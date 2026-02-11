search
Miercuri, 11 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

Mai e România o democrație constituțională?

0
0
Publicat:

România a pierdut nu doar peste 200 de milioane de euro, ci și credibilitate internațională. Judecătorii constituționali amână sine die decizia asupra Legii pensiilor magistraților ajunsă pe masa lor acum aproape 6 luni.

CCR nu-și mai îndeplinește rolurile esențiale în statul român
CCR nu-și mai îndeplinește rolurile esențiale în statul român

Curtea Constituțională a României (CCR) face prin tradiție jocuri de interese: politice, economice, sistemice, pe mize de afaceri, de salvare a infractorilor, de favorizare a unor categorii de bugetari și chiar de schimbare a direcției de politică externă. Curtea și-a demonstrat rareori apetența pentru democrație, preferând să rămână mai degrabă într-o penumbră periculoasă.

CCR - strategia ambiguității și tragerii de timp

Majorități conjuncturale bazate pe pragmatism, nu pe principii au transformat Curtea Constituțională într-un broker de putere, care nu-și asumă pe față orientările, ci încearcă mai degrabă să le ascundă, așa cum face acum cu Legea pensiilor magistraților.

Cu toate că pare să existe o majoritate în interiorul CCR care e împotriva acestei legi prin care procurorii și judecătorii n-ar mai putea avea pensii mai mari decât salariile și n-ar mai ieși la pensie înainte de 50 de ani, totuși această majoritate se teme să-și arate fața.

Legea are o mare susținere publică, fiindcă îi aduce pe magistrați la realitatea imediată. Probabil cu excepția procurorilor și judecătorilor, restul populației ar vrea să o vadă pusă în aplicare. Frica de oprobiu public îi face pe cei cinci sau șase judecători constituționali, care vor să mențină privilegiile magistraților, mai degrabă să amâne sine die legea decât să o respingă.

CCR nu a mai aplicat până acum strategia tragerii de timp cu atâta aplomb. Au fost situații, însă, când nu și-a asumat concluzii, spre exemplu în 2012, când PNL și PSD au încercat o lovitură de stat și au decapitat toate instituțiile importante, suspendându-l și pe președinte. 

Atunci, parlamentul i-a cerut CCR să-și exprime opinia privind suspendarea șefului statului în 24 de ore. Acuzațiile făcute de parlament acopereau practic toate domeniile prezidențiale, dar Curtea Constituțională a dat un răspuns ambiguu, fără nicio concluzie, dând astfel apă la moară nu numai războiului politic, ci și disensiunilor din societate.

Cu toate că, teoretic, în 2012 președintele avea o majoritate în favoarea lui, din cauză că devenise o figură diabolizată cu ajutorul principalelor canale media, CCR a preferat să se exprime în doi peri.

A cincea amânare în cazul Legii pensiilor magistraților

Astăzi, o majoritate a Curții Constituționale a amânat pentru a cincea oară o decizie în cazul Legii pensiilor magistraților, sub pretextul că trebuie să analizeze un nou document al Înaltei Curți de Casație și Justiție.

CCR a amânat pentru a cincea oară o decizie în cazul Legii pensiilor magistraților
CCR a amânat pentru a cincea oară o decizie în cazul Legii pensiilor magistraților


CCR confirmă astfel că motivul amânării este analiza documentelor depuse de Înalta Curte de Casație și Justiție prin care li se cere judecătorilor constituționali să sesizeze Curtea de Justiție a UE. 

Curtea Constituțională putea respinge pe loc această nouă soluție prin care Înalta Curte vrea să tragă de timp, mizând pe faptul că judecătorii de la Luxemburg au în general nevoie de un an și jumătate sau chiar de doi ani pentru soluționarea unei cereri.

Există, apoi, o întreagă ceartă a părții nereformate din sistemul juridic cu judecătorii europeni. În iulie 2023, Curtea de Justiție a UE a decis că hotărârea judecătorilor constituționali români din 2022 încalcă dreptul comunitar: este vorba de hotărârea CCR care a declarat neconstituțional un articol din Codul de procedură penală care le-a permis procurorilor - în perioada 2018-2022 - să întrerupă cursul prescripției prin administrarea de noi probe.

Această decizie a scos de la închisoare infractori și a închis sute de dosare de corupție, dar și altele în care existau fapte violente. În 2023, din cauza unui protest al magistraților tot împotriva Legii privind pensiile lor, care nu a mai fost pusă în aplicare, a dus la prescrierea altor fapte de corupție, tâlhărie, trafic de persoane, în total 5000 de dosare.

România nu mai e demult o democrație constituțională

O țară în care Justiția funcționează deficitar, adesea protejând politicieni corupți sau oameni de afaceri ajunși la bani publici pe căi oculte, și în care Curtea Constituțională nu-și îndeplinește responsabilitățile nu poate fi considerată o democrație constituțională.

Atunci când o instituție cum e Curtea Constituțională nu mai funcționează, iar statul de drept e gripat, democrația începe să cedeze teren autocrației.

Curtea Constituțională e singura autoritate care veghează asupra Constituției, asigură echilibrul puterilor în stat, se pronunță asupra constituționalității legilor. Dar CCR nu-și mai îndeplinește aceste roluri esențiale.

În schimb, favorizează puterea juridică, nu vrea să dea soluții de constituționalitate pe legi importante și încet-încet schimbă echilibrul puterilor în stat.

