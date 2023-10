Liliana Staicu, Radio România: „Orchestra Națională Radio împlinește 95 de ani, iar Târgul de carte Gaudeamus va aniversa 30 de ani”

O.Ş-P. – Liliana Staicu, timp de 7 ani aţi condus Orchestrele şi Corurile Radio, de ceva timp ocupaţi poziţia de director al Centrului de Proiecte Culturale și Evenimente Radio România, care, în afara concertelor de la Sala Radio, gestionează Editura Casa Radio şi Târgul de Carte Gaudeamus. Dar să începem cu concertele de la Sala Radio, care au pornit în forţă după un scurt respiro venit la finalul Festivalului Enescu. Cât de consistentă a fost implicarea Radioului în a 26-a ediție a Festivalului Internațional „George Enescu”, a Sălii Radio ca loc şi a Orchestrelor şi Corurilor Radio ca ansambluri.

Liliana Staicu - Fiecare ediție a Festivalului Internațional ”George Enescu” aduce noi provocări: pentru Orchestrele și Corurile Radio din punct de vedere al participării artistice într-unul dintre cele mai prestigioase evenimente internaționale de gen, pentru Sala Radio din perspectiva seriei de concerte care are loc aici în perioada weekendurilor și a implicării în organizarea multor repetiții ale diverselor ansambluri invitate, iar pentru Radio România în ansamblu, participarea în calitate de coproducător, cu implicare pe multe paliere – în special editorial, prin transmisiunile directe ale majorității concertelor de pe agenda Festivalului și a interviurilor, nu puține la număr, cu marile nume prezente pe scenele de concert.

La această ediție, Orchestrele și Corurile Radio au fost prezente în toate seriile de concerte desfășurate sub egida Festivalului: ”Mari orchestre” de la Sala Palatului, unde Orchestra Națională Radio a evoluat sub bagheta celebrului dirijor și compozitor multi-premiat la Oscar, Grammy sau Bafta Awards – Tan Dun, același ansamblu concertând la Sala Radio în weekendurile destinate Orchestrelor românești. Ateneul Român și Teatrul Odeon – la care s-a desfășurat cea mai nouă serie de concerte a Festivalului – cea dedicată familiilor și copiilor – au găzduit concertele Orchestrei de Cameră Radio, iar Corul Academic Radio și-a continuat colaborările cu unele dintre cele mai prestigioase ansambluri orchestrale ale lumii, asa cum ne-a obișnuit deja, precum Orchestra Teatrului Capitole din Toulouse sau Orchestra Concertgebouw din Amsterdam, în chiar seara finală a ediției cu nr. 26 a Festivalului Internațional ”George Enescu”, în care, pentru interpretarea partiturii Simfoniei nr. 3 de Mahler, Corului Academic i s-a adăugat și Corul de Copii Radio,

O.Ş-P. - Stagiunea cu numărul 95 pe scena radioului public a început pe 13 octombrie 2023 cu un concert 100% RAHMANINOV, o încununare a evenimentelor derulate la Sala Radio sub egida „Anului Internațional Rahmaninov” – marcat în întreaga lume la împlinirea a 150 de ani de la nașterea compozitorului. Ce trebuie să faci ca un program simfonic să atragă publicul ca un magnet, chiar dacă Sala Radio nu este în drumul tuturor ca Ateneul sau nu prezintă spectacole cu costume şi glamour ca Opera?

„La 1 noiembrie se împlinesc 95 de ani de la primul semnal în eter al postului public de radio din România.”

L.S.. – Ca să încep cu întrebarea de final, aș spune că, evident, nu există o rețetă magică, ci doar propuneri de programe a căror alcătuire să fie suficient de atractivă pentru public, astfel încât acesta să lase la o parte inconvenientele – căci trebuie să recunoaștem că acestea există (de la lipsa locurilor de parcare în proximitatea Sălii Radio la poziționarea față de mijloacele de transport în comun) și să aleagă să își petreacă cel puțin o seară pe săptămână la Sala Radio. Pentru că aici se desfășoară concertele tuturor Orchestrelor și Corurilor Radio, în genuri muzicale dintre cele mai diverse, iar profilul publicului nostru este, de asemenea, extrem de diferit.

