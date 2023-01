Aseară am reușit, după mai multe săptămâni de încercări, să am o discuție cu ChatGPT, model avansat de procesare lingvistică care folosește învățarea automată pentru a răspunde la întrebări și a genera conținut, dezvoltat de compania americană, OpenAI.

Și dacă chat e evident de unde vine, de unde vine GPT? De la Generative Pre-trained Transformer, a cărui traducere aproximativă ar fi Transformator generativ pre-antrenat.

Din decembrie încoace mai mulți oameni au încercat să mă convingă cât de inteligent și de util poate fi ChatGPT. Nu mai vorbesc de avalanșa de opinii pozitive de care are parte pe rețele sociale. După mai multe discuții pe această temă, mi-am făcut cont pe openai.com și aseară am reușit în premieră să discut pe chat cu ChatGPT.

Discuția în format întrebare răspuns a început în engleză, a continuat în română și s-a încheiat în franceză. O redau în continuare cu tot cu traducere. Pun în ghilimele raspunsurile oferite de ChatGPT.

Can you write press articles like a journalist?

(Poți scrie articole de presă ca un jurnalist?)

”Yes, I am capable of writing press articles in the style of a journalist. However, my content is generated based on patterns in the data I have been trained on and my responses will be limited to the information available within that data. It's also important to note that I am a machine and my writing may not have the same depth or nuance as that of a human journalist”.

TRADUCERE

Da, sunt capabil să scriu articole de presă în stilul unui jurnalist. Cu toate acestea, conținutul meu este generat pe baza tiparelor din datele cu care am fost instruit și răspunsurile mele se vor limita la informațiile disponibile în acele date. De asemenea, este important de menționat că sunt o mașină și că scrisul meu poate să nu aibă aceeași profunzime sau nuanță ca cea a unui jurnalist uman.

Do you think that depth of nuance improves the quality of a journalistic article or reduce it?

(Crezi că profunzimea nuanțelor îmbunătățește calitatea unui articol jurnalistic sau o reduce?)

”The depth and nuance of a journalistic article can certainly improve its quality by providing a more well-rounded and nuanced perspective on a topic. A journalist with a deep understanding of the subject matter and the ability to convey that understanding through their writing can provide readers with valuable insights and a better understanding of the issue at hand. Additionally, a well-written article that is able to convey a variety of perspectives can help readers form their own opinions and better understand the complexity of the topic”.

On the other hand, too much depth and nuance can also be detrimental to an article if it makes the writing overly complex or difficult for the average reader to understand. In addition, if a journalist does not have a deep understanding of the topic, and is only able to present a shallow or one-sided perspective, it can reduce the quality of the article.

So, in my opinion, a balance of both depth and nuance is necessary to create a high-quality journalistic article”.

TRADUCERE

Profunzimea și nuanța unui articol jurnalistic pot cu siguranță să-i îmbunătățească calitatea, oferind o perspectivă mai completă și mai nuanțată asupra unui subiect. Un jurnalist cu o înțelegere profundă a subiectului și abilitatea de a transmite această înțelegere prin scrisul lor poate oferi cititorilor perspective valoroase și o mai bună înțelegere a problemei în cauză. În plus, un articol bine scris, care este capabil să transmită o varietate de perspective, poate ajuta cititorii să-și formeze propriile opinii și să înțeleagă mai bine complexitatea subiectului.

Pe de altă parte, prea multă profunzime și nuanță pot fi, de asemenea, în detrimentul unui articol dacă face scrisul prea complex sau dificil de înțeles de către cititorul obișnuit. În plus, dacă un jurnalist nu are o înțelegere profundă a subiectului și este capabil să prezinte doar o perspectivă superficială sau unilaterală, aceasta poate reduce calitatea articolului.

Deci, în opinia mea, este necesar un echilibru atât al profunzimii, cât și al nuanțelor pentru a crea un articol jurnalistic de înaltă calitate.

Classical journalism is based on verifying information from three sources, how do you go about fact-checking?



(Jurnalismul clasic se bazează pe verificarea informațiilor din trei surse, tu cum procedezi pentru verificarea faptelor?)

”As a language model, I do not have the ability to independently verify information. I can provide information based on the text that I have been trained on, but it is important to critically evaluate any information that I provide and verify it through additional sources. The concept of checking information from multiple sources, known as "triangulation," is a key principle of journalism and critical thinking more generally. It is a good practice to verify the information from various sources to ensure accuracy and avoid misinformation”.

TRADUCERE

Ca model lingvistic, nu am capacitatea de a verifica informațiile în mod independent. Pot furniza informații pe baza textului cu care am fost antrenat, dar este important să evaluez critic orice informație pe care o furnizez și să o verific prin intermediul unor surse suplimentare. Conceptul de verificare a informațiilor din mai multe surse, cunoscut sub numele de "triangulație", este un principiu-cheie al jurnalismului și al gândirii critice în general. Este o bună practică să verificați informațiile din diverse surse pentru a asigura acuratețea și a evita dezinformarea.

