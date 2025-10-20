Mega-închisoarea cu condiții ca la hotel: camere single sau duble cu baie proprie, grădină cu iazuri, teren de fotbal și pistă de atletism

O țară europeană investește peste 350 de milioane de euro pentru construirea celei mai mari închisori, unde deținuții vor avea dormitoare cu băi proprii, teren de fotbal și facilități moderne pentru educație și sănătate mintală.

Proiectul HMP Highpoint din Suffolk, din Regatul Unit, supranumit „mega-închisoarea”, reprezintă cea mai ambițioasă extindere a unui penitenciar britanic din ultimele decenii. În urma lucrărilor, care se vor încheia până în 2027, închisoarea va deveni cea mai mare din țară, cu o capacitate de 2.044 de deținuți, cu 50% mai mare decât în prezent.

Lux în detenţie

Dormitoarele vor fi complet renovate, fiecare cameră beneficiind de baie proprie și fiind disponibile în variante single, duble sau adaptate pentru persoane cu mobilitate redusă. În loc de celule tradiționale, deținuții vor avea spații mai confortabile și sigure.

Complexul va include facilități sportive și recreative: un teren de fotbal 5 contra 5, o pistă de atletism de 25 de metri, o sală de sport extinsă și o zonă multifuncțională pentru exerciții.

De asemenea, în exterior, grădinile și cele două iazuri amenajate peisagistic vor oferi un spațiu de relaxare și recreere.

Pentru a sprijini reintegrarea socială și profesională, spun oficialii britanici citaţi de DailyMail, închisoarea va dispune de o sală de instruire pentru calificări în domeniul cateringului, precum și de săli de terapie pentru sănătate mintală și facilități de asistență socială.

De asemenea, un bloc multiconfesional și un bloc medical cu săli de consultații flexibile vor asigura servicii adecvate pentru toate nevoile spirituale și de sănătate ale deținuților.

Myra Hindley şi George Michael au trecut pe la HMP Highpoint

HMP Highpoint a fost deschisă în 1977 și a găzduit de-a lungul timpului deținuți celebri, precum Myra Hindley, una dintre cele mai sadice femei criminal, sau cunoscutul artist George Michael.

Noul proiect de extindere și modernizare, estimat la 300 de milioane de lire sterline, face parte din strategia guvernamentală pe zece ani pentru creșterea capacității penitenciarelor, iar oficialii estimează se vor crea sute de locuri de muncă pe durata lucrărilor și peste 200 de posturi permanente după finalizare.