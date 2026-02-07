Exclusiv „Nu există vreun proiect fezabil al unirii nici de o parte, nici de cealaltă a Prutului!” INTERVIU cu analistul politic Victor Ciobanu

#Re(unirea) celor două maluri ale Prutului rămâne în momentul de față un ideal îndepărtat întrucât politicienii de la București și cei de la Chișinău au agende diferite și nu sunt capabili să-l transforme într-un proiect geopolitic comun al ambelor state surori. Pentru elita politică de la Chișinău aderarea în UE este principala opțiune geopolitică în defavoarea re(unirii) în ce timp ce Bucureștiul nu pare interesat de această opțiune. În acest context, analistul politic Victor Ciobanu mi-a declarat, într-un interviu acordat în exclusivitate, că ideea (re)unirii crește încet și sigur în sondaje, dar nu se convertește în opțiuni de vot.

Sebastian Rusu: Cum ar trebui să interpretăm poziția președintelui R. Moldova, Maia Sandu cu privire la unire? Mai este aceasta o temă actuală pentru politicienii și societatea moldovenească?

Victor Ciobanu: A zis-o chiar președinta – unirea este o opinie personală. Iar în calitate de președintă va urma ceea ce susține majoritatea populației – integrarea europeană.

Dincolo de această declarație care conține două abordări diferite – în calitate de persoană și în calitate de președintă, aș remarca că nu există vreun proiect fezabil (facem abstracție de declarații afective) al unirii nici de o parte, nici de cealaltă a Prutului. Respectiv, nu face concurență proiectului integrării europene.

Sebastian Rusu: Ar putea fi reunirea o alternativă sigură pentru viitorul R. Moldova dacă Chișinăul va eșua în procesul de aderare la UE?

Victor Ciobanu: Nu este alternativă, cu atât mai mult sigură, din considerentele expuse mai sus. Pentru moment cred că avem nevoie de o concentrație maximă pe procesul de aderare la UE. Ar fi mare păcat să ratăm această oportunitate care ni s-a oferit.

Sebastian Rusu: De ce partidele pro-unioniste au eșuat pe eșichierul politic de la Chișinău în ultimii ani?

Victor Ciobanu: Ideea (re)unirii crește încet, dar sigur în sondaje, atingând circa 1/3 din preferințele respondenților. Totuși susținerea acestei idei nu se convertește în opțiuni de vot. Respectiv, nu avem partide unioniste în parlament (partidul DA este în esență suveranist și nu unionist). Deși pe parcurs s-au perindat mai multe formațiuni politice, nu am avut totuși partide veritabile cu lideri pe potrivă. Aceleași personaje șterse cu un discurs retoric în marja erorii statistice.

Sebastian Rusu: Președintele R. Moldova, Maia Sandu și guvernarea PAS marșează în momentul de față pe o singură carte geopolitică: aderarea la UE până în anul 2030. Ce se va întâmpla cu societatea moldovenească dacă acest deziderat va eșua?

Victor Ciobanu: Aderarea la UE este singurul proiect explicit de modernizare a R. Moldova și îmi pare foarte important să ne concentrăm exclusiv pe el. Sunt în continuare optimist în posibilitatea atingerii obiectivului până în 2030.

Ce se întâmplă dacă eșuăm? Păi, vom adera în 2032, de exemplu. Combinatorica cu alte opțiuni putem să o lăsăm pentru discuție experților și analiștilor.

Sebastian Rusu: Cum vedeți evoluția relațiilor Chișinăului cu Federația Rusă, după încheierea păcii din Ucraina? Este Chișinăul pregătit să participe la reconstrucția statului vecin?

Victor Ciobanu: Relația cu Federația Rusă este practic inexistentă, aș zice că este una simbolică – avem un ambasador neacreditat care este convocat periodic la Ministerul de externe pentru a i se prezenta note de protest în legătură cu dronele eșuate.

Ieșirea definitivă din CSI este încă un pas în această direcție. Nu cred într-o revenire rapidă a relațiilor, chiar după încheierea unui acord de pace în Ucraina, pentru că Rusia urmează să parcurgă un proces amplu de denazificare. Referitor la reconstrucția Ucrainei de după război – vom participa cu siguranță, deși nu suntem sufucient de pregătiți.

Sebastian Rusu: Guvernul condus de premierul Alexandru Munteanu a trecut deja de primele 100 de zile și creșterea economică pare un vis îndepărtat. Este un eșec de etapă pentru PAS în detrimentul imaginii externe a președintei Maia Sandu?

Victor Ciobanu: La 100 de zile ale noului guvern, după un început promițător cu așteptări mari, constatăm că declarațiile inițiale referitor la creștere și dezvoltare nu au avut o continuitate și concretizare. Or, avem nevoie de un supraefort pentru a ieși din paradigma creșterii inerțiale în marja de eroare.

Cu siguranță e un eșec de etapă, deși aș mai aștepta cu concluziile finale. Ni se sugerează că în guvern se elaborează anumite planuri de creștere. Mai vedem, dar nu cred.

Sebastian Rusu: Ce îi lipsește acestui Cabinet să performeze în contextul ajutorului consistent de la București și de la partenerii europeni?

Victor Ciobanu: Îi lipsește o viziune de perspectivă, capacitatea de a formula clar prioritățile, a le transforma în planuri concrete și concentrarea pe rezultate.

Nu poți promite ajutor la 25.000 de IMM-uri, pentru că așa nu dezvolți nimic, cu atât mai mult nu crești. Aș prefera să fie selectate 250 sau char 25 de întreprinderi, care ar deveni locomotive ale creșterii.

Nu putem păstra situația în care creșterea economică este funcție de condițiile meteo (respectiv roada de pe câmpuri). Cred că trebuie să fie funcție de eforturile guvernării.