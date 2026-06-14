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Foto Love Affairs la Bucharest Opera Festival (1)

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Așadar „Aventuri amoroase” în cea de-a cincea ediție a Festivalului bucureștean de operă organizat de prima scenă lirică națională. Un subtitlu împrumutat de la o producție coregrafică a Operei din Cracovia, invitată în festival. Nu foarte original întrucât 99,99% din subiectele lirice abordează asemenea întâmplări cu final vesel sau tragic. Dar conferă o pată atractivă de culoare evenimentului care în 2026 a crescut în dimensiune, întinzându-se pe nu mai puțin de 12 zile din iunie, cu participări interne și internaționale, precum și cu diversificări de gen dacă ne gândim la spectacolul de artă teatrală japoneză tradițională susținut de Yamamoto Noh Theater Osaka. Un turnir a 12 instituții indigene și din țările apropiate României, apoi din Italia, din Extremul Orient însumând prezența a peste 1500 de artiști. Un management deloc simplu pentru gazdă, Opera Națională București.

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„Iolanta” de Ceaikovski, …

          … ultima sa operă (op. 69, 1892, Sankt Petersburg, Teatrul Mariinsky), a deschis festivalul. Anterior spectatorii Operei Române bucureștene au văzut titlul ceaikovskian acum aproape 45 de ani la Festivalul George Enescu, ediția 1981, în interpretarea forțelor Teatrului Bolșoi din Moscova, așa încât colectivul Teatrului de Operă și Balet Maria Bieșu din Chișinău a avut o idee bună aducând la BOF proaspăta lui premieră, datată 3 martie 2026.

Valentina Nafornița. Foto Andrei Grigore
Valentina Nafornița. Foto Andrei Grigore

          O operă într-un singur act, pe libret de Modest Ceaikovski, fratele compozitorului, având la bază piesa de teatru „Fiica regelui René” a autorului danez Henrik Hertz pe subiect de basm, vindecarea prin iubire. Spectacolul din capitala Republicii Moldova a avut montarea lui Sava Sambriș, corelată cu scenografia lui Iurie Matei și costumele Alinei Rotaru. O mizanscenă cu cadraj unic ca un cort, înfățișând o bogată seră florală parcă vrăjită, incantată prin lumini reci, difuze. Este locul în care-și duce viața nevăzătoarea prințesă Iolanta, tânără și frumoasă.  Schimbările de scene, sunt 9 pe parcursul celor cca 90 de minute de muzică, se fac prin manevrarea incomodă sus-jos a unui șlaier. Sincer, structura lui din plastic, câteodată boțită, ar fi putut fi înlocuită cu ingenioase jocuri de lumini. Nu contează, universul fermecat al ambientului în care trăiește Iolanta este mirific și reprezintă marea reușită a scenografiei pe care se grefează jocul actoricesc bine cumpănit, utilizate fiind și intrările din sală sau spațiul avanscenei. Costumele, moderne, tipice pentru muntenii din zona Vosgilor unde se petrece acțiunea, dau nuanța universalității înălțătoarei teme. Numai Iolanta este într-o rochie lungă, albă, vaporoasă, de eternă mireasă, potrivită siluetei fine a interpretei principale Valentina Nafornița și spiritului eroinei.

Valentina Nafornița. Foto Andrei Grigore
Valentina Nafornița. Foto Andrei Grigore

          Este soprana ideală pentru lirismul partiturii, cu glas diafan în cunoscutul arioso al frământărilor și întrebărilor pe care și le pune în prima scenă și mai apoi pentru marele duet de dragoste cu Vodemon.

O paranteză. Pentru numele personajelor am preferat scrierea literală română conform ortografiei ruse din partitură, așa cum a fost preluată și în distribuția înscrisă pe website-ul oficial al ONB. Așadar, Contele Vodemon, cavalerul burgund, în loc de Vaudémont.

Dumitru Mîțu și Valentina Nafornița. Foto Andrei Grigore
Dumitru Mîțu și Valentina Nafornița. Foto Andrei Grigore

          Duetul este una din marile scene de dragoste din întreaga literatură de operă, nu greșesc, o pagină absolut tulburătoare ținând cont și de evoluția tramei. A fost pusă în pagină de cântul intens poetic al sensibilei Valentina Nafornița, evocator de sonorități delicate, suave, plutitoare și de pianissimi aerate.

