search
Joi, 19 Februarie 2026
Adevărul
search
menu
Home Știri interne Știri locale Știri externe Politică Economie Sport Stil de viață Showbiz Opinii Video Ghid de cumpărături Dezvoltare personală Adevărul de weekend Anunțuri în ziar
search
menu
Ultimele știri ⏱️Război în UcrainaIstoria zilei

La Kiev echipe de depanare epuizate lucrează non-stop

0
0
Publicat:

Fără electricitate, căldură şi apă: aceasta este realitatea vieţii la Kiev. Gerul face şi mai greu de îndurat distrugerile provocate de război. DW a stat de vorbă cu muncitori chemaţi să repare infrastructura distrusă.

Primăria a instalat corturi la Kiev în care oamenii din blocurile îngheţate să se poată încălzi
Primăria a instalat corturi la Kiev în care oamenii din blocurile îngheţate să se poată încălzi

Iarna aceasta sute de blocuri de locuinţe din Kiev au fost transformate în turnuri de beton îngheţat. În urma masivelor atacuri ruseşti cu rachete şi drone asupra sistemului energetic din Ucraina, ele au rămas fără căldură şi curent.

Nu doar angajaţii companiilor energetice fac tot ce pot pentru a aduce înapoi la viaţă clădirile îngheţate, ci şi contractori privaţi, electricieni şi instalatori. Munca lor în beciurile îngheţate este adesea trecută cu vederea, deşi ei sunt foarte solicitaţi.

Este foarte dificil de găsit contractori privaţi în capitala Ucrainei, care să înlocuiască un cablu electric ars în urma unui scurtcircuit sau care să dreneze apa îngheţată din conductele de încălzire. Întregi cartiere nu mai pot fi încălzite cu ajutorul termocentralelor districtuale fiindcă acestea nu mai funcţionează în urma distrugerii unor termocentrale electrice. Oriunde este posibil, instalatori, electricieni, tehnicieni specializaţi în instalaţii sanitare şi de încălzit lucrează fără încetare pentru a reconecta gospodării la sistemele de canalizare, încălzire şi distribuţie a curentului electric.

Echipele de intervenţie lucrează la Kiev non-stop
Echipele de intervenţie lucrează la Kiev non-stop


Muncă nesfârşită, somn puţin

Oleh Karpov conduce o companie de întreţinere a instalaţiilor sanitare şi de încălzit. El şi echipa sa sunt angajaţi de asociaţii de proprietari pentru a menţine sau repune în funcţiune sistemele de apă curentă şi de electricitate din blocurile kievene.

Karpov spune că anul acesta rezistenţa sa şi a oamenilor săi este supusă unui test extrem. Ziua sa de muncă începe la ora 4 sau 5 dimineaţa, când majoritatea locuitorilor dorm încă, şi se încheie după miezul nopţii.

El şi angajaţii săi muncesc practic neîncetat de la începutul lunii ianuarie. Oamenii săi sunt la capătul puterilor şi fizic, şi psihic, dar cu toate astea vin la muncă punctual şi dacă au febră.

"Câteodată reuşim să dormim două sau trei ore. Ieri am ajuns acasă la ora 2:00 şi m-am dus direct la culcare. Nici nu am mai avut putere să mă spăl. La 5:30 a sunat deşteptătorul. Suntem extenuaţi, suntem bolnavi, dar mergem acolo unde este nevoie de noi", a afirmat Karpov. "Ştim că în caz contrar va fi chiar şi mai rău pentru acele clădiri şi pentru oamenii care trăiesc în ele."

În căutare disperată de muncitori

Karpov este veteran de război şi a fost eliberat din armată pe motive medicale. Cei mai mulţi din echipa sa de depanare sunt oameni mai în vârstă. Alţii au fost grav răniţi pe front şi se luptă cu diverse handicapuri fizice.

"Din 25 de muncitori am rămas cu opt. Unii se află acum pe front. Alţii au plecat în străinătate. Oamenii care lucrează pentru companii private nu sunt scutiţi de armată aşa cum sunt angajaţii companiilor de stat sau municipale. Ne confruntăm cu o severă lipsă de personal calificat", a explicat Karpov.

"Am un sudor care are 62 de ani şi un electrician trecut de 60. Apoi am un muncitor care este handicapat grav şi un instalator care este un refugiat intern din teritoriile ocupate de ruşi, care şi el are probleme de sănătate. Tinerii nu vor să facă această muncă, aşa că o facem noi."

Situaţii care le pun viaţa în pericol

Echipele de urgenţă alcătuite din tehnicieni şi electricieni încearcă să lucreze cât mai rapid pentru a putea ajuta cât mai mulţi oameni cu putinţă.

Termocentrală distrusă la Kiev în urma unui atac aerian al ruşilor
Termocentrală distrusă la Kiev în urma unui atac aerian al ruşilor


"Nu există personal de urgenţă suficient, aşa că oamenii lucrează câte două sau trei zile fără pauză. Sunt în prag de colaps. Doi muncitori au murit recent de extenuare. Mulţi suferă de extenuare fizică şi psihică sau de degerături", a scris pe Facebook Oleksiy Kucherenko, deputat în Parlament şi fost ministru al Fondului Locativ şi Serviciilor Comunale.

