Joi, 19 Martie 2026
Adevărul
Pete Hegseth: Cine e "Secretarul de Război" al lui Trump?

El se vede drept patriot creștin, în timp ce criticii îl consideră un extremist de dreapta. Pentru preşedintele Trump, Pete Hegseth, fost soldat și comentator TV, este mai presus de toate un secretar loial al Apărării.

Secretarul american al Apărării Pete Hegseth

Secretarul american al Apărării, Pete Hegseth, este de multă vreme cunoscut pentru cuvintele sale dure. Acest lucru se întâmpla deja pe vremea când era jurnalist la postul de televiziune conservator american Fox News, unde lăuda seriozitatea și instinctele politice ale lui Donald Trump, ceea ce era desigur pe placul lui Trump și al susținătorilor mișcării sale MAGA („Make America Great Again”).

Însă acum, Hegseth este șeful celei mai puternice armate din lume și, la cererea lui Trump, se autointitulează „Secretar de Război”. Cuvintele pe care le alege sunt percepute ca fiind la limita dreptului internațional. Într-o conferință de presă despre războiul la adresa Iranului, susţinută la începutul lunii martie, el a descris regulile privind angajamentul soldaților americani drept „idioate” ("stupid"). Astfel a pus sub semnul întrebării reguli care sunt fundamental concepute pentru a proteja populaţia civilă și a preveni crimele de război. La mijlocul lunii martie, el a continuat, anunțând „nicio scuză, nicio milă pentru dușmanii noștri” din Iran.

Tradus din limbaj militar, aceasta înseamnă că și cei care s-au predat vor fi uciși, explică experta în drept internațional Jacqueline Hellman de la Universitatea Complutense din Madrid: „Declarația face aluzie la o practică explicit interzisă.” Ca retorică pură, acest lucru nu este condamnabil, dar sentința ar putea fi clasificată drept crimă de război dacă, formulată ca un ordin, duce la acțiuni corespunzătoare din partea forțelor armate.

Nesocoteşte Hegseth dreptul internațional?

Nu este prima dată când criticii îl asociază pe Hegseth cu crime de război. În timpul unuia dintre deja controversatele atacuri militare americane asupra ambarcațiunilor unor presupuși contrabandiști venezueleni, doi supraviețuitori au fost uciși într-un al doilea atac. Inițial, presa a relatat că acest lucru s-a întâmplat deoarece Hegseth ordonase ca nimeni să nu fie lăsat în viață. Secretarul Apărării a negat acest lucru iar amiralul comandant Frank „Mitch” Bradley l-a susţinut, spunând că el este cel care a luat decizia.

Cu toate acestea, există și alte indicii că Hegseth se află în contradicție cu Convențiile de la Geneva și cu Statutul de la Roma al Curții Penale Internaționale. În podcastul fostului soldat de elită Shawn Ryan, el a apărat trei foști militari americani, condamnați pentru crime de război, care au fost grațiați de Donald Trump în 2019. Hegseth a descris regulile de angajament ca fiind „imposibile” și a spus că acestea au fost „formulate  pentru a pierde, pentru a-i pune pe oamenii noștri în cătușe”. Drept exemplu, el a citat regula conform căreia soldații americani pot trage asupra unor inamici înarmați suspecți doar dacă aceștia îi țintesc. În Irak, le-a spus subordonaților săi: „Oameni buni, noi nu facem asta!”

Ministru de război pentru soldaţii de pe front

Pete Hegseth, născut în 1980, a crescut într-o suburbie din Minneapolis/Saint Paul în Minnesota. După liceu, a studiat științe politice la Universitatea Princeton, o universitate de elită, unde a devenit o voce conservatoare importantă, în calitate de redactor al publicației „Princeton Tory”.

După absolvire, s-a înrolat în armată în 2003. În timpul serviciului său activ, a servit în centrul de detenție american de la Guantanamo Bay, Cuba, în Irak și în Afganistan, a primit mai multe medalii și a obținut gradul de maior. În 2014, Hegseth a fost transferat în Rezerva Gărzii Naționale.

În același timp, a început să lucreze la Fox News ca prezentator şi comentator, ceea ce l-a adus în atenția unui public mai larg. Hegseth s-a prezentat, într-o tot mai mare măsură, drept soldat experimentat, cu un corp de oţel și o voință de fier în lupta pentru valorile conservatoare - apărând, de pildă, cu bustul gol în postările de pe rețelele sociale sau publicând cărți precum „Modern Warriors” ("Războinici moderni") și „American Crusade” ("Cruciada americană").

