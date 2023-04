Jurnal de Greenfield (2). Micii dictatori ai cartierului

Povesteam la finalul primei file a Jurnalului despre “grupul civic IMPACT”. Astăzi voi povesti puțin despre acești mici dictatori ai cartierului, cei care afirmă că reprezintă interesele comunității din Greenfield.

Implicarea mea în povestea închiderii “drumului prin pădure” a venit relativ târziu, când era clar că lucrurile nu se întâmplă cum trebuie. “Grupul civic IMPACT” refuza orice consultări cu comunitatea în condițiile în care spunea că o reprezintă! Când i-am invitat să inițieze dialog cu toate părțile interesate prima reacție a Șefului micilor dictatori a fost să nege vreo responsabilitate a dezvoltatorului IMPACT. Iar ideea de dialog și transparență se pare că le provoacă o stare de disconfort.

În 13 ani de activism, nu mi s-a mai întâmplat să întâlnesc vreo comunitate care să refuze dialogul. Din contră, am fost martorul a zeci de acțiuni ale unor comunități care au luptat pentru acest drept. Dar se pare că situația e alta în Greenfield.

Pe 2 februarie 2023, “grupul civic IMPACT” a anunțat protest în cartier împotriva dezvoltatorului IMPACT. Tot mai mulți oameni le sesizau că singurele acțiuni ale grupului se îndreptau strict împotriva autorităților, în timp ce despre promisiunile dezvoltatorului nu suflau vreun cuvânt.

Pe 4 februarie, lângă sediul IMPACT din cartier, s-au adunat cam 150-200 de oameni la un protest împotriva IMPACT. Doar ca prima grijă a Șefului micilor dictatori a fost să ne anunțe că întâlnirea nu e protest, că nu avem voie să afișăm bannere și nici să strigăm lozinci deoarece vom fi amendați de jandarmi pentru tulburarea ordinii publice.

Însă ce căuta mașina de jandarmi la o adunare publică desfășurată pe un teren al unei persoane juridice de interes privat?

Legea adunărilor publice precizează că nu este necesară notificarea unei astfel de adunări publice, însă organizatorii pot notifica autoritățile dacă “deţin indicii sau date că desfăşurarea lor s-ar putea solda cu acte de dezordine ori că ar putea să ducă la manifestări violente”. Singurii care puteau chema Jandarmeria erau organizatorii, însă au negat că au făcut asta.

La acea adunare publică, care nu a fost protest, singurii care au dat vina exclusiv pe autorități au fost cei doi reprezentanți ai “grupul civic IMPACT”. În rest, toți cei care au luat cuvântul au inclus printre vinovați și dezvoltatorul, pomenind de promisiunile (nerespectate ale) IMPACT din 2017 de a nu mai trece la dezvoltarea altor faze ale ansamblului până nu se va asigura o nouă cale de acces. (vezi fragmentul din e-mail-ul trimis către comunitate în 2017).

Însă nu sunt singurele probleme despre care comunitatea a vorbit: s-a cerut “grupului civic IMPACT” să se ocupe și de celelalte probleme ale cartierului, cum ar fi suprataxarea apei din cartier, peste prețul ApaNova, demersuri pentru oprirea dezvoltării cartierului până nu va exista o nouă cale de acces, rezolvarea problemei transportului public, demersuri pentru deblocarea proiectului de construire a școlii și grădiniței.

Au trecut doua luni de atunci. Exact cum bănuiți, tot ce a cerut comunitatea a fost ignorat. În cele două luni care au trecut nu a fost niciun semnal că “grupul civic IMPACT” a luat în considerare dorințele oamenilor, chiar dacă în continuare afirmă că sunt reprezentanți ai comunității.

Însă la acea adunare publică, care nu a fost un protest, cei prezenți au putut putut observa ceva: servilismul Șefului micilor dictatori față de reprezentantul IMPACT. Momentele la care am asistat sunt asemănătoare cu cele din Jurnalele de la TVR de pe vremea lui Ceaușescu. Să nu vă închipuiți că i-a sărutau mâna reprezentantului IMPACT. Dar înțelegeți exact atitudinea.

