își extindă cooperarea pe baza Forumului de Cooperare China-țările Arabe și a Documentului de Politică al Chinei privind țările arabe. Energia este în continuare nucleul, iar comerțul și investițiile sunt încă cele două flancuri. Cooperarea în domeniile științei și tehnologiei, precum energia regenerabilă, biotehnologia și explorarea spațiului, continuă să prezinte o mare importanță.

Reporter China News Agency: În timpul vizitei sale în Arabia Saudită, președintele Xi a subliniat că țările arabe și China ar trebui să consolideze legătura dintre inițiativa „Centura și Drumul” și „Viziunea 2030” a Arabiei Saudite și alte strategii de dezvoltare ale părții arabe. Cum pot cele două părți să consolideze cooperarea în acest sens?

She Gangzheng: În viitor, China și țările arabe vor consolida construcția comună a inițiativei „Centura și Drumul”. Pentru aceasta, vor fi depuse eforturi în două direcții – una de deschidere de potențiale „căi noi", precum tehnologiile înalte, tehnologia 5G, energie verde, medicină și cooperarea privind schimbările climatice și alta de aprofundare în mod constant a încrederii reciproce între cele două părți în ceea ce privește problemele politice și de securitate, oferirea garanțiilor corespunzătoare pentru consolidarea cooperării economice, comerciale, științifice și tehnologice bilaterale și, în același timp, echilibrarea și gestionarea relațiilor cu terții precum Europa, Statele Unite și țările non-arabe din Orientul Mijlociu.

Cui Shoujun: În prezent, consolidarea construcției comune a „Centurii și Drumului” între China și țările arabe a înregistrat o îmbunătățire constantă. Având ca repere majore: cooperarea energetică, conectivitatea infrastructurii și facilitarea comerțului și a investițiilor - ca cei doi piloni - , iar energia nucleară, sateliții aerospațiali și energia nouă - ca puncte de inovare și noutate -, cele două părți au permis creearea unui nou model de „cooperare Sud-Sud” transregională pe arena internațională.

Arabia Saudită se află în centrul inițiativei „Centura și Drumul”. Potrivit „Viziunii 2030”, Arabia Saudită își propune să devină inima lumii arabe și islamice, o putere globală de investiții și un centru de transport în Asia, Africa și Europa. Dezvoltarea relațiilor și aprofundarea cooperării dintre China și Arabia Saudită sunt de mare importanță pentru promovarea inițiativei comune „Centura și Drumul” și pentru asigurarea securității energetice.

Hashem: În ceea ce privește strategia pe termen lung, China și țările arabe ar trebui îmbine inițiativa „Centura și Drumul” cu „Viziunea 2030” a Arabiei Saudite, astfel încât cele două părți să își poată susține reciproc obiectivele strategice în diferite organizații internaționale, să joace un rol sinergic pentru a crește șansele de a-și atinge obiectivele.

Reporter China News Agency: În ultimii ani, țările arabe și-au îndreptat tot mai mult „privirea către Est”. Cum vedeți această schimbare?

She Gangzheng: În ultimii ani, țările arabe și-au îndreptat într-adevăr tot mai mult „privirea către Est”, dezvoltându-și din ce în ce mai mult cooperarea cu China și alte economii emergente. Este incontestabil că lumea a reintrat într-o eră de competiție relativ evidentă între marile puteri, în comparație cu „momentul unipolar” al peisajului politic mondial de după încheierea Războiului Rece. Majoritatea țărilor din lume susțin că nu își doresc „un nou Război Rece”. Cu cât țările susțin o poziție fermă în acest sens, cu atât pot rezista și mai efecient revenirii relațiilor dintre puterile majore la vechea lor cale de confruntare din timpul Războiului Rece, ceea ce este valabil atât în interiorul, cât și în exteriorul lumii arabe.

Hashem: China și țările arabe sunt parteneri naturali, cu economii complementare și civilizații interconectate. După ce a trăit „un secol de umilință”, China și-a recăpătat încrederea în sine, și nu numai că a devenit a doua cea mai mare economie a lumii, ci și liderul lumii în domenii precum telecomunicațiile și cercetarea științifică. Țările arabe apreciază realizările Chinei și speră să învețe din ce în ce mai multe în ceea ce privește buna guvernarea a unei țări atât de mari din punct de vedere geografic și al populației.

Partea arabă speră, de asemenea, să aprofundeze cooperarea economică cu China, unul dintre cei mai importanți consumatori de energie și importatori de petrol din lume. Un exemplu în acest sens îl reprezintă țările din Golf, bogate în resurse, care au reușit să mențină o relație economică în creștere rapidă datorită sinergiilor dintre cele două părți. În ultimii ani, o mare parte din comerțul țărilor arabe s-a îndreptat către Est, în special în China. Protecția căilor maritime, în special a celor legate de energie, este de o importanță capitală pentru ambele părți.

Reporter China News Agency: China și țările arabe sunt atât membri importanți ai țărilor în curs de dezvoltare, cât și forțe politice importante pe scena mondială. Ambele părți se confruntă cu oportunități și provocări istorice similare. Cum pot cele două părți să coopereze în consolidarea guvernanței globale și menținerea păcii și securității?

Hashem: Pe lângă prietenia pe termen lung și legăturile energetice și economice puternice actuale, cele două părți văd din ce în ce mai mult o convergență a intereselor reciproce. Stabilirea unui sistem mondial mai corect și mai echitabil, unul care să reflecte realitățile distribuției actuale a puterii globale reprezintă dorința ambelor părți.

China și țările arabe ar trebui să continue să coopereze îndeaproape; să susțină Carta Națiunilor Unite, Organizația Mondială a Comerțului și Fondul Monetar Internațional ca bază a relațiilor internaționale; să sprijine principiile respectului reciproc, diversității civilizațiilor, principiile non-interferenței și non agresiunii.

În ceea ce privește cooperarea în materie de securitate, partea arabă adoptă o atitudine pozitivă pentru a ajuta China să avanseze inițiativele de dezvoltare a securității globale. În mod similar, China poate ajuta țările arabe să îmbunătățească stabilitatea și securitatea regională, inclusiv rezolvarea problemei palestiniene și a problemelor cu impact global, cum ar fi terorismul și extremismul.

She Gangzheng: Consolidarea cooperării globale în materie de guvernare este o problemă urgentă cu care se confruntă toate țările, mai ales după criza din Ucraina. În timpul acesteia, țările arabe au arătat în general imparțialitate, insistând pe promovarea păcii și a discuțiilor, ceea ce este similar cu poziția Chinei. În ceea ce privește problemele regionale, China și țările arabe continuă să caute oportunități de dialog și un teren comun pentru promovarea dezvoltării pașnice, fapt ce poate fi privit ca un exemplu în îmbunătățirea și promovarea guvernării globale.