Acuzaţii de extremism

Hegseth a rămas rezervist în Garda Națională până în 2024, apoi a plecat la propria cerere, după ce soldați din aceeaşi unitate l-au denunţat drept posibil extremist. Motivul, așa cum a declarat în podcastul „Shawn Ryan Show”, l-ar reprezenta postările pe reţelele de socializare şi tatuajele sale. Pe piept are tatuată Crucea Ierusalimului, iar pe biceps inscripția latină „Deus Vult” („Dumnezeu vrea”), care nu era doar un strigăt de luptă al cruciaților, ci este populară în cercurile de extremă dreapta.

Pe lângă identificarea cu cruciații, semne de întrebare naşte şi apartenența sa la Communion of Reformed Evangelical Churches (CREC), o mișcare religioasă ai cărei lideri vor să transforme SUA într-o teocrație creștină.

Controverse privind adecvarea sa profesională

Când s-a aflat că Trump intenţionaeză să-l numească pe Hegseth secretar al Apărării, s-au făcut auzite îndoieli chiar şi în rândul propriului partid. Mulţi şi-ar fi dorit un secretar al Apărării după model clasic. Totuşi Trump şi-a impus punctul de vedere, justificându-şi decizia prin afirmaţii de genul: "Pete este dur, deştept şi un adept convins al mişcării America First". 

Loialitatea lui Hegseths i s-a părut lui Trump mai importantă decât adecvarea sa pentru noua funcţie, căci de experienţă politică acesta nu prea dispunea. În 2012, Hegseth a intrat în Partidul Republican, pentru a candida la un post de senator, retrăgându-şi însă, la scurt timp, candidatura. El şi-a creat relaţii în lumea politică şi în calitate de  președinte al organizației „Concerned Veterans of America” ("Veterani îngrijoraţi ai Americii"). Când Trump l-a luat în considerare pentru funcția de Secretar al Afacerilor Veteranilor, în 2016, mai multe organizații ale veteranilor au protestat.

Pete Hegseth cere elitei armatei americane să "restabilească etosul militar"
Cu toate acestea, Trump l-a numit, în 2025, secretar al Apărării. În timpul audierii din Senatul SUA, Hegseth s-a confruntat cu întrebări critice. Republicana Joni Ernst, de pildă, ea însăși veterană a războiului din Irak, l-a întrebat explicit cum vede rolul femeilor în armată. Hegseth se pronunțase anterior împotriva participării la lupte a femeilor și împotriva diversității în armată. În fața Senatului, el a atenuat unele dintre aceste poziții, dar a subliniat că eficacitatea în armată este mai importantă decât politicile de gen.

În plus au apărut îndoieli şi cu privire la adecvarea sa pentru această funcție şi datorită unor probleme de caracter. O femeie a renunțat la acuzația că Hegseth a agresat-o sexual în 2017, după o înțelegere extrajudiciară. În calitate de ministru desemnat, el a subliniat că aventura a fost consensuală, dar a descris-o ca o abatere gravă față de soția sa de atunci. Hegseth a respins totodată ferm acuzațiile venite din mai multe părţi, conform cărora ar avea o problemă cu alcoolul.

"Restabilirea etosului militar"

Votul decisiv din Senat s-a încheiat indecis – şi trei republicani votaseră împotriva sa. Dar Hegseth a devenit secretar al Apărării deoarece vicepreședintele JD Vance, al cărui vot este decisiv în astfel de cazuri, i-a aprobat numirea.

De atunci, Hegseth a continuat să-și urmeze planurile de a elimina diversitatea, ca un criteriu în armata SUA. Unii observatori consideră că demiterea și retrogradarea mai multor generali cu vechime sunt tot consecinţa acestei viziuni. În martie 2025, el a fost supus unor presiuni din cauza scurgerilor de informații clasificate pe care, aparent, le dezvăluise în mod accidental în conversații cu jurnaliști și alte persoane neautorizate.

În septembrie 2025, secretarul Apărării a stârnit din nou atenţia când a convocat sute de generali americani – unii dintre ei aflați în misiune în întreaga lume – la o întâlnire la Baza Marină din Quantico, în Virginia, pentru a-i convinge, împreună cu Donald Trump, de cursul său. Potrivit propriilor declaraţii, acest curs înseamnă înainte de toate „restaurarea etosului militar”.

Jan D. Walter - DW