Primarul Kievului, Vitali Kliciko, a confirmat că un montor în vârstă de 60 de ani a murit în ianuarie în timp ce lucra într-un apartament în care fusese chemat. Consiliul municipal are în plan să ofere familiilor muncitorilor care au murit în timp ce efectuau munci în blocuri de locuinţe sau instalaţii comunale o plată unică de 50.000 de hrivne (aproximativ 1000 de euro).

Cea mai dură parte a muncii

În general contractorii privaţi cum este şi Karpov sunt angajaţi să întreţină clădiri administrate de asociaţii de proprietari. Asta înseamnă că ei nu pot cere un preţ mai ridicat pentru munca lor, fiindcă sunt legaţi prin contracte pe termen lung. Iar aceste contracte cuprind un număr de intervenţii, dar nu şi situaţiile extreme provocate de loviturile aeriene ale ruşilor asupra infrastructurii.

"Aşa că preiau şi eu din munca electricienilor sau instalatorilor pentru a-i mai menaja şi a le oferi ocazia să facă o pauză", a declarat el.

Potrivit lui Karpov, partea cea mai grea a muncii nu este extenuarea extremă, reţeaua învechită de conducte sau cablurile arse. Pentru el este lipsa recunoaşterii efortului depus.

"Ei ne acuză că suntem leneşi, ne înjură, sunt agresivi şi aşteaptă de la noi să sfidăm legile fizicii. Într-un bloc cu 300 de apartamente, poate că e o persoană care ne mulţumeşte, în timp ce restul ne acuză că muncim de mântuială. Astfel de situaţii te duc la disperare şi îţi vine să renunţi", a povestit el.

'Trebuie să facem ceva'

Leonid Kulytskyi, în vârstă de 59 de ani, munceşte ca electrician de aproape 30 de ani. Spune că iarna în curs este cea mai grea din întreaga sa carieră. Ajunge acasă doar pentru a dormi câteva ore.

Mulţi locuitori ai Kievului nu au încălzire în apartamentele lor fiindcă termocentralele au fost bombardate, aşa că se folosesc de cele câteva ore în care au curent. Dar instalaţiile electrice nu au fost concepute pentru a rezista la funcţionarea atâtor reşouri şi calorifere electrice simultan.

"De îndată ce există curent, oamenii pornesc totul deodată: boilere, reşouri, aparate de fiert apa. Drept rezultat cablurile, cablările, comutatoarele se topesc. Dar noi trebuie să ieşim şi să mergem să-i ajutăm pe oameni fiindcă îngheaţă în casele lor şi altminteri nu vor mai avea curent deloc. Trebuie să facem ceva pentru ca ei să se poată încălzi cumva", a afirmat Kulytskyi.

În ciuda muncii extenuante el nu se crede un erou. Este pur şi simplu datoria sa faţă de compatrioţi, spune Kulytskyi, al cărui fiu luptă pe front. Soldaţilor ucraineni aflaţi pe front le merge cu mult mai rău, a adăugat el.

"Rusia ne duce la extenuare. Dar noi rezistăm. Îmi fac cât pot de bine munca. Principalul este ca din acest război copiii noştri să iasă vii şi sănătoşi."

Lilia Rzheutska - DW

Opinii

Mai multe de la Deutsche Welle

FAZ: "Transnistria la capătul puterilor"
Opinii
Comisia de la Veneția: Georgescu nu poate fi scos din joc?
Opinii
Davos - absența României din lume
Opinii