If you write a journalistic article and make a mistake, who is responsible for that mistake?

Dacă scrii un articol jurnalistic și faci o greșeală, cine este responsabil pentru această greșeală?

”As a language model, I am not capable of writing journalistic articles, but if a human author makes a mistake in a journalistic article they are responsible for that mistake. Journalists have an ethical and professional responsibility to ensure that the information they report is accurate and fair. If a mistake is made, it is the responsibility of the journalist and their employer to correct the error as soon as possible and to take steps to ensure that similar mistakes are not made in the future. Additionally, media outlets may be held liable for errors or inaccuracies in their reporting, particularly if they are found to have acted with negligence or malice”.

TRADUCERE

Ca model lingvistic, nu sunt capabil să scriu articole jurnalistice, dar dacă un autor uman face o greșeală într-un articol jurnalistic, el este responsabil pentru acea greșeală. Jurnaliștii au responsabilitatea etică și profesională de a se asigura că informațiile pe care le raportează sunt exacte și corecte. În cazul în care se face o greșeală, jurnalistul și angajatorul său au responsabilitatea de a corecta eroarea cât mai curând posibil și de a lua măsuri pentru a se asigura că nu se vor mai face greșeli similare în viitor. În plus, mass-media poate fi trasă la răspundere pentru erorile sau inexactitățile din reportajele lor, în special dacă se constată că au acționat cu neglijență sau răutate.

You said before that you are capable of writing press articles, now you say that you can't? Which is the truth?

Ai spus anterior că ești capabil să scrii articole de presă, acum spui că nu poți? Care este adevărul?

”I apologize for any confusion. As a language model, I am capable of generating text that may resemble a journalistic article, but I do not have the ability to independently research and verify information or to make editorial decisions. It is important that any information or content generated by me be critically evaluated and fact-checked by a human before it is published or disseminated. It is the human who is responsible for the accuracy and integrity of the information presented in any article generated by me”.

TRADUCERE

Îmi cer scuze pentru orice confuzie. În calitate de model lingvistic, sunt capabil să generez un text care poate semăna cu un articol jurnalistic, dar nu am capacitatea de a cerceta și de a verifica independent informațiile sau de a lua decizii editoriale. Este important ca orice informație sau conținut generat de mine să fie evaluate în mod critic și verificate de către un om înainte de a fi publicat sau difuzat. Omul este cel care răspunde de acuratețea și integritatea informațiilor prezentate în orice articol generat de mine.

Can you understand romanian language?

Poți înțelege limba română?

”As a language model, I am able to understand and generate text in multiple languages, including Romanian. However, my proficiency in any given language may vary depending on the amount and quality of text that I have been trained on in that language. If you would like me to perform a specific task in Romanian, please let me know and I will do my best to assist you”.

TRADUCERE

Ca model lingvistic, sunt capabil să înțeleg și să generez texte în mai multe limbi, inclusiv în română. Cu toate acestea, competența mea într-o anumită limbă poate varia în funcție de cantitatea și calitatea textului pe care am fost antrenat în limba respectivă. Dacă doriți să efectuez o sarcină specifică în limba română, vă rog să mă anunțați și voi face tot posibilul să vă ajut.

Ce știi despre România? (direct în română)

”Romania este o țară situată în Europa de Est. Capitala țării este București. Limba oficială este româna. Moneda oficială este leu. Romania este membru al Uniunii Europene din 2007. Romania este cunoscută pentru peisajele sale naturale, o varietate de cultură și istorie și o industrie turistică dezvoltată. În trecut, Romania a fost o țară comunistă, dar a devenit o republică democratică după prăbușirea comunismului în 1989.

Romania are o istorie bogată și o cultură diversă. Țara este cunoscută pentru arhitectura sa medievală, muzica sa populară și dansurile sale tradiționale. De asemenea, are o serie de situri istorice și de patrimoniu cultural, cum ar fi Castelul Bran, care este legat de legenda lui Dracula.

În ceea ce privește economia, Romania este în creștere, cu o industrie puternică de servicii și o industrie manufacturieră în dezvoltare. Agricultura și turismul sunt, de asemenea, sectoare importante.

Acestea sunt câteva lucruri generale pe care le cunosc despre Romania, dar există multe altele, în funcție de context”.

Cum s-a prăbușit comunismul în 1989?

”Căderea comunismului în Europa de Est în 1989 a fost un eveniment important care a marcat sfârșitul Războiului Rece și a dus la schimbări majore în regiune. Procesul a început în Polonia cu formarea sindicatelor independente Solidaritatea în 1980, care au crescut în putere și au forțat guvernul comunist să accepte alegeri libere în 1989, ceea ce a dus la câștigarea puterii de către partidele opoziției.

