Hormuz: armistițiul care a murit!

Aterizarea discretă a avionului de comandă al Kremlinului la Teheran confirmă că, dincolo de conflictul din Hormuz, se desfășoară un joc strategic al marilor puteri, în care tăcerea spune uneori mai mult decât toate comunicatele oficiale.

Există un anumit gen de comedie neagră în felul în care s-a prăbușit, în doar câteva zile, arhitectura fragilă a memorandumului de înțelegere semnat la Versailles pe 17 iunie de Donald Trump și, la Teheran, de un președinte iranian care semna în numele unui regim ce își îngropa, în paralel, propriul ghid suprem. Washingtonul promitea atunci încetarea „imediată și permanentă” a operațiunilor militare. Trei săptămâni mai târziu, armistițiul zace sfâșiat pe fundul Golfului, alături de cel puțin trei nave comerciale lovite în doar 24 de ore, un membru de echipaj mort și opt răniți, iar Strâmtoarea Hormuz a redevenit ceea ce a fost dintotdeauna în imaginarul strategic al Teheranului: un instrument de negociere purtat cu tunul, nu cu diplomația.

Regia acestei recăderi îi aparține, în bună măsură, chiar președintelui american, care a transformat colapsul unei negocieri diplomatice într-un spectacol de branding corporatist demn de propriile sale hoteluri. Furios că iranienii au cerut, în ultimul moment al unei întrevederi de unsprezece ore, „câteva modificări” la un text pe care Trump îl considera deja pecetluit, președintele a anunțat reinstituirea blocadei navale asupra porturilor iraniene și, cu o platitudine care sfidează dreptul maritim internațional, intenția de a taxa 20% din valoarea mărfurilor tranzitate prin strâmtoare.

Statele Unite, a scris el pe Truth Social, vor deveni de acum înainte „THE GUARDIAN OF THE HORMUZ STRAIT” — iar, într-un moment de improvizație stilistică rar întâlnit la nivelul retoricii prezidențiale, a sugerat că acest rol ar putea fi rebotezat „îngerul păzitor” al strâmtorii. „Am păzit strâmtoarea 50 de ani și nu am fost plătiți niciodată pentru asta”, s-a plâns Trump, ca un contractor de securitate privată nemulțumit de factura restantă a unui client din Golf.

Efectul comic s-a stins rapid în fața reacției pieței. Brent a urcat cu aproape zece procente într-o singură zi, atingând 85,92 de dolari pe baril — cel mai ridicat nivel din ultima lună —, iar traficul prin strâmtoare s-a prăbușit la doar șase nave tranzitate într-un interval de 12 ore, față de cele 18-22 de treceri zilnice înregistrate cu doar câteva săptămâni în urmă, potrivit platformei de informații maritime Windward.

Rezerva de amortizare a pieței, acumulată în lunile de relativă acalmie, s-a epuizat, avertizează analiștii citați de Al Jazeera: lumea se apropie periculos de repetarea șocului din martie-aprilie, când barilul atinsese 126 de dolari. La fel de grăitor a fost și felul în care Trump și-a retractat, sub presiunea piețelor europene în cădere, propria amenințare tarifară: strâmtoarea, a scris el marți, „este deschisă TUTUROR navelor, cu excepția Iranului”, mutând vina exclusiv pe Teheran — o piruetă retorică menită să salveze aparența de control fără a recunoaște public eșecul planului de taxare.

Iar Teheranul, departe de a se lăsa intimidat, a jucat cartea sarcasmului diplomatic cu o precizie rareori văzută în comunicatele Ministerului de Externe iranian. Ministrul Abbas Araghchi a preluat retorica proprie a lui Trump pentru a-și justifica exact aceeași pretenție pe care Washingtonul o respinsese ca ilegală cu doar câteva săptămâni în urmă: „POTUS are perfectă dreptate. Oricine asigură trecerea sigură a navelor comerciale prin Strâmtoarea Hormuz ar trebui să fie remunerat pentru acest serviciu. Iranul a fost întotdeauna GARDIANUL strâmtorii și va rămâne așa PENTRU TOTDEAUNA. 20% este, desigur, prea mult. Vom fi corecți.”