Așa cum aminteați, aceasta este Stagiunea cu numărul 95, pentru că la 1 noiembrie se împlinesc 95 de ani de la primul semnal în eter al postului public de radio din România, iar muzica a făcut parte intrinsecă din emisia Radio România în toată această perioadă. Orchestra Radio s-a format tot atunci, la inițiativa și sub conducerea compozitorului și dirijorului Mihail Jora, susținând concerte radiofonice live, pentru ca 4 ani mai târziu să înceapă a desfășura o stagiune propriu-zisa și pentru public. Aşadar, într-un fel, şi orchestra radio împlineşte 95 de ani.

Stagiunea actuală a debutat cu un concert integral Rahmaninov, desfășurat cu casa închisă, datorită atât programului ce a inclus trei dintre cele mai iubite creații ale muzicianului rus, cât și invitaților – celebrul dirijor american John Axelrod și foarte tânărul, dar extrem de talentatul pianist Roman Borisov.

O sală plină ce a rezonat profund cu romantismul și căldura muzicii lui Rahmaninov, un public care, sper, va reveni la toate concertele din această stagiune, căci propunerile pe care i le adresăm sunt, consider eu, foarte interesante.

Printre „hit-urile” simfonice pe care le veți asculta în perioada octombrie-decembrie 2023 se numără Aconcagua - Concert pentru acordeon si orchestră - Piazzolla, Simfonia nr. 6 – Pastorala de Beethoven, Simfonia a 5-a și Concertul în re major pentru vioară și orchestră de Ceaikovski, Concertul nr. 2 pentru pian și orchestră și Simfonia a 2-a de Brahms – prima parte a seriei de concerte cu integrala creațiilor simfonice și concertante ale muzicianului german, Suitele din muzica de scenă Arleziana de Bizet, Simfonia a 9-a semnată de Mahler sau Suita Carmen de Bizet – Scedrin.

Acestora li se adaugă si o primă audiție românească – cea a Concertului nr. 2 pentru clarinet și orchestră de Oscar Navarro, Simfonia de cameră Ludus modalis III de Sabin Păutza – de asemenea o primă audiție sau Rapsodia orientală – pe teme culese/compuse de Dimitrie Cantemir și pe tema unui cânec vechi moldovenesc compusă de Radu Sinaci – prim violoncelist al Orchestrei de Cameră Radio.

O.Ş-P. – Care sunt numele cele mai interesante de solişti şi dirijori care pot fi văzute până în decembrie în faţa Orchestrei Naţionale sau Orchestrei de Cameră Radio ?

L.S.. Am început stagiunea, așa cum aminteam, sub zodia lui Rahmaninov în viziunea lui John Axelrod, aflat la pupitrul Orchestrei Naționale Radio și am continuat cu David Crescenzi, dirijor italian ce desfășoară o foarte apreciată carieră în România. Iar Orchestra de Cameră Radio a fost condusă în primul ei concert din actuala stagiune de Christopher Warren-Green, nume de primă mărime al artei dirijorale din Marea Britanie, invitată în postura solistică fiind acordeonista Ksenija Sidorova.

Printre invitații speciali din țară și din străinătate care se vor afla pe scena Sălii Radio la pupitrul celor două orchestre în perioada următoare se numără artiști care și-au construit o carieră frumoasă pe marile scene ale lumii: dirijorii Rumon Gamba, Sascha Goetzel, Nicolae Moldoveanu, Toufic Maatouk, Jonathan Bloxham, Finnegan Downie Dear ș.a. și soliști ca Simon Trpčeski – pian, Dragoș Ilie – chitară, dar și voci precum Liviu Holender– bariton, Lilia Istratii – mezzosoprană, Iustinian Zetea – bas. De asemenea, veți avea prilejul reîntâlnirii cu apreciații soliști ai Orchestrelor și Corurilor Radio România: violonistul Alexandru Tomescu, pianistul Horia Mihail și violoncelistul Răzvan Suma.

O.Ş-P. – Descopăr în program concertul cu arii din opere „Callas 100” – în onoarea împlinirii a 100 de ani de la nașterea celebrei soprane, selecțiuni și coruri din operele lui Richard Wagner etc. De ce operă la Sala Radio ?

„Gala Callas -100 este unul din punctele forte ale acestei prime părți a stagiunii radio.”

L.S.. – Opera a avut și are un rol bine definit în stagiunile de la Sala Radio, fie sub forma concertelor de arii sau coruri din opere, fie sub forma operelor în concert. Cu ceva ani în urmă, partea a doua a stagiunii de concerte, în luna ianuarie, se deschidea cu o operă în concert, de cele mai multe ori fiind prezentate creații care nu se regăseau în repertoriul curent al teatrelor de operă din România sau făceau chiar parte din seria Opera rara. O tradiție pe care sper să o putem revigora în anii ce vin întrucât este important, în opinia mea, ca publicul să aibă prilejul de a urmări și astfel de producții, în care muzica se află prim-plan, în care putem descoperi partituri adeseori uitate, readuse în atenție în această formă a operei în concert.

