 Percepția investitorilor asupra României: nu retrogradarea e problema, ci prețul plătit pentru a o evita | adevarul.ro
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Percepția investitorilor asupra României: nu retrogradarea e problema, ci prețul plătit pentru a o evita

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Am trecut de examenul Fitch, urmează cel cu Moody’s. Se va întâmpla peste câteva zile, pe 7 august, iar semnalele de alarmă sunt chiar mai grave. Cum am ajuns în această situație, de a ne tremura sufletul de la o zi la alta că rămânem fără rating investițional? E o poveste fără sfârșit. Din păcate.

fitch foto flickr gideon benari png

Hai să vedem de unde pornim. În septembrie 2025, Moody’s a confirmat ratingul Baa3 cu perspectivă negativă, iar revizuirea periodică din martie 2026 a menținut-o, avertizând că oboseala de reformă, rotația premierului în coaliția de patru partide în prima jumătate a lui 2027 și alegerile parlamentare din 2028 ridică riscuri pentru continuarea reducerii deficitului.

În evaluarea Fitch, agenția a invocat și alte riscuri, precum aplicarea legii salarizării și o contracție a PIB-ului. Vestea bună este că Fitch estimează deficitul la 5,9% din PIB în 2026, sub ținta guvernului de 6%, reflectând o execuție bugetară mai bună de la începutul anului — o corecție de la 9,3% în 2024.

S&P descrie măsurile drept cea mai substanțială încercare de corecție fiscală de la criza din 2008 și estimează reducerea la 6,5% în 2026 și 5,5% în 2027, de la 7,7% în 2025. În termeni de ajustare brută, România face în doi ani mai mult decât în orice alt episod post-criză.

A doua e despre credibilitatea traiectoriei, și e nefavorabilă. Fitch avertizează că dinamica politică a redus vizibilitatea asupra strategiei fiscale dincolo de 2026 și a întârziat aprobarea reformelor din cadrul RRF, ceea ce ar putea duce la pierderea fondurilor, și că reducerea deficitului va fi mai lentă după 2026, cu riscuri semnificative în perspectiva alegerilor din 2028.

S&P e și mai explicită: ar putea reduce ratingul dacă blocajul guvernamental se prelungește sau dacă acesta duce la incapacitatea de a reduce deficitul fiscal în 2027.

Altfel spus, agențiile de rating nu mai pun la îndoială ce s-a făcut, ci cine va continua. Riscul s-a mutat din registrul fiscal în cel instituțional — de la „poate România să taie deficitul?" la „va rezista consensul politic care a permis tăierea?". Riscul instituțional se corectează mult mai greu decât un deficit.

Deficitul bugetar domină discursul public, dar comparativul cel mai brutal rămâne contul curent: un ecart de peste șase puncte procentuale față de mediana categoriei nu e o abatere ciclică, ci un semnal că modelul de creștere e finanțat din exterior.

Pentru un investitor de portofoliu, asta înseamnă că România depinde permanent de disponibilitatea capitalului străin de a-i refinanța dezechilibrul — exact condiția care transformă o retrogradare tehnică într-o problemă de balanță de plăți. Nu întâmplător S&P leagă explicit accesul la fondurile europene 2026-2027 de riscurile pentru balanța de plăți.

Al doilea prag simbolic e datoria: peste 60% din PIB în 2026, cu stabilizare estimată de Moody's abia în jurul a 65%. România a intrat în UE cu o datorie sub 13% din PIB. Consumarea acestui avantaj structural în mai puțin de două decenii e, pe termen lung, mai relevantă decât orice literă de rating — mai ales privind spre Ungaria, care a ajuns la 74% și plătește deja costul în cheltuiala cu dobânzile.

Este important de spus că ratingul e o etichetă; costul real se vede în cotații.

Randamentele titlurilor de stat pe 10 ani au coborât până la 6,75%, cu dobânda de politică monetară la 6,5%, iar ministrul Finanțelor a arătat că o emisiune la 6,90% în februarie reprezintă un prag semnificativ, scenariul depășirii pragului de 7% nefiind exclus dacă turbulențele politice escaladează.

Semnalul cel mai concret vine din emisiunile pentru populație. Ediția Fidelis din august 2026 vine cu dobânzi de până la 7,50% în lei și 6,30% în euro, statul majorând randamentele la titlurile în euro atât pe maturitatea de 3 ani, cât și pe cea de 10 ani.