Dumitru Mîțu și Valentina Nafornița. Foto Andrei Grigore
Dumitru Mîțu și Valentina Nafornița. Foto Andrei Grigore

Vocii de tenor a lui Dumitru Mîțu, caldă, omogenă și impregnată de lirism afectuos nu-i lipsesc accentele spinte, pasiunea de îndrăgostit la prima vedere, declarațiile pătimașe. Recitativele dialogului celor doi au primit sensuri lăuntrice, frazarea a impresionat. Secvențelor în ritmuri de marș ale duetului, Vodemon le-a conferit duioșie izvorâtă din străfundurile sufletului, acutele au fost atacate fără violență. Și până atunci, în Romanța indicată de Ceaikovski con tenerezza (cu tandrețe) a cântat cu frazare expresivă și cu un Si bemol acut de forță și mare impact. Poate că în finalul cu La bemol înalt, emisia în falsetto ar putea fi înlocuită de o mezzavoce tehnic perfectă.

Alexei Botnarciuc, Dumitru Mîțu, Andrei Jilihovschi. Foto Andrei Grigore
Alexei Botnarciuc, Dumitru Mîțu, Andrei Jilihovschi. Foto Andrei Grigore

          Pentru rolul Robert, duce de Burgundia, baritonul Andrei Jilihovschi (pe afișele mondiale îl veți recunoaște ca Andrey Zhilikhovsky) a expus un glas spectaculos în aria-confesiune din prima parte a operei, provenit din generozitate și noblețe timbrală, armonice fastuoase, expuneri moi și catifelate cu diminuendi de substanță a desenelor melodice, dar și energice, cu registru acut dominator.

În centru, Valentina Nafornița și Alexei Botnarciuc. Foto Andrei Grigore
În centru, Valentina Nafornița și Alexei Botnarciuc. Foto Andrei Grigore

          Și basul Alexei Botnarciuc s-a recomandat pentru personajul Rene, regele din Provence, prin timbrul cu solidă și rotundă rezonanță gravă și centrală, în care și omogenitatea emisiei apare fără cusur. Aria „Gospod’ moi” („Oh, Doamne”) ce urmează dialogului cu medicul maur Ebn-Hakia are expresia durerii dar și a speranței inoculate de interlocutorul său, transformate într-o rugă adresată Divinității și tălmăcită prin modelări nuanțate de fraze. Replicile de forță ale lui Botnarciuc din final, ce prefațează punerea la cale a… trocului schimbării logodnicului Iolantei din Robert în Vodemon, au fost de mare anvergură.

Vitalie Maciunschi și Alexei Botnarciuc. Foto Andrei Grigore
Vitalie Maciunschi și Alexei Botnarciuc. Foto Andrei Grigore

          În celelalte roluri, am remarcat și alte glasuri de bună ținută. Îi ordonez nu întâmplător, pe baritonul Vitalie Maciunschi (Ebn-Hakia), soprana Alexandra Procopovici (Brigitta, prietena Iolantei), basul Gheorghe Severin (Bertran, portarul castelului), mezzosoprana Tatiana Luchian (Laura, altă prietenă a Iolantei), contralta Victoria Istratuc (Marta, doica Iolantei și soția lui Bertran), tenorul Vadim Ceban (Almerik, scutierul regelui).

Cristian Spătaru. Foto Andrei Grigore
Cristian Spătaru. Foto Andrei Grigore

          Dirijorul Cristian Spătaru, directorul artistic al Teatrului Național de Operă și Balet Maria Bieșu din Republica Moldova, a condus cu știință a componisticii ceaikovskiene, dăruind sentimente de tristețe și nădejde încă din scurta dar importanta Introducere. A urmărit cu competență interpreții și a dat sonorități ample instrumentiștilor (nu foarte numeroși), alături de inducții de atmosferă.

          Corul pregătit de Oleg Constantinov a cântat cu bună paletă expresivă de la idilicul primei scene la piosul Allegro al ultimei rugăciuni „Boje, podatel’ blag, slava Tebe!” („Dumnezeule, dătătorule de binecuvântări, slavă Ție!”), încheietoare a operei.

Să nu uit. În semn de bun venit în România al artiștilor din Republica Moldova, orchestra a intonat la începutul spectacolului imnurile naționale ale celor două țări.

„Bărbierul din Sevilla” de Rossini…

          … a fost cea mai recentă nouă producție a Operei Naționale București (aprilie crt.) și de aceea consemnările mele se vor referi la deosebirile față de avanpremiera văzută și recenzată aici (https://adevarul.ro/blogurile-adevarul/productie-noua-la-opera-bucuresteana-barbierul-2519306.html).