Dar revenind, într-adevăr, Gala Callas -100 este unul din punctele forte ale acestei prime părți a stagiunii radio, un concert – omagiu dirijat de Sascha Goetzel, în fața publicului aflându-se o pleiadă de tineri foarte talentați cântăreți români. Iar în luna ianuarie, vedeta unei asemenea seri de arii din opere va fi soprana Cristina Păsăroiu.

„Big Band-ul Radio și-a conturat un profil distinct în peisajul muzical românesc.”

O.Ş-P. – Afişele Big Band-ului Radio condus de Simona Strungaru sunt pline de culoare. „The Magic of… Thad Jones” - eveniment ce aniversează 100 de ani de la nașterea muzicianului american, „Contemporan în România” - proiect cu un repertoriu alcătuit din compozițiile membrilor Big Band-ului, concertul ce îl va avea invitat pe Gianni Gagliardi – saxofon. Cât de importantă este această nouă formulă de prezentare şi promovare a Big Band-ului. Au început să se umple sălile la concertele lor ?

L.S.. – Big Band-ul Radio este ansamblul din portofoliul Orchestrelor si Corurilor Radio cu cea mai spectaculoasă evoluție în ultimul an, formație care și-a conturat un profil distinct în peisajul muzical românesc sub conducerea Simonei Strungaru. Stagiunea trecută a fost cea care a stabilit coordonatele stilistice în care se încadrează concertele Big Band-ului, iar propunerile muzicale au atras un număr mult sporit de iubitori al genului. Și da, sălile au început să se umple treptat, un public nou a început să vină la Sala Radio, un spațiu care adesea a devenit neîncăpător la cele două concerte lunare ale Big Band-ului. Seria ”The Magic of....” este una dintre cele mai apreciate de către public, cu creații ale marilor nume ale jazz-ului internațional, pe care o continuăm în această stagiune, iar invitații acestui ansamblu sunt, de fiecare dată, nume rezonante în acest spațiu muzical. Iar la succesul de public a contribuit și faptul că aproape toate aparițiile lor scenice sunt însoțite de proiecții de orga Salii Radio realizate de colega noastră, Ioana Halunga.

O.Ş-P. - Pe lângă evenimentele speciale prezentate de Orchestra Națională Radio, Orchestra de Cameră Radio și Big Band-ul Radio, stagiunea de concerte de la Sala Radio înseamnă seri de folclor cu Orchestra de Muzică Populară Radio dar şi seri corale cu Corul Academic Radio și Corul de Copii Radio. Ce recomandaţi dintre acestea ?

L.S. – Într-adevăr, oferta muzicală a stagiunii de la Sala Radio este extrem de diversă, practic orice iubitor de muzică putându-se regăsi aici preferințele muzicale. Orchestra de Muzică Populară este unul dintre ansamblurile cele mai îndrăgite de public, sala fiind arhiplină la fiecare concert al acesteia. Recomand cu multă căldură concertul din data de 5 noiembrie, înscris în seria concertelor aniversare dedicate celor 95 de ani de existență a Radio România, căci folclorul a fost cel care a însoțit ascultătorii postului public încă din ziua de 1 noiembrie 1928. De asemenea, tradiționalul concert de colinde din luna decembrie, eveniment mult așteptat de publicul obișnuit de la Sala Radio.

Și pentru că am amintit de luna decembrie, nu pot să uit de prima apariție din această stagiune a Corului de Copii Radio – cel mai dinamic ansamblu al Radioului, fără îndoială – care a începutul acestei luni va susține, ca de obicei, concertul dedicat Sărbătorilor de iarnă. Iar Corul Academic Radio, pe lângă concertele vocal-simfonice desfășurate alături de Orchestra Națională Radio, propune publicului un concert a capella in luna noiembrie dedicat muzicii norvegianului Grieg, dar și, evident, un concert de colinde.

Biletele pentru toate concertele și recitalurile de la Sala Radio sunt disponibile pe entertix.to, myticket.ro, în librăriile Cărturești și la Casa de bilete a Sălii Radio.