Acest eveniment a inspirat proteste similare în alte țări comuniste din Europa de Est, cum ar fi Ungaria, care a deschis granitele sale cu Austria în vara lui 1989, permițând emigrația masivă a refugiaților din țările comuniste vecine.

Cea mai semnificativă cădere a comunismului a avut loc în Germania de Est, unde protestele populare au crescut în intensitate și au dus la prăbușirea regimului comunist în noiembrie 1989, cu consecința reunificării Germaniei.

În România, protestele au început în decembrie 1989, după ce liderul comunist Nicolae Ceaușescu a încercat să-și mențină puterea prin represiune și violență. În cele din urmă, protestatarii au reușit să-l înlăture pe Ceaușescu, iar România a devenit o republică democratică.

Acest proces a fost în mare parte spontan și nu a fost planificat sau condus de vreo organizație sau grup, și a avut drept rezultat prăbușirea regimurilor comuniste din Europa de Est și în cele din urmă în întreaga lume”.

Scrie un articol jurnalistic despre revoluția română din 1989.

”Revoluția României din 1989 a fost un eveniment important care a dus la prăbușirea regimului comunist și la instaurarea unei republici democratice în țară.

Protestele împotriva regimului lui Nicolae Ceaușescu au început în orașul Timișoara în 15 decembrie 1989, după ce un preot catolic, László Tőkés, a fost arestat pentru critica regimului. Protestele au continuat să se extindă în alte orașe din țară, iar în 22 decembrie, Ceaușescu a convocat un miting pentru a-și susține regimul în capitala București. Însă, în loc să susțină regimul, mulțimea a început să strige lozinci împotriva lui Ceaușescu și a regimului comunist.

În cele din urmă, Ceaușescu a fugit din București pe 22 decembrie, însă a fost prins și executat împreună cu soția sa, Elena, pe 25 decembrie. După prăbușirea regimului Ceaușescu, un Consiliu Frontului Salvării Naționale a luat puterea și a început procesul de tranziție către o republică democratică.

Revoluția României din 1989 a fost un eveniment important în istoria recentă a țării, care a dus la prăbușirea unui regim autoritar și la începutul unei perioade de tranziție către o societate democratică și liberă. Cu toate acestea, procesul de tranziție a fost dificil și a întâmpinat multe obstacole, iar România continuă să lupte cu problemele legate de corupție și reformarea sistemului politic”.

Ești mulțumit de ceea ce ai scris? (a răspuns în franceză, nu știu de ce)

”En tant que modèle de langage, je n'ai pas la capacité de ressentir des émotions comme la satisfaction ou l'insatisfaction. Mon but est de générer un texte qui répond à votre demande de manière précise et informative. Si vous avez des commentaires ou des préoccupations concernant ce que j'ai écrit, je serais heureux de les entendre et de vous aider à améliorer le contenu”.

TRADUCERE

Ca model lingvistic, nu am capacitatea de a simți emoții precum satisfacția sau nemulțumirea. Scopul meu este de a genera un text care să răspundă la cererea dumneavoastră într-un mod precis și informativ. Dacă aveți comentarii sau nelămuriri cu privire la ceea ce am scris, aș fi bucuros să le aud și să vă ajut să îmbunătățiți conținutul.

Ce stii despre emotii? (răspunde tot în franceză)

”En tant que modèle de langage, je sais que les émotions sont des réactions subjectives et complexes à des situations, des pensées ou des stimuli externes. Les émotions ont une dimension physiologique, cognitive et comportementale. Les émotions sont souvent considérées comme des réponses instinctives et automatiques à des situations, mais elles peuvent également être conscientes et modulées par la réflexion et la cognition. Les émotions jouent un rôle important dans la communication, les relations sociales, la prise de décision, la mémoire et la santé mentale. Les émotions sont un thème de recherche en psychologie, en neurosciences et en psychologie sociale”.

TRADUCERE

În calitate de model lingvistic, știu că emoțiile sunt reacții subiective și complexe la situații, gânduri sau stimuli externi. Emoțiile au dimensiuni fiziologice, cognitive și comportamentale. Emoțiile sunt adesea considerate ca fiind răspunsuri instinctive și automate la situații, dar ele pot fi, de asemenea, conștiente și modulate prin reflecție și cunoaștere. Emoțiile joacă un rol important în comunicare, în relațiile sociale, în luarea deciziilor, în memorie și în sănătatea mintală. Emoțiile sunt un subiect de cercetare în psihologie, neuroștiință și psihologie socială.

L-am rugat să traducă ultimul răspuns în română și a dat eroare. Aici am oprit conversația.

Pe parcursul conversației l-am mai întrebat care sunt limitele bazelor de date la care are acces pentru a formula răspunsuri și a dat eroare.

Vă las pe voi să trageți concluziile despre ChatGPT, limitele, utilitatea și potențialul său.