Scenă din primul act. Foto Andrei Grigore
Scenă din primul act. Foto Andrei Grigore

          În ptimul rând, prezența mezzosopranei Martiniana Antonie în rolul Rosina a adus parfumul autenticității tălmăcirilor rossiniene, artista fiind o obișnuită a Festivalului Rossini de la Pesaro pentru diverse roluri prin care și-a inoculat stilistica belcantistă, aici reprezentată prin frazarea cu sens, derularea perlată a agilităților și acutele strălucitoare, precum nota de Si natural a finalului cavatinei „Una voce poco fa”, executată spectaculos și prelung în timpul a câtorva piruete de balerină impuse de regizorul Bergler.

Martiniana Antonie. Foto Andrei Grigore
Martiniana Antonie. Foto Andrei Grigore

Frumoasa culoare de glas mezzosopranil a ieșit în evidență la tot pasul, iată, aleg la întâmplare aria „Contro un cor”, la fel cum exemplific legato-ul fluid doar prin fraza „… caro a te mi raccomando” din duetul subsecvent cu Contele Almaviva deghizat ca Don Alonso. Șarmul subtil al eroinei nu a lipsit niciun moment.

Iustinian Zetea și Martiniana Antonie. Foto Andrei Grigore
Iustinian Zetea și Martiniana Antonie. Foto Andrei Grigore

          La noutățile spectacolului de festival adaug distribuirea basului Iustinian Zetea, experimentat în rolul Don Bartolo, în care a dozat cu bun echilibraj momentele comice, de fapt ale personajului cu cel mai consistent spirit buffo al scriiturii.

Iustinian Zetea și Marius Boloș. Foto Andrei Grigore
Iustinian Zetea și Marius Boloș. Foto Andrei Grigore

Pentru Don Basilio, rol de basso buffo nobile, Marius Boloș a adus formule mai reținute expuse prin glasul său cald, explodând sonor, viguros, doar la adresarea „Buona sera!” din actul ultim.

Anna Stănescu. Foto Andrei Grigore
Anna Stănescu. Foto Andrei Grigore

O plăcută surpriză a fost soprana Anna Stănescu, apariție atractivă ca vicioasă Berta și muzicală în cânt, cu acut (La natural) cristalin și rotund pentru singura secvență solo ce-i revine, arietta „Il vecchietto cerca moglie”.

Bogdan Mihai și Martiniana Antonie. Foto Andrei Grigore
Bogdan Mihai și Martiniana Antonie. Foto Andrei Grigore

          Față de spectacolul anterior referit, tenorul di grazia Bogdan Mihai (Almaviva) s-a prezentat în foarte bună formă, afișându-și elocvent cunoscutele daruri de belcantist. Așadar, cânt elegant, frazare fluentă, extensie acută și supra-acută, fiorituri delicate (uneori excesive, cu aparență de economic contraltino, poate), nuanțări extreme cu atenție la rolul rostirii în discursul melodic, într-un cuvânt, stăpân pe cele două cerințe de bază rossiniene, canto spianato di grazia și canto fiorito d'agilità.

Bogdan Mihai și Sebastian Balaj. Foto Andrei Grigore
Bogdan Mihai și Sebastian Balaj. Foto Andrei Grigore

          Figaro a fost baritonul Sebastian Balaj, glasul de excepție al avanpremierei, confirmat acum în aceeași manieră.

Daniel Filipescu și Bogdan Mihai. Foto Andrei Grigore
Daniel Filipescu și Bogdan Mihai. Foto Andrei Grigore

          Alte personaje au fost interpretate de Daniel Filipescu (Fiorello, Sergentul) și Andrei Bolohan (Notarul).

          Ar mai fi de notat un aspect. S-a dorit și s-a clamat cu tărie că această producție trebuie să fie o reîncarnare buffo tradițională. S-a reușit cu exagerări și aglomerări deranjante mai ales în unele părți solistice, afectând imuabilele precepte de vocalitate belcantistă. Unor fraze li s-a întrerupt cursivitatea prin abandon de la piena voce și strecurarea de aparté-uri șoptite, de sunete onomatopeice, gaguri caricaturale grosiere, sonorități aparent subtile mergând până la bine disimulate falsetti, parlando-uri nepotrivite, pauze „de expresie” rezervate pentru o grimasă ș.a. Pericolul alunecării spre vodevil în detrimentul belcanto-ului pur al cărui ultim reprezentant a fost Rossini este mare. Un clean-up stilistic ar fi indicat.