O.Ş-P. – Mai sunt recitaluri camerale la Sala Radio ? E o sală mare dar cu o acustică minunată. Mai există reţete care umplu cele aproape 1000 de locuri ? Ţin minte în urmă cu 8-10 ani recitaluri în care era nevoie să instalăm scaune pentru public pe scenă din cauza cererii de bilete… Dar pandemia a afectat mult dinamica publicului de muzică clasică şi nu numai la noi.

L.S.. – Într-adevăr, din păcate, recitalurile camerale, indiferent de conceptul programului, reușesc cu greu să mai adune publicul în număr mare în această sală de concert. O sală adecvată ca număr de spectatori pentru concerte simfonice, dar foarte dificil de umplut, mai ales în această perioadă post-pandemică, la producții camerale. Cumva, senzația mea este că publicul și-a pierdut apetitul pentru acest tip de muzică de o mai mare intimitate, pentru bijuteriile muzicii de cameră care sunt în număr atât de mare, lucru vizibil chiar și la recitalurile camerale din cadrul Festivalului Enescu, altădată sold-out imediat după punerea în vânzare a biletelor. Iar efortul de promovare pe care noi îl facem pentru fiecare dintre aceste recitaluri - si care nu sunt multe la număr - nu are rezultatul scontat. Este, din nefericire, așa cum spuneai, o tendință generală, nu numai în România, însă peste tot există și săli mai mici, mult mai adecvate acestui gen de muzică, în care poate publicul se simte mai aproape de muzicieni, rezonează mai ușor cu vibrația muzicii.

O.Ş-P. – Editura Casa Radio – ce noutăţi are în acest sezon ?

L.S.. – Editura Casa Radio a avut în acest an, mai cu seamă în ultima perioadă, o serie de noi apariții care au prins foarte bine la public, iar cu prilejul Festivalului Enescu au avut loc și mai multe sesiuni de autografe ale muzicienilor români ale căror albume au fost editate la casa de producție a Radio România.

Pentru că ne aflăm într-un an aniversar nu putea lipsi, evident, numele lui Mihail Jora, astfel că acestuia îi este dedicat albumul Mihail Jora – Muzică de balet, apărut în luna septembrie, a cărui lansare va avea loc la Sala Radio, în data de 3 noiembrie, cu ocazia concertului dedicat Radio România 95 de către Orchestra Națională Radio. Și tot în luna septembrie a apărut cea de a treia ediție a CD-ului din colecția ”Lada de zestre” dedicat Mariei Tănase – inregistrări istorice din arhivele Radio România.

George Enescu – lucrări in interpretarea tinerilor muzicieni Andrei Ioniță, Daria Tudor și Ioana Cristina Goicea, ”Guitar Delights” cu chitaristul Dragoș Ilie, Alexandru Tomescu și Sînziana Mircea – creații de Beethoven, Brahms, și Enescu sau noul CD din colecția ”Noapte bună, copii!” – un număr special Ana Blandiana – Întâmplări cu și fără Arpagic – în lectura autoarei sunt numai câteva dintre titlurile acestui an, apărute deja.

O.Ş-P. – Aş vrea să încheiem cu subiectul Târgului Internaţional de carte Gaudeamus, care după anii de pandemie revine în forţă la Pavilionul Central Romexpo în luna noiembrie.

„Gaudeamus este unul dintre cele mai longevive și reputate proiecte ale postului public de radio.”

L.S.. – 22-26 noiembrie este perioada în care, în acest an, Radio România îi invită pe toți iubitorii de carte la Pavilionul Central Romexpo, locul în care Târgul de carte Gaudeamus va aniversa 30 de ani de existență. Acest eveniment de prestigiu, la care vor lua parte peste 130 de edituri, este unul dintre cele mai longevive și reputate proiecte ale postului public de radio, ce își întregește, astfel, misiunea sa culturală, cu valențe profund educative, și este cel ce încheie seria de manifestări dedicate aniversării a 95 de ani de existență a Radio România.

Dar până atunci, între 1 - 5 noiembrie, Caravana Gaudeamus revine, după o pauză de câțiva ani, la Timișoara - Capitala Europeană a Culturii, iar această prezență a Târgului de carte Radio România în orașul de pe Bega, într-un context atât de important din punct de vedere cultural, reprezintă un moment marcant al istoriei de 3 decenii a brandului Gaudeamus.

Concertele de la Sala Radio, Gala Radio România 95 – ce se va desfășura chiar pe 1 noiembrie de la ora 17.00, tot la Sala Radio, o serie de proiecte editoriale, Târgurile de carte Gaudeamus de la Timișoara și București– toate producții ale lunii noiembrie – se desfășoară sub egida Radio România 95.