O singură rachetă lovește un spital și conflictul din Gaza a intrat definitiv în etapa super-escaladării

Episodul este tragic și închide în e toate dilemele sângeroase din spatele tuturor conflictelor tradițional teribile și nemiloase din Orientul Apropiat. Spitalul care a fost bombardat, întâmplător sau cu bună știință va stabili istoria dacă se va putea vreodată, este punctul de la care, de acum înainte, începe să fie țesută o componentă esențială de la care va putea porni croșetarea unei noi situații de putere în regiune.

De ce este acest spital într-atât de important din punct de vedere simbolic? Pentru că, și asta se repetă cu mare mândrie tuturor celor care trec prin Gaza, am auzit și eu povestea ca parte a argumentației în favoarea unor negocieri de pace, arăta că se poate ca diversele marile civilizații din zonă să poată clădi ceva împreună, înspre binele comun. Spitalul se află sub autoritatea Bisericii Episcopale din Ierusalim și a fost fondat în 1882 de către o misiune a Bisericii Anglicane, cu un management asigurat între 1951-1982 de misiunea medicală a Bisericii Baptiste din Ierusalim. Distrugerea acestui spital are sensul de a întări ideea că nu mai există cale de întoarcere, că disensiunile de acolo sunt prea grave ca să poată fi rezolvate altfel decât printr-o preluare completă de control, cu orice cost, prin orice mijloc, chiar dacă asta ar putea să însemne și sacrificii asumate de vieți uman.

Vedeți care sunt efectele începând de ieri, de când, pentru prima oară în istorie, unui Președinte american în funcție i se închide brutal poarta în nas prin anunțul Egiptului, Iordaniei și Autorității Palestiniene că au anulat întâlnire care trebuia să aibă loc la Amman în scopul de a găsi, în urgență, sub medierea Casei Albe, o soluția la situația din Israel.

Evident că asta înseamnă posibilitatea super-escaladării, dar cu ce argumente imediate?

În primul rând, fiți atenți la cine a anunțat primul anularea reuniunii dorite a fi istorice: e vorba despre Regele Iordaniei cu statutul său excepțional în lumea arabă, recunoscut ca fiind în linia urmașilor Profetului și având titlul de Garant al Locurilor Sfinte creștine și musulmane din Ierusalim. Ca atare (alături de cealaltă linie regală, cea a Marocului) deține o enormă putere de influență în întreaga lume islamică și de echilibrul asigurat de dinastia hașemită se leagă multe dintre speranțele celor care încă mai cred că se poate ajunge la pace. De data asta, dacă însuși atât de echilibratul și diplomatul suveran iordanian i-a transmis lui Biden că vizita sa îi este anulată doar la câteva ore înainte de a se urca în avion, înseamnă că bombardarea spitalului a mai închis încă unul dintre puținele canalului de dialog.

În al doilea rând, supe-escaladarea a început ieri și prin faptul că Egiptul și Iordania sunt două dintre statele cele mai implicate în istoria atât de complicată și sensibilă a negocierilor în favoare „Soluției celor Două State”. Din momentul în care cele două țări (și o fac într-un mod voit foarte public și demonstrativ9 adresează un mesaj foarte clar privind șansele de succes ale marelui proiect, cel puțin în această situație. În al doilea rând, dau un răspuns, iarăși dorit foarte clar și care a răsunat deja foarte puternic în întreaga lume musulmană, că-l lasă pe Biden singur să sprijine necondiționat Israelul, în orice condiții, liniștind astfel tensiunea străzii care, după cum vedeți, se ridică în proteste virulente și amenință să debordeze.,

În fine, în al treilea rând, tocmai fiindcă a fost făcută atât de rapid, mișcarea respectivă mai are sensul unei presiuni care să oblige statele occidentale la clarificări urgente ale relației lor față de Israel: oare liderii mondiali importanți (printre care și prim ministrul nostru aflat în Israel exact la momentul potrivit pentru exprimarea sentimentelor frățești, vor susține și ei, fără rezerve, linia americană sau nu?

Deocamdată, în paralel, a reînceput – cel puțin în unele capitale – studierea în urgență, de către noua generație de diplomați, a textelor esențiale privind dreptul războiului, pachetul de Convenții de la Geneva cu capitolul privind obligațiile de asigurare a protecției absolute pentru spitale pe timpul desfășurării conflictelor , la fel pentru personalul medical. Dar, cel puțin pentru situația de acum din Gaza, mai mulți colegi îmi spuneau că citesc cu mare atenție explicațiile suplimentare, deosebit de actuale în noul tip de conflicte (Ucraina și Israel) privind modul în care trebuie respecte serviciile medicale și personalul care deservește spitalele pe timp de război „în situații care nu sunt cuprinse în dreptul internațional umanitar”.

Este în curs (am auzit că se va finaliza oarecum repede) o cerere de inițiere de anchetă a procurorilor de la Tribunalul Penal Internațional a căror autoritate este recunoscută de Autoritatea Palestiniană, dar, evident, nu de SUA și, în consecință, nu și de Israel. Alt scandal în perspectivă.

Super-escaladare înseamnă însă că pot lua foc și străzile și orașele din țări de departe, de acolo, așa cum s-a întâmplat și în aventura Statului Islamic, răspunsul ar putea să fie purtat de tineri din comunitățile de imigranți. Începe, din nou, să nu mai poată fi vorba despre operațiuni militare ci de o ușă larg deschisă către masacru, fără ca nimeni să nu mai aibă cum să oprească coborârea în infern.