Ghid de cumpărături

Top articole

Partenerii noștri

image
Imagini virale: o jurnalistă a intrat beată în direct în timpul transmisiunii de la Jocurile Olimpice. „Nu e nimic rău în asta”
digi24.ro
image
Andrew, fratele regelui Charles al III-lea, a fost arestat. Suspiciuni grave privind legături cu Jeffrey Epstein
stirileprotv.ro
image
Neti Sandu dezvăluie zodia feminină care va rămâne gravidă în luna martie 2026: „Jupiter activează Casa Copiilor”
gandul.ro
image
Primă de stabilitate pentru tinerii între 16 și 30 de ani care nu lucrează și nu învață
mediafax.ro
image
Cum s-a gândit Ministerul Muncii să salveze angajații unor mari companii aflate în prag de faliment. Pierderi de miliarde și mii de muncitori în pericol
fanatik.ro
image
Volodimir Zelenski, acuzat grav de generalul Valeri Zalujnîi: e vinovat pentru eșecul contraofensivei și a vrut să-l intimideze cu o percheziție
libertatea.ro
image
Prințul William mărturisește că sănătatea sa mintală s-a deteriorat în perioada în care a fost pilot
digi24.ro
image
Gigi Becali are un nou rival în politica din România: „Vrea să arate că e șmecher, dar e vai de capul lui”
gsp.ro
image
Surpriză uriașă! Cine și-a făcut apariția la Consiliul Păcii: "O rușine! / E disperat după Donald Trump"
digisport.ro
image
„Metoda Porumbelul” face ravagii și lasă românii cu buzunarele goale: Hoții nici nu au nevoie să forțeze ușa
stiripesurse.ro
image
Povestea lui Paul, tânărul din Cluj care a transformat reciclarea unui material banal într-o afacere de succes: „Îndoi sârmă”
antena3.ro
image
Vremea de mâine 20 februarie. Ploi, lapoviţă şi ninsori în toată ţara. Maxime între -3 şi 12 grade
observatornews.ro
image
Cea mai mare reducere de la LIDL. Produsul care costă doar 6.49 lei, începând de astăzi, în toate magazinele din România
cancan.ro
image
FOTO. Eleonora, una dintre cele mai frumoase jurnaliste, a atras privirile la meci
prosport.ro
image
Metoda naturală pentru a reduce umiditatea din baie. Soluția simplă și eficientă
playtech.ro
image
Granzii SuperLigii nu vor FCSB în play-off: “E greu cu ei acolo!”
fanatik.ro
image
UE somează România, la pachet cu alte țări europene, să își modernizeze rețelele electrice. Ce trebuie să facem urgent pentru a evita pierderi de zeci de miliarde de euro
ziare.com
image
Nu se aștepta nimeni! A dat lovitura, după ce și-a desfăcut fermoarul echipamentului la JO de iarnă
digisport.ro
image
Promulgare sau reexaminare? Legea pensiilor magistraților, aruncată în aer de un detaliu crucial
stiripesurse.ro
image
Haos pe Aeroportul Otopeni! Zeci de pasageri încă așteaptă să decoleze, după ce mai multe zboruri au fost anulate sau întârziate din cauza viscolului: „Și-au bătut joc de noi”
kanald.ro
image
Imagini cumplite de la priveghiul familiei moarte în accidentul din Iași! Diana va fi înmormântată ținându-și fetița în brațe: „Dacă te-ar fi cunoscut părinții tăi…”
wowbiz.ro
image
DEMISIA momentului! Și-a dat demisia din cauza controverselor legate de politică!
romaniatv.net
image
Începe fuziunea benevolă a comunelor din România! Proiect-pilot al reformei administrative
mediaflux.ro
image
Legendele Italiei n-au milă de Chivu » Ce i-a cerut Di Canio
gsp.ro
image
Alina Pușcău și Jeffrey Epstein. Câți bani i-a trimis miliardarul pedofil mamei celebrului model
actualitate.net
image
Mama Iulianei Beregoi, acuzată că ar fi în spatele unei operațiuni macabre. Artista și sora ei ar fi ales victimele, acuză o influnceră din Republica Moldova: „Data morții mele era în 15 mai 2025”
actualitate.net
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă
click.ro
image
Universul rescrie destine! 3 zodii renasc, începând cu 2 martie
click.ro
image
Cum se prepară „Tăvălita”, desertul care aduce gustul satului în oraș. Mihaela Bilic: „Am aflat-o de la credincioasele din comuna Bănești”
click.ro
Sarah Ferguson și fostul Prinț Andrew foto Profimedia jpg
Înnebunită să facă sex cu oricine, oricând, fosta ducesă a produs daună totală monarhiei. Cât de ipocrită a fost!
okmagazine.ro
andrew - sarah
Ce apetit sexual! Însărcinată cu Prințesa Eugenie, ducesa avea o aventură pe la spatele soțului. Cine era bărbatul care i-a luat mințile
okmagazine.ro
happy joyful blonde woman clenches fists celebrates good result smiles broadly being high spirit makes triumph gesture wears spectacles winter sweater jpg
Care sunt lunile de naștere „prietene‟ cu succesul. Unde te afli în clasament și cum îți crești șansele?
clickpentrufemei.ro
633158781 1463378002463715 1246197978688615498 n jpg
Statuetă neolitică foarte rară, veche de 7.500 de ani, descoperită în Transilvania
historia.ro
loading Se încarcă comentariile...
YouTube Instagram RSS
Ultimele știri
Cele mai citite

Click!

image
Serialul de pe Netflix recomandat de Mihai Morar: „N-am mai făcut asta de mult timp”
image
Diferența dintre mazărea congelată și cea la borcan. Care e mai sănătoasă

OK! Magazine

image
Monstru cu chip de prinț? S-ar fi uitat cum o copilă era torturată! Noi detalii scabroase legate de Andrew ies la iveală

Click! Pentru femei

image
La 67 de ani, Sharon Stone vorbește despre... nuditate. „Ar trebui să ne fie frică să ne privim în oglindă?”

Click! Sănătate

image
Anul Calului de Foc în horoscopul chinezesc. Cele mai norocoase numere și luni pentru fiecare zodie