Jurnal de Greenfield (1). Ce ai vrea să ştii despre viaţa în cartier?

În urmă cu 3 ani m-am mutat în cartierul Greenfield, Sectorul 1, Bucureşti. A fost o decizie luată repede (o lună), după aproape un an de căutări. Cu toate problemele vieţii în acest cartier, consider că am luat o decizie bună. Sau cel puţin o decizie mai bună decât celelalte variante.

De exemplu, undeva, un dezvoltator a omis să ne spună că în faţa ferestrelor noastre, la 10 metri, urma să se construiască o clădire de birouri.

În altă parte, dezvoltatorul avea în contract nişte clauze în care pasă toate eventualele probleme în spatele cumpărătorului. Am luat o decizie bună că am refuzat semnarea contractului, pentru că pandemia i-a făcut să întârzie cel puţin un an finalizarea lucrărilor. Zonă încă arată a şantier, după aproape 4 ani.

Prin alte părţi, blocurile erau aproape lipite, că aproape te uitai pe fereastra vecinilor că la televizor.

Am încercat să căutăm şi în afara Capitalei, dar spaţiul public e…

Îmi pare rău, nu găsesc o descriere adecvată a ceea ce ar trebui să numim spaţiu public în localităţile din jurul Capitalei. Consider că o parte importantă a vieţii ne-o petrecem “în oraş”, de aceea întotdeauna mă interesează ce se întâmplă în jurul meu, în jurul locuinţei, în localitatea în care trăiesc sau pe care o vizitez. Un spaţiu public de calitate înseamnă o calitate mai bună a vieţii pentru locuitori.

Bucureştiul suferă de lipsa calităţii spaţiilor publice, dar ce se întâmplă în localităţile din jur…

Cam atunci a ajuns sub ochii noştri o reclamă cu cartierul Greenfield.

Pentru cine nu ştie, acest cartier este situat în Bucureşti, între Pădurea Băneasa şi Centura Capitalei. Adică între un “plămân” al oraşului şi o sursă de poluare (traficul de pe centura).

Ştiam despre cartier că este “lângă pădure”. Şi cam atât. Înainte de a merge la vizionare am făcut o mică cercetare. Oare a fost tăiată pădurea pentru a construi acest cartier? Ce probleme au cei care locuiesc acolo?

M-am documentat şi am citit cât mai multe opinii înainte de a lua o decizie. Am aflat despre problemele de acces din cartier, însă, mai important, nu am găsit nicio informaţie care să spună că s-a contruit “peste” pădure. Abia atunci am mers să vedem oferta celor de la IMPACT, dezvoltatorul cartierului.

Au trecut 3 ani de când locuiesc aici. În ianuarie 2023, Romsilva a închis “drumul prin pădure”. Cartierul Greenfield a rămas cu un singur traseu de acces auto. Un drum ocolit, cu o singură bandă pe sens. Un drum pe care circulă şi transportul public, şi TIR-urile unor companii din zonă, şi câteva mii de autoturisme din cartier.

Lucrurile au luat-o razna. Au fost momente când s-a aşteptat chiar şi o oră ca să ieşi din cartier. Orice accident în zona a dat peste cap traficul şi oricând te puteai aştepta ca un drum de 5 minute să îl faci în câteva zeci de minute, poate o oră.

S-au făcut petiţii. S-au organizat proteste. S-au scris articole. S-au făcut reportaje.

În mod normal, nu aş fi intervenit în această poveste.

Ştiam că mulţi activişti considera dezvoltarea cartierului Greenfield ca fiind “dăunătoare”. Autorităţile, pe de-o parte, au autorizat dezvoltarea cartierului, cu toate că problema “drumului prin pădure” era cunoscută din 2016. În 2020, IMPACT, prin reprezentantul de vânzări, ne-a spus că “se lucrează” la noi ieşiri din cartier. Până anul trecut chiar există un baner prin care dezvoltatorul ne anunţă unde va fi realizată altă ieşire din cartier. Iar anul acesta am aflat că nici măcar nu a depus toate documentele pentru avizare.

În 2023 se împlinesc 6 ani de când “drumul prin pădure” a fost închis prima dată. De atunci nimeni nu a reuşit să găsească o rezolvare rezonabilă.

În prima lună de la închiderea “drumului prin pădure” (2023) am fost spectator la campionatul de aruncat vină. Nimeni nu se consideră vinovat, toţi ceilalţi erau de vină.

Abia după o lună mi-am spus punctul de vedere pe pagina Facebook a cartierului. Era o banală invitaţie la dialog.

În cei 13 ani de activism am fost martorul eforturilor grupurilor civice din toată ţara de a promova dialogul cu autorităţile şi cu părţile interesate. După ce am scris mesajul de mai sus, am fost martorul unei situaţii nemaiîntâlnite: un grup “civic” care se opunea dialogului.

Aţi auzit de vreo dezbatere organizată pe subiectul controversatului “drum prin pădure”. Poate vreuna din administraţii? Poate vreun partid politic? Poate dezvoltatorul? Poate grupul “civic”?

Toţi cei pomeniţi mai sus aveau interesul, dacă erau de bună credinţă, să iniţieze dezbateri pentru a identifica soluţii. Însă nu au existat dezbateri. Din contră, am sesizat, aşa cum se vede în mesajul de mai sus, că pe grupul Facebook al cartierului erau puşi la zid cei care îndrăzneau să aibă orice altă opinie decât cea dictată de grupul “civic”. Da, chiar şi când a fost vorba de o banală invitaţie la dialog.

Pentru că un jurnalist m-a întrebat despre “grupul civic” din Greenfield, mi-am dat seama că se poate genera confuzie: în cartierul Greenfield nu există un grup civic, un grup unde să fie promovat dialogul şi unde toată lumea să îşi spună opinia, oricare ar fi ea, un loc unde să se discute cu argumente.

Nu, în cartierul Grenfield există un grup de oameni care nu promovează dialogul, afirma că reprezintă comunitatea fără însă să permită membrilor acesteia să aibă opinii, un grup care nu este capabil să argumenteze ceva (orice!).

Am pus cap la cap informaţiile pe care le aveam şi am ajuns la concluzia că grupul “civic” care afirmă că vorbeşte “în numele comunităţii Greenfield” urmăreşte mai degrabă interesele dezvoltatorului IMPACT, decât interesele comunităţii. Le-am oferit posibilitatea să-mi argumenteze că mă înşel, însă nu au reuşit să vină cu vreun argument. De aceea, când voi face referire la acest grup voi folosi sintagma “grupul civic IMPACT”.

Deoarece membrii acestui grup nu sunt persoane publice, nu voi spune numele acestora. În schimb, în articolele următoare nu voi ezita să scriu numele fiecărei persoane publice pe care o consider vinovată de situaţia din Greenfield.

Îmi doresc ca acest jurnal să fie o sursă de informare pentru oricine îşi doreşte să înţeleagă mai bine ce e cu acest cartier şi cum poate fi rezolvată problema accesului. Va fi un jurnal “viu”, unde fiecare pagină va fi scrisă în funcţie de interesul cititorilor. Sunt sigur că mulţi aveţi deja o opinie despre cartier, cu toate că mulţi nu aţi ajuns vreodată pe aici. Vă invit să urmăriţi jurnalul şi să-l distribuiţi către prieteni pentru a afla, din comentarii, care sunt subiectele de interes despre cartier. Voi încerca să structurez jurnalul în funcţie de curiozităţilor voastre tocmai pentru a exista o sursă de informare imparţială, pe cât reuşesc.