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Detaliul care contează: randamentul în euro a crescut, nu a scăzut. Titlul în euro elimină riscul valutar și izolează prețul pur al riscului de credit suveran. Un stat care plătește 6,30% pe zece ani în euro, într-un context de rate europene mult mai joase, plătește o primă de risc de țară considerabilă — indiferent ce scrie pe eticheta de rating.

Precedentul unguresc arată exact cum funcționează mecanismul: piața a primit pozitiv menținerea ratingului de către Moody's tocmai pentru că prețuise deja riscul retrogradării după majorarea țintelor de deficit. Confirmarea nu a adus câștig; a evitat o pierdere care era deja parțial încasată.

Aici e paradoxul central al momentului românesc: piața a validat scenariul menținerii ratingului la Fitch, dar continuă să taxeze România la un preț care reflectă incertitudinea politică. Investitorii nu așteaptă retrogradarea — au încorporat-o parțial în preț, ca probabilitate.

Ce înseamnă practic pentru investitorul străin

Pentru investitorul de portofoliu, pragul BBB-/Baa3 e binar. Sub el, o parte semnificativă din fondurile de pensii și de investiții cu mandat investment-grade sunt obligate statutar să vândă, indiferent de opinia lor despre România. De aceea confirmarea contează enorm — și de aceea ministrul Finanțelor a calificat pierderea calificativului de investiții drept având efecte catastrofale pentru întreaga economie.

Dar tocmai natura binară a pragului face ca menținerea să nu producă niciun beneficiu: nu îmbunătățește nimic, doar evită o dislocare. Ungaria, având tampon la două agenții din trei, nu se află în această poziție.

Pentru investitorul strategic, ratingul e secundar. El se uită la apartenența la UE și fluxurile de capital asociate, plus un PIB pe cap de locuitor și o calitate a guvernării superioare țărilor comparabile din categoria BBB — fundamentele rămân intacte — dar și la predictibilitatea fiscală pe orizontul de amortizare a unei investiții, adică 7-10 ani. Aici semnalul e cel mai prost: cinci pachete de măsuri într-un an, TVA majorat, salarii și pensii înghețate, iar acum riscuri semnalate în jurul Legii salarizării. Nu nivelul taxării descurajează, ci frecvența schimbării ei.

La mijloc stă riscul cel mai costisitor și cel mai puțin discutat: fondurile europene. S&P consideră că, dacă România nu obține fondurile estimate pentru 2026-2027, perspectivele de creștere vor fi afectate, consolidarea fiscală va deveni mai dificilă, iar riscurile pentru balanța de plăți vor crește. E singura variabilă care poate deteriora simultan creșterea, deficitul și contul curent — și singura care depinde aproape exclusiv de funcționarea administrativă internă. Contrastul cu Ungaria e din nou instructiv: Budapesta a intrat în 2026 cu fonduri europene deblocate după ani de blocaj, iar Fitch le contabilizează ca sursă de accelerare a creșterii în 2027. România riscă traiectoria inversă.

În esență, poziția României în prezent nu e cea a unei economii în criză, ci a unei economii care a demonstrat capacitatea de a face ajustarea, dar nu și pe cea de a o face credibilă în timp. Ajustarea fiscală e reală și recunoscută de toate cele trei agenții. Ce lipsește e ancora instituțională care să convingă piețele că ea supraviețuiește ciclului politic 2027-2028.

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Cele trei perspective negative simultane înseamnă că România nu are în față o decizie, ci o secvență: 7 august la Moody's, 2 octombrie la S&P, apoi ciclul din 2027.

Fiecare confirmare cumpără timp fără a rezolva nimic, iar prețul acestui timp e vizibil în randamentul de 6,30% în euro pe zece ani. Ieșirea din perspectiva negativă cere, în termenii S&P, exact ce lipsește: reducerea semnificativă și simultană a deficitului fiscal și a celui extern, susținută de revenirea creșterii economice. Trei condiții care, în 2026, se contrazic reciproc — consolidarea fiscală taie tocmai creșterea care ar face-o sustenabilă.

Aceasta e capcana reală: nu retrogradarea, ci perspectiva de a rămâne ani la rând pe ultima treaptă, plătind prime de risc de junk fără a fi junk.

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