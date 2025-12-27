Jazz 2025 - 100 de reușite fantastice ale jazz-ului actual

search
Tradiție, inovație, improvizație, formă, orchestrație, timbru, personalitate și în primul rând consistență, un conținut atractiv care să ne dea starea bună a muzicii transmise sincer, generos, de muzicieni care ne ajută să ne conectăm. Or fi interesante și solo-urile fără sfărșit, rubato-urile suficiente ale unora care nu s-au decis, căutările fără găsire, virtuozitatea ego-urilor ambițioase, totul ar trebui să aibă un receptor, altfel nu are sens muzical. Pe mine m-a interesat muzicalitatea, coerența celor care împart ceea ce au descoperit. Minimum sau maximum, contează dimensiunea umană implicată în producția muzicală, limbajul unificator. Apoi sound-ul, starea și tot ce te poate ține atent, implicat, simțitor. Tehnica e esențială, dar contează mai puțin dacă nu e completată afectiv. În 2025 am ascultat, ca întotdeuna, cât am putut cuprinde și am ales 100 de albume care pot rămâne și în colecția ta sau măcar pot să adauge ceva nou și bun la viața ta de ascultător. Ordinea e aleatorie.

image

1.      Dayna Stephens – „Monk'D”

2.      Rachael & Vilray – “West of Broadway”

3.      Kurt Rosenwinkel – “The Brahms Project”

4.      Anouar Brahem – ”After the Last Sky”

5.      Antonio Adolfo – „Carnaval The Songs Were So Beautiful”

6.      Emma Rawicz – “Inkyra”

7.      Gerald Clayton - "Ones and twos"

8.      Leszek Możdżer, Lars Danielsson, Zohar Fresco – “Beamo”

9.      Dave Stryker – ”Stryker With Strings Goes to the Movies”

10.  Bela Fleck – ”BEATrio”

blog cd cover 4 jpg

11.  GTO Trio – ”Within”

12.  Benjamin Lackner – “Spindrift”

13.  Oh People – “Part-Time Elegance”

14.  The Blue Moods – “Force & Grace”

15.  Jeremy Pelt – ”Woven”

16.  Peter Erskine – ”Vienna to Hollywood Impressions of E.W”

17.  Antonio Gonzalez, Arturo Serra – ”Day Dream”

18.  Frode Kjekstad – ”Jazz Detectives”

19.  Marius Neset – “Cabaret”

20.  Yellowjackets – “Fasten Up”

image

21.  Iiro Rantala & Stefano Bollani – “Jazz at Berlin Philharmonic XV”

22.  Misha Mullov-Abbado – “Effra”

23.  Amphitrio – “Timelines”

24.  Branford Marsalis – ”Belonging”

25.  Chris Minh Doky – ”The Nomads New Beginnings”

26.  Mason Razavi – ”Even Keel”

27.  Mathias Eick – ”Lullaby”

28.  Alex Sipiagin – “Reverberations”

29.  Vincent Meissner Trio – “Eigengrau”

30.  Kaisa's Machine – “Moving Parts”

image

31.  Razvan Florescu Quartet – “Sketches”

32.  Danny Grissett – “Travelogue”

33.  Tom Smith – “A Year In The Life”

34.  Jens Schöwings – “Blue Note Bach”

35.  Aki Rissanen - "Imaginary Mountains"

36.  Matti Klein – „Soul Trio Bouncin‘ In Bubbleverse”

37.  Thom Rotella – „Right Time Left”

38.  Wolfgang Muthspiel – „Tokyo”

39.  Harold López-Nussa – „Nueva Timba”

40.  Iiro Rantala, Kaisa Mäensivu, Morten Lund – „Trinity”

image

41.  Örjan Hultén – „Peaceful Warrior”

42.  Eddie Daniels – „To Milton With Love”

43.  Simon Oslender – „On A Roll (Live)”

44.  Aaron Parks – „By All Means”

45.  Gregory Groover – „Old Knew”

46.  Brandon Sanders – „Lasting Impression”

47.  Sean Mason – „A Breath of Fresh Air”

48.  Andreas Toftemark & Benny Benack III – „ Roadmap”

49.  Makar Novikov – „Long Journey”

50.  John Scofield & Dave Holland – „Memories of Home”

image

51.  Andre Manoukian – „La Sultane”

52.  Jocelyn Gould – „Solo”

53.  Paulo Morello – „Moving”

54.  John McLaughlin – ”Music for Abandoned Heights”

55.  Al Foster – „Live at Smoke”

56.  Ben Paterson – ‚Live at the Jazz Showcase”

57.  Nicholas Payton-Esperanza Spalding-Karriem Riggins – “Triune”

58.  Kenny Barron – “Songbook”

59.  Fergus McCreadie – “The Shieling”

60.  Joe Locke & Phil Markowitz – “Smoke and Mirrors”

image

61.  Ryan Keberle, Frank Woeste & Vincent Courtois – “Reverso Suite Ravel”

62.  Sam Yahel – “Quiet Flow”

63.  Bill Laurance – “Lumen”

64.  Brad Mehldau – “Ride into the Sun”

65.  Christian McBride – “Without Further Ado, Vol 1”

66.  Johnathan Blake – “My Life Matters”

67.  Noah Haidu – “Slowly-Song for Keith Jarrett”

68.  Theo Crocker & Sullivan Fortner – “Play”

69.  Dhafer Youssef – “Shiraz”

70.  GoGo Penguin – “Necessary Fictions”

gogo jpg

71.  Jacob Karlzon & Rhani Krija – “Mosaic”

72.  Laurent Coulondre – “Shifting Lights”

73.  Joe Farnsworth – “The Big Room”

74.  Johanna Summer – “Upright”

75.  Gilad Hekselman – “Downhill From Here”

76.  David Helbock & Julia Hofer – “Faces Of Night”

77.  Behn Gillece – “Pivot Point”

78.  Eric Scott Reed – “Out Late”

79.  Ben Sidran – “Are We There Yet (Live at the Sunside)”

80.  Art Hirahara – “ Peace Unknown”

image

81.  Yaron Herman – ‘Radio Paradise”

82.  Unity Quartet –“ Samba of Sorts”

83.  Jim McNeely – “Primal Colors”

84.  Sam Fribush-Adam Deitch-Ari Teitel – ”Another Side of the Sound”

85.  3 Cohens – “Interaction”

86.  Ignasi Terraza, Ulf Wakenius, Pierre Boussaguet – “With Respect to Oscar and Niels”

87.  Jon Bentley – “Go Ahead!”

88.  Blake Mills & Pino Palladino – “That wasn’t a dream”

89.  Fred Hersch – “The Surrounding Green”

90.  Sullivan Fortner – Southern Nights”

image

91.  Rachel Eckroth & John Hadfield – ”Speaking in Tongues”

92. Mark Lettieri – ”Mark Lettieri Group Meets WDR Big Band at Studio 4”

93.  Jaleel Shaw – “Painter of the Invisible”

94.  Artemis – “Arboresque”

95.  Billy Hart – “Just”

96.  Hiromi – “Out There”

97.  Donny McCaslin – “Lullaby of the Lost”

98.  Chip Wickham – “The Eternal Now”

99.  Shakti – “Mind Explosion”

100.                      Nigel Price Organ Trio – “Its On!”

image
