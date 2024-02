Ieşirea de la guvernare, singura şansă pentru PNL de a-şi recâştiga electoratul. „Se rupe hamul, sau moare calul”!

Zicerea „subtilă” din titlu îi aparţine lui Vasile Blaga. Hamul este coaliţia de guvernare, iar calul, cam jigărit, este PNL. Calculele cu comasarea alegerilor, liste comune, susţinere reciprocă au dat cu minus, aşa că PNL are o singură şansă să nu ia soarta PNŢCD: să rupă „hamul” (coaliţia) şi să plece de la guvernare.

Coaliţia PSD-PNL, moşită de preşedintele Iohannis

Coaliţia de guvernarea PSD-PNL era de la început împotriva firii. Electoratul PSD este de stânga, bugetari şi pensionari, iar electoratul PNL era, sau se spera să fie, de dreapta, mediul privat. Pare simplist, dar în mai toate ţările electoratul se plasează între cele două extreme, şi cu electorat de centru, mai nou unul extremist, suveranist.

Problema şi mai gravă este funcţionarea bugetului pe 2024. Cu venituri supraevaluate şi cheltuieli subevaluate, la care se adaugă creşterile de salarii bugetare din luna ianuarie, acordate sub presiunea manifestaţiilor de stradă, este foarte posibil ca bugetul să nu funcţioneze: încasările să nu ajungă pentru plata salariilor bugetare şi pensiilor. Se repetă scenariul din 2010, când salvarea pentru obţinerea împrumutului de la FMI a fost tăierea salariilor bugetarilor cu 25%. În an electoral, un astfel de blocaj va trimite partidele de la guvernare, PNL şi PSD, la groapa de gunoi a istoriei.

Dacă PNL obţine la europarlamentare un scor mic, după PSD şi AUR, şi celelalte alegeri sunt compromise. Conducerea PNL a anunţat că, în această situaţie, demisionează.

Comasarea alegerilor europarlamentare cu cele locale ar fi fost o gură de oxigen pentru PNL, mobilizarea filialelor locale ar fi fost mai bună. N-a fost să fie şi după cum arată sondajele PNL va lua sub 15% la europarlamentare. Adică „moare calul”!

În perioada Nicolae Ciucă premier, guvernul nu a luat nicio măsură pentru diminuarea cheltuielilor de funcţionare a statului. Premierul Ciolacu a promis că reorganizează ministerele, dar a amânat operaţia din octombrie în noiembrie, apoi ianuarie, februarie şi nu se mai face.

Tot de la Ciolacu am aflat că ministerul Agriculturii are 111 instituţii subordonate, când toată agricultura e privată, şi nici ministerul nu mai are vreun rost. Ciolacu a promis reorganizarea cu prioritate a ministerului Agriculturii, poveşti de adormit fraierii. Nu s-a întâmplat nimic.

Legislaţia fiscală de anul trecut a impus taxe şi impozite suplimentare care au afectat bugetarii in procent de 15%, iar mediul de afaceri, 85%. Şi liberalii au tăcut, au ţipat doar câţiva vicepreşedinţi, dar n-au fost luaţi în seamă.

Acestea sunt câteva argumente pentru ruperea coaliţiei PSD-PNL

Ce s-ar întâmpla după ruperea coaliţiei?

Poate PSD guverna singur? Premierul Ciolacu a şi anunţat că în cazul ruperii coaliţiei îşi depune mandatul.

„Dacă se rupe, înseamnă că acest proiect politic pe care l-am acceptat și eu și l-au acceptat și colegii mei într-un moment dificil al României, printr-o discuție bărbătească între mine și Ciucă, dacă cineva iese, eu îmi depun mandatul la Cotroceni (…) categoric demisionez”.

Probabil se va ţine de cuvânt, pentru că guvernarea alături de AUR este imposibilă, iar un guvern minoritar este complet blocat în parlament.

De aici rezultă dilema imposibil de surmontat a PNL: aruncă ţara într-o criză politică în contextul războiului din Ucraina, sau acceptă să piardă toate alegerile de anul acesta, până la un scor de 10-15%. Numai PNL-ist să nu fii în această perioadă!

Aruncarea ţării în criză politică ar fi decontată tot de PNL, în alegeri. Ciolacu abia aşteaptă pretextul să plece şi el în opoziţie, să nu răspundă de blocarea bugetului. Nu mai are cine să conducă ţara, poate doar un guvern de tehnocraţi. Posibil să fie o soluţie mai bună decât actuala guvernare, pentru că tehnocraţii nu mai sunt blocaţi de scoruri în alegeri.

Chiar dacă PSD şi PNL rămân la guvernare, în campaniile electorale tot se vor bălăcări în spaţiul public, sunt principalii rivali în procesul electoral. Tot la „rupere” se ajunge și „moare calul”!

Greu contextul în care avem alegeri anul acesta!

În cazul în care pleacă, totuşi, de la guvernare, soluţia optimă pentru PNL ar fi să-şi schimbe conducerea, să aducă în fruntea PNL pe Robert Sighiartău, sau Ilie Bolojan, Emil Boc, Dan Motreanu, care s-au opus politicilor promovate de PSD, şi să se alăture polului de dreapta, format deja din USR, PMP, FD, la care se poate adăuga UDMR. Dacă nu procedează așa, ne rămâne doar să-i cântăm prohodul .

Nu cred că am mai avut un an electoral cu atâtea necunoscute. În care nici viitorul preşedinte al ţării nu poate fi, cât de cât, anticipat. Multe necunoscute, din păcate într-un context geopolitic şi de geosecuritate mai dificil decât oricând. Cu posibilitatea ca Trump să ajungă președintele Americii, caz în care ar putea retrage America din NATO.

Nu ştiu dacă politicienii noştri vor avea suficientă înţelepciune să rezolve o „ecuaţie” cu atâtea necunoscute!