Cine-i poate obliga pe judecătorii constituționali să lucreze în favoarea țării? Cine-i poate amenda când derapează? Mulți dintre judecătorii constituționali, poate, n-au înțeles că puterea care li s-a dat nu e să-și apere grupurile de interese, ci să asigure drepturi egale și să apere limitele Constituției.

Sabina Fati - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Motivul pentru care tot mai mulți români pleacă din Spania. Presa iberică avertizează asupra unui fenomen îngrijorător
digi24.ro
image
Danemarca a introdus iluminatul stradal cu roșu într-un oraș pentru a rezolva o problemă. Care e situația
stirileprotv.ro
image
Care este ora limită până la care poți să mănânci ciorbă
gandul.ro
image
Comisia Europeană a adoptat un plan pentru contracararea amenințărilor cu drone
mediafax.ro
image
Cristi Tănase a scuipat fanii, ca şi Baiaram, dar nu a fost suspendat! Istoricul deciziilor contradictorii ale Comisiei de Disciplină
fanatik.ro
image
Polițistul șpăgar care i-a făcut viața frumoasă după gratii proxenetului Edy Power. Judecătorii care l-au scutit pe agentul-șef de pușcărie: „Principiul umanismului în dreptul penal”
libertatea.ro
image
Avertismentul Rusiei. Moscova spune pentru prima dată ce ar putea face dacă „Groenlanda creează capacități militare”
digi24.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Mihai Rotaru a suferit un accident grav de schi în Franța
digisport.ro
image
Experții dezvăluie criza fără precedent care lovește industria imobiliarelor: Urmează falimente pe bandă rulantă!
stiripesurse.ro
image
Șoc la Brăila. Un bărbat dat dispărut în septembrie 2025 a fost găsit acum, chiar în propria casă. Era sub pat, mort
antena3.ro
image
CSM vrea ca şoferii care rămân fără permis şi fac contestaţie să nu mai poată conduce până la decizia finală
observatornews.ro
image
Mașina condusă de Sorin Iacob pe drumul morții avea cameră pe bord. Motivul ireal pentru care singura proba-cheie nu poate fi folosită 😲
cancan.ro
image
FOTO. Una dintre cele mai frumoase sportive a trădat SUA pentru China! A ales să concureze la Jocurile Olimpice pentru țara părinților nu pentru țara ei natală
prosport.ro
image
Ce salariu are un mecanic la STB. De ce evită oamenii să se angajeze în transportul public
playtech.ro
image
Veste şoc: Mihai Rotaru, accident teribil la schi! Preşedintele Universităţii Craiova are fractură la claviculă şi multiple fisuri la coaste şi va fi operat în România
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Îl dau afară! OUT de la Al-Nassr, după scandalul uriaș făcut de Cristiano Ronaldo
digisport.ro
image
Amenințare șocantă în presa rusă: se face apel la bombardarea Bucureștiului
stiripesurse.ro
image
Fiul unei foste vedete TV s-a stins din viață subit, la doar 4 luni: „Aș vrea să te pot ține din nou în brațe”
kanald.ro
image
Rezultatul autopsiei lui Sorin, afaceristul mort împreună cu soția și copilul în accidentul din Iași! Cauza reală a decesului
wowbiz.ro
image
Nicuşor Dan, victorii importante la CCR. S-a decis cu unanimitate de voturi!
romaniatv.net
image
Prețul alimentelor va fi controlat! Când intervine ministrul Agriculturii
mediaflux.ro
image
Noi informații despre starea de sănătate a lui Mircea Lucescu. Selecționerul pleacă în Belgia pentru o a doua opinie de la un specialist de renume mondial
gsp.ro
image
Funcționara a izbucnit în râs când a auzit cum o cheamă pe fiica ei. Ce a trăit Larisa Udilă la Evidența Populației: „Mi-au spus că nu se poate înregistra. Am plecat plângând”
actualitate.net
image
Ioana Ginghină spune că nu mai scapă de Alexandru Ciucu după ce emisiunea La Măruță a fost scoasă de pe post
actualitate.net
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi
click.ro
image
Fasole din conservă sau cea uscată. Care este varianta mai sănătoasă
click.ro
image
Secretul pieptului de pui care se topește în gură. Cum să obții suculența perfectă de fiecare dată
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto profimedia 0390117510 jpg
Primele zile din mariajul lui Andrew spun multe despre apetitul lui sexual! Regina, nevoită să intervină pentru a opri excesele
okmagazine.ro
6 william kate schi 2004 jpg jpeg
Prințul William și Prințesa Kate au uimit în ”Saint Tropez-ul pârtiilor”: „Asta e adevărata lor față”
okmagazine.ro
image00002 jpg
Sandra Izbașa & Răzvan Bănică: „Am descoperit că putem funcționa excelent în situații de stres și presiune maximă‟
clickpentrufemei.ro
2552 webp
Capitularea Singaporelui – ziua în care Imperiul Britanic a îngenuncheat
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
De ce tot mai mulți români aleg să monteze chiuveta sub fereastră în bucătărie. Care sunt, de fapt, avantajele
image
Cele 3 zodii care vor avea un înger păzitor alături de ele, începând de pe 25 februarie. Norocul le va surâde, în sfârșit, și acestor nativi

OK! Magazine

image
”Annus horribilis” la Palat! După colaborarea cu Epstein, viitoarea regină are probleme

Click! Pentru femei

image
Margot Robbie, despre cea mai bună perioadă din viața ei: „Eram dată afară din cluburile de noapte!”

Click! Sănătate

image
Artistul celebru depistat cu două tipuri de cancer