De altfel, Șeful micilor dictatori nu a avut nicio reacție atunci când reprezentantul IMPACT a jignit comunitatea din Greenfield.

“Vă aflați aici pentru că am turnat noi asfalt, altfel ați fi stat in noroaie”, a fost una din replicile de început ale reprezentantului IMPACT. Iar Șeful micilor dictatori, aflat lângă el, a tăcut mâlc.

În luna martie 2023, asociațiile din Cartierul Greenfield au organizat Adunări Generale. În cartier sunt mai multe asociații, formate din proprietari din mai multe blocuri. Cele mai multe asociații au în componență de la câteva zeci de apartamente până la vreo 200 de apartamente. Însă asociația din care facem parte este cea mai mare din cartier având 723 de apartamente.

În ziua în care s-a anunțat ordinea de zi am cerut imediat introducerea pe ordinea de zi a doua probleme importante: subiectul accesului în cartier și suprataxarea apei.

Nu-mi este clar câți știu, dar organele de conducere ale unei asociații de proprietari sunt Adunarea Generala (AG), Comitetul executiv și abia pe urmă președintele. Acesta a fost motivul pentru care am solicitat ca AG a asociației de proprietari să stabilească un mandat clar președintelui, astfel încât acțiunile acestuia să reflecte dorințele proprietarilor.

Pe 2 martie 2023 publicam pe grupul Facebook al asociației o informare detaliată (10 pagini) despre nevoia de stabilire a unui mandat pe care Comitetul executiv și Președintele să-l ducă la îndeplinire. La finalul informării sintetizam care sa fie mandatul pentru cele două probleme:

Opiniile au fost publicate și pe Grupul cartierului, solicitând argumente care să mă contrazică. Însă nu a fost cazul: nu am primit niciun argument, dar mi-a fost restricționat accesul pe grup.

În schimb, subiectul mandatului către Președinte și Comitet a fost discutat în Adunarea generală și chiar a fost votat în unanimitate. Doar că, probabil dintr-o eroare, de la un mandat pentru Comitet și Președinte s-a ajuns la formularea de mai jos:

Ce credeți? A fost eroare?

Este important de menționat că din asociația de proprietari face parte și Florin Covaci, consilier general al USR. (Pentru că știu că mulți fac confuzie, aceasta este o funcție în Consiliul General al Municipiului București, nu o funcție în partid).

În timpul acelei ședințe, dl. Covaci mi-a spus ceva care m-a uimit:

“Nu contează ce votăm aici, președintele ne reprezintă”.

Am fost uimit pentru că nu îmi era clar dacă un membru al Consiliului General chiar nu știa că Adunarea Generală ia hotărârile iar Președintele doar le execută. Însă afirmația lui a căpătat alt sens atunci când în procesul verbal al Adunării Generale a fost modificat subiectul discuțiilor, deci și votul.

Oare știa Florin Covaci că președintele și Comitetul executiv vor schimba textul în Procesul verbal?

Vă las pe voi sa trageți o concluzie spunându-vă că, în calitatea sa de membru de partid, membru în CGMB și membru în Asociația de proprietari Platanilor V, nu am observat la dl Covaci vreo reacție că ar fi deranjat de faptul că o decizie a Adunării Generale a proprietarilor a fost ignorată / transformată de Președinte și Comitetul executiv.

Și am mai observat ceva. Din motive care îmi scapă, dl. Covaci ori nu-i ascultă pe cei cu care vorbește, ori nu înțelege sensul cuvintelor. S-a întâmplat ca în Adunarea Generală a proprietarilor să reamintesc că nu m-am opus niciodată deschiderii drumului prin pădure, pentru ca după numai un minut acesta să afirme că mă opun deschiderii drumului prin pădure. E relevantă povestea deoarece ieri s-a întâmplat ceva similar, la ședința Consiliului General al Municipiului București.

În mod normal, n-aș fi povestit atâtea despre “grupul civic IMPACT”. Însă mici dictatori din Greenfield mi-au restricționat din nou posibilitatea de a interacționa cu comunitatea pe grupul Facebook al cartierului după ce în ultimele doua zile mi-am permis să-mi exercit drepturile: m-am adresat Comisiei de mediu a CGMB și plenului CGMB.

Așadar, pe 26 aprilie 2023 mi-am prezentat punctul de vedere în fața comisiei de mediu (video) iar pe 27 aprilie am luat cuvântul la finalul ședinței Consiliului General al Municipiului București (video).

Cine are răbdare și interes poate vedea înregistrările și, având informațiile de mai sus, să tragă o concluzie.

Pentru mine au fost relevante câteva afirmații din a doua înregistrare:

- Florin Covaci, consilier general USR, a confirmat existența grupurilor secrete/închise și faptul că de fapt comunitatea nu este implicată în luarea deciziilor. Motivația sa, în calitate de membru al unui partid care se declară reformator, a fost că și celelalte partide fac la fel (1.55.05)

- Dl. Florin Covaci m-a acuzat că as fi afirmat că am fost mandatat de Adunarea Generală și că as fi venit în fața Consiliului General fără să am aprobarea Președintelui sau a Comitetului Executiv. De fapt, înregistrarea arată clar că nu am făcut această afirmație. Însă este importantă a doua afirmație, cea în care pare că dl. Covaci îmi neagă dreptul de cetățean de a mă adresa unei instituții dacă nu am aprobare.

- Pentru ignorarea comunității în luarea deciziilor, răspunsul dlui Covaci a fost acesta: “nu pot să mă întâlnesc cu toți”. De fapt, dl. Covaci n-a avut nicio întâlnire cu comunitatea, cu toate că i-am solicitat acest lucru de mai multe ori. Din experiența mea în zeci/sute de dezbateri, la astfel de întâlniri vin, în medie, 10-20 de persoane, niciodată “toți”.

- Pentru prima dată Șeful micilor dictatori a fost de acord că trebuie luate și măsuri de protecție a pădurii; până acum, cei care cereau asta era catalogați prietenii lui Trifu și/sau ai lui Nicușor, useriști, activiști etc. Desigur, peiorativ. Prezența mea la Comisia de mediu a denumit-o “sceneta regizată de Președinta comisiei - dna Ana Ciceală, în complicitate cu vecinul nostru”. Evident, într-o democrație consolidată, așa cum este grupul Facebook al cartierului, dreptul meu de a-mi spune punctul de vedere a fost restricționat din nou, probabil la fel cum a fost si al altora care aveau alte opinii decât ale lor. Câțiva oameni mi-au scris în privat criticând manipularea care are loc în cartier.

- Pentru prima dată cei doi reprezentanți ai “grupul civic IMPACT” au afirmat că nu sunt în conflict de interese. Afirmațiile lor nu are valoare juridică, însă până acum au refuzat să răspundă clar la această întrebare.

În mod normal, acest text nu trebuia să aibă mai mult de 1-2 pagini. În fiecare comunitate există mici dictatori care cred ca ghicesc cel mai bine nevoile comunității. Însă în Greenfield avem atât un consilier general (USR) cât și un consilier local la Sectorul 1 (PNL). Niciunul dintre aceștia nu a avut vreo reacție atunci când dreptul la opinie a fost ignorant în cartier. Niciunul nu a solicitat sau a organizat vreo întâlnire în care să asculte opiniile oamenilor. Nici ale vecinilor din cartier, nici ale celor din celelalte cartiere din București.

Pentru partidele politice din România problemele oamenilor sunt ca niște oi pentru muls voturi. Fie că reprezintă partide vechi, fie că reprezintă partide “reformatoare”, toți încearcă să adune simpatie, dar fără efort și fără implicare. Nu se discută despre principii și se ignoră specialiștii. Nu au timp să vorbească cu oamenii, dar știu exact ce e bine pentru ei.

Ce se întâmplă în Greenfield nu este diferit de ce se întâmplă în alte cartiere din București. Chiar dacă acest cartier are unele particularități, de fapt problemele de aici au aceeași sursă: avem o clasă politică incapabilă să comunice cu comunitățile și avem administrații incapabile să gestioneze resursele. Despre aceste probleme, mai mari și mai grave, voi vorbi în următoarele file ale Jurnalului.