Daniel Jinga. Foto Andrei Grigore
Daniel Jinga. Foto Andrei Grigore

          La pupitru, Daniel Jinga a acumulat experiența spectacolelor de după premieră și rezultatul a fost apreciabil. Corul pregătit de Adrian Ionescu și-a îndeplinit misiunile vocal-scenice.

Final. Foto Andrei Grigore
Final. Foto Andrei Grigore

„Vocea umană” de Poulenc...

          … a fost destinată celei de-a treia seri de festival, concertantă, în formulă semi-scenică. Operă-monolog, tragedie lirică într-un act pe un text de Jean Cocteau, „La voix humaine” (FP 171) a avut premiera la Opéra-Comique din Paris în 1959 și s-a văzut prezentată la BOF '26 de Orchestra de Cameră Radio dirijată de Fayçal Karaoui, având-o drept protagonistă pe soprana Sarah Aristidou. Precedenta creație pe scena Operei  bucureștene fusese în februarie 1968, cu soprana Teodora Lucaciu, sub bagheta lui Carol Litvin, regia lui Hero Lupescu și traducerea în română realizată de soprană și poeta Nina Cassian.

Ea, Sarah Aristidou. Foto Andrei Grigore
Ea, Sarah Aristidou. Foto Andrei Grigore

          Acum au fost doi francezi și o formație instrumentală experimentată într-un vast repertoriu, între care și cel din Hexagon, totul însemnând o valabilă garanție artistică. Așa s-a și întâmplat în fața unei săli doar pe jumătate plină. Păcat!

Foto Andrei Grigore
Foto Andrei Grigore

          O fărâmă de dragoste redată de Ea (Sarah Aristidou) la telefon într-o convorbire cu iubitul care o părăsise pentru altă parteneră și din cauza căruia comisese o tentativă de suicid. 40 de minute de amintiri duioase, povestiri răscolitoare, declarații repetate de dragoste profundă, infinită, întrerupte de defecțiuni de conexiune telefonică, primite de Ea cu febrilă disperare, agitație, furie chiar la adresa operatoarelor, invizibile ca și iubitul.

Foto Andrei Grigore
Foto Andrei Grigore

40 de minute pe care Sarah Aristidou le trăiește cu intensitate maximă, experimentând sentimente diverse. 40 de minute dedicate de Poulenc-Cocteau unei actrițe-cântăreață de maximă comunicare simbiotică a stazelor existențiale.

Foto Andrei Grigore
Foto Andrei Grigore

Sarah Aristidou a fost o reușită interpretă. Am simțit-o calmă și naturală, calină și copilăresc tandră, încercând mici presiuni asupra interlocutorului urmate temător de replieri rapide, am perceput-o patetică, tensionată, panicată, dar și destinsă, senzuală, voluptuoasă, până la urmă îndurerată, epuizată, resemnată, însă… îndrăgostită. Câte nuanțări prin glas!

Foto Andrei Grigore
Foto Andrei Grigore

          Sarah Aristidou este o soprană eminamente lirică care cântă o partitură cu note situate practic integral pe liniile portativului, deci cu o țesătură vocală centrală prin care dăruiește colorizări și transmite ideatica tuturor acestor clipe de diversă trăire. Un singur Do natural de forță, eclatant, pătrunzător, descrie un moment de angoasă, subit reprimat. Alte puține sunete înalte subliniază apăsat replici mai viguroase, dar contrastant estompate imediat. Ea spera încă și nu voia să supere…

Fayçal Karaoui. Foto Andrei Grigore
Fayçal Karaoui. Foto Andrei Grigore

În Nota sa destinată în partitură interpretării muzicale, Francis Poulenc a scris că „întreaga lucrare trebuie să se cufunde în cea mai mare senzualitate orchestrală”. Așa a și fost, bagheta lui Fayçal Karaoui arătându-se expertă, fermă, tactând expresiv grație unor dăruite unduiri de brațe, care au extras din partidele instrumentale esențe în însoțirea monologului solistic. Indicațiile de tempo și de expresie din partitură sunt de o detaliere rară. Aproape ca la enescianul „Oedipe” (1936). Dirijorul și Orchestra de Cameră Radio au respectat totul în covârșitoare măsură. Poate doar finalul de mare energie a copleșit vocea artistei, care repeta obsesiv, de cinci ori „Je t'aime!” de la fortessissimo la pianissimo.

Festivalul continuă.

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