Există, în acest schimb aproape burlesc de majuscule pe rețelele sociale, o radiografie exactă a stadiului la care a ajuns diplomația americano-iraniană: două puteri care își dispută, prin intermediul rețelelor sociale, legitimitatea de a controla și taxa una dintre cele mai importante artere ale comerțului maritim mondial. Sub această suprafață se ascunde însă o realitate mult mai sumbră: succesiunea la vârful regimului iranian rămâne, la patru luni de la uciderea lui Ali Khamenei în loviturile americano-israeliene din 28 februarie, un mister deliberat cultivat de aparatul de la Teheran. Noul ghid suprem, Mojtaba Khamenei, nu a apărut public nici măcar la funeraliile propriului tată, desfășurate pe parcursul mai multor zile și încheiate pe 8 iulie la Mashhad. O siluetă mascată, prezentă la ceremonia de înhumare de la Sanctuarul Imam Ali din Najaf, a alimentat un val de speculații online privind identitatea reală a noului lider — speculații pe care regimul nu s-a obosit să le dezmintă, poate pentru că ambiguitatea calculată servește, în acest moment, mai bine consolidării puterii IRGC decât o apariție publică ce ar expune fragilitatea reală a tranziției. Singurele semnale ale lui Mojtaba Khamenei au venit sub formă de comunicate citite la televiziunea de stat, fără imagine sau voce asociată, în care noul ghid suprem a promis să nu „abandoneze urmărirea dreptății pentru sângele martirilor” și a plasat închiderea Strâmtorii Hormuz drept prioritate absolută a noii conduceri — un limbaj care sugerează că această criză maritimă funcționează, pentru facțiunea aflată acum la putere, ca rit de trecere și ca test de loialitate internă, mai degrabă decât ca simplu instrument de presiune asupra Washingtonului.

Corpul de comandă al Gărzilor Revoluționare a preluat, de altfel, o retorică maximalistă. Comandamentul central Khatam al-Anbia a avertizat pe 13 iulie că „nu vom permite, sub nicio formă, ca SUA să intervină în administrarea Strâmtorii Hormuz”, adăugând că orice cooperare logistică a statelor din regiune cu forța americană „va fi considerată drept act de război împotriva suveranității și securității naționale a Iranului” — o amenințare directă la adresa unor state precum Bahrain, Kuweit, Qatar și Iordania, lovite deja duminică de rachete și drone iraniene, în ceea ce Teheranul a descris drept represalii pentru al treilea val de lovituri americane din aceeași săptămână.

Elementul cu adevărat alarmant al acestei escaladări este, potrivit unor relatări încă neconfirmate independent, folosirea pentru prima dată a unor focoase cu muniție cu dispersie într-un atac asupra Bahrainului — o armă pe care Iranul o utilizase anterior exclusiv împotriva Israelului. Dacă informația se confirmă, pragul de acceptabilitate tactică a Teheranului față de statele arabe din Golf, până acum tratate cu o oarecare reținere calculată, s-ar fi prăbușit.

Nici comandamentul militar convențional nu ocolește tonul apocaliptic. Un ofițer de rang înalt, citat de International Crisis Group, a avertizat adversarii Iranului despre o armă de care aceștia s-ar teme „profund” și care se află „chiar lângă ei”, promițând „acțiune operațională fără întârziere” dacă inamicul se apropie prea mult — o formulare ambiguă, tipică retoricii de descurajare a Gărzilor Revoluționare, dar suficient de vagă încât să alimenteze speculații privind capacități navale sau subacvatice nedivulgate. În replică, CENTCOM a anunțat un rezultat concret al blocadei reinstituite: 41 de tancuri petroliere, cu 69 de milioane de barili la bord, blocate și incapabile să-și vândă marfa — o cifră menită să demonstreze eficiența strangulării economice americane, dar care confirmă, în egală măsură, cât de adânc afectează acest conflict fluxurile globale de energie, cu mult dincolo de granițele Golfului.

Ceea ce developează această criză, dincolo de teatrul retoric al celor doi lideri, este fragilitatea structurală a oricărui acord încheiat fără mediatori credibili și fără mecanisme reale de verificare. Analiștii de la Foreign Policy vorbesc despre un „memorandum al neînțelegerii”: textul semnat la Versailles lăsa, deliberat sau nu, în seama Iranului organizarea traficului prin strâmtoare pe durata negocierilor bilaterale, fără să clarifice cine arbitrează un eventual conflict de interpretare. Fiecare parte a putut, așadar, invoca exact același text pentru a-și justifica propria escaladare. Analiza Brookings este și mai tranșantă: permiterea unei taxe de tranzit iraniene ar putea deveni o sursă directă de finanțare pentru IRGC — surse citate vorbesc despre un dolar pe baril, ceea ce ar însemna aproximativ două milioane de dolari pentru un singur petrolier de mare capacitate — și ar crea un precedent periculos pentru alte strâmtori strategice ale lumii, de la Malacca la Gibraltar.

Pentru Occident, morala episodului este una veche, dar mereu reînnoită: un armistițiu semnat sub presiunea imaginii politice, fără garanții instituționale și fără participarea actorilor regionali cu interese reale în joc — Oman, care găzduiește discret negocieri tehnice pentru o rută alternativă de-a lungul coastei sale, este simptomatic tratat de ambele părți ca variabilă secundară —, nu rezistă primei tentații de a-l testa. Iar când testul vine din partea unui regim iranian aflat el însuși într-o tranziție de putere nefinalizată, condus de un ghid suprem care preferă anonimatul comunicatelor televizate unei apariții publice, miza reală a acestei crize depășește cu mult prețul petrolului: ea privește cine, în interiorul aparatului de putere de la Teheran, va deține ultimul cuvânt asupra unui arsenal capabil să paralizeze o cincime din comerțul energetic mondial.

Noul ghid suprem, Mojtaba Khamenei, nu a apărut în public nici măcar la funeraliile propriului tată, ceremonii care s-au desfășurat pe parcursul mai multor zile și s-au încheiat pe 8 iulie la Mashhad. Absența sa a alimentat și mai mult speculațiile privind adevărata structură de putere de la Teheran. O siluetă mascată, surprinsă la ceremonia de înhumare de la Sanctuarul Imam Ali din Najaf, a declanșat un val de teorii pe rețelele sociale despre identitatea reală a noului lider. Regimul nu a făcut niciun efort să le infirme. Dimpotrivă, pare să fi înțeles că această ambiguitate îi servește mai bine intereselor decât o apariție publică ce ar putea scoate la iveală fragilitatea tranziției de putere.

De altfel, singurele semnale venite din partea lui Mojtaba Khamenei au fost comunicate citite la televiziunea de stat, fără ca publicul să-i vadă chipul sau să-i audă vocea. În aceste mesaje, noul ghid suprem a promis că nu va „abandona urmărirea dreptății pentru sângele martirilor” și a prezentat controlul asupra Strâmtorii Hormuz drept prioritatea absolută a noii conduceri. Mesajul transmite mai mult decât o simplă poziție strategică. El sugerează că actuala criză maritimă este folosită de facțiunea aflată la putere drept un adevărat ritual de legitimare și un test de loialitate internă, mai degrabă decât doar ca instrument de presiune asupra Washingtonului.

În același timp, Corpul Gărzilor Revoluționare a adoptat un discurs din ce în ce mai radical. Comandamentul central Khatam al-Anbia a avertizat, pe 13 iulie, că „nu vom permite, sub nicio formă, ca SUA să intervină în administrarea Strâmtorii Hormuz”, adăugând că orice cooperare logistică dintre statele din regiune și forțele americane „va fi considerată drept act de război împotriva suveranității și securității naționale a Iranului”.

Mesajul nu era unul simbolic. El reprezenta o amenințare directă la adresa Bahrainului, Kuweitului, Qatarului și Iordaniei, state care fuseseră deja lovite, cu doar câteva zile înainte, de rachete și drone iraniene. Teheranul a descris acele atacuri drept represalii pentru cel de-al treilea val de lovituri americane lansate în aceeași săptămână.

Există însă un element care ridică semne de întrebare mult mai serioase decât retorica oficială. Potrivit unor informații care nu au fost încă confirmate independent, Iranul ar fi folosit pentru prima dată focoase cu muniție cu dispersie într-un atac asupra Bahrainului. Până acum, astfel de arme fuseseră utilizate exclusiv împotriva Israelului. Dacă aceste informații se confirmă, ele indică o schimbare majoră în modul în care Teheranul privește statele arabe din Golf. Reținerea calculată manifestată până acum pare să fi dispărut, fiind înlocuită de o disponibilitate mult mai mare de a escalada conflictul.

Nici armata convențională iraniană nu încearcă să tempereze tensiunile. Un ofițer militar de rang înalt, citat de International Crisis Group, a avertizat adversarii Iranului că există o armă de care aceștia s-ar teme „profund” și care se află „chiar lângă ei”, promițând „acțiune operațională fără întârziere” dacă inamicul se apropie prea mult.

Formularea este deliberat ambiguă, așa cum se întâmplă frecvent în retorica de descurajare a Gărzilor Revoluționare. Tocmai această lipsă de claritate îi amplifică însă efectul. Ea alimentează speculațiile privind existența unor capabilități navale sau subacvatice pe care Iranul nu le-a dezvăluit niciodată oficial.

Răspunsul american a venit prin cifre. CENTCOM a anunțat că blocada reinstituită a dus deja la blocarea a 41 de tancuri petroliere, care transportă aproximativ 69 de milioane de barili de petrol și nu își mai pot livra încărcătura. Mesajul urmărea să demonstreze eficiența presiunii economice exercitate asupra Iranului. În același timp însă, aceeași statistică arată cât de profund afectează această confruntare întregul sistem energetic mondial. Nu mai este vorba doar despre un conflict regional, ci despre o criză ale cărei efecte se propagă mult dincolo de apele Golfului Persic.

Dincolo de schimbul de replici dintre Washington și Teheran și de spectacolul retoric al celor doi lideri, această criză scoate la iveală o problemă mult mai profundă: fragilitatea oricărui acord încheiat fără mediatori credibili și fără mecanisme reale de verificare. Memorandumul semnat la Versailles s-a dovedit vulnerabil încă din momentul în care a fost parafat, iar evenimentele din ultimele săptămâni nu au făcut decât să confirme acest lucru.

Analiștii de la Foreign Policy îl descriu sugestiv drept un „memorandum al neînțelegerii”. Explicația este simplă. Documentul lăsa, intenționat sau nu, în responsabilitatea Iranului administrarea traficului prin Strâmtoarea Hormuz pe durata negocierilor bilaterale, fără să stabilească în mod clar cine urma să arbitreze eventualele dispute privind interpretarea prevederilor sale. În lipsa unui asemenea mecanism, fiecare parte a putut invoca același text pentru a-și justifica propriile acțiuni și propria escaladare.

Analiza publicată de Brookings merge și mai departe. Potrivit acesteia, acceptarea unei taxe de tranzit impuse de Iran ar putea transforma Strâmtoarea Hormuz într-o sursă directă de finanțare pentru Corpul Gărzilor Revoluționare. Surse citate de institut estimează că o taxă de numai un dolar pentru fiecare baril transportat ar aduce aproximativ două milioane de dolari de la un singur petrolier de mare capacitate. Dincolo de impactul financiar imediat, un asemenea precedent ar putea deschide calea unor practici similare și în alte puncte strategice ale comerțului mondial, de la Strâmtoarea Malacca până la Gibraltar.

În fond, adevărata miză a acestei confruntări nu este doar controlul unei rute maritime. Este vorba despre stabilirea unui precedent internațional. Dacă o putere regională poate transforma securitatea navigației într-o sursă permanentă de venit și într-un instrument de presiune politică, întregul sistem al libertății comerțului maritim riscă să fie pus sub semnul întrebării.

Pentru Occident, lecția acestui episod este una cunoscută, dar care continuă să fie ignorată. Un armistițiu negociat sub presiunea imaginii politice, lipsit de garanții instituționale și construit fără participarea actorilor regionali care au interese directe în zonă este, aproape inevitabil, condamnat să fie testat de la primul moment de criză.

Situația Omanului este grăitoare. Deși sultanatul găzduiește discret negocieri tehnice privind dezvoltarea unei rute alternative de-a lungul propriei coaste, rolul său continuă să fie tratat de Washington și Teheran ca unul secundar. Tocmai actorul care ar putea contribui la reducerea tensiunilor este lăsat în afara centrului deciziei.

Problema devine și mai complicată atunci când testul armistițiului vine din partea unui regim aflat el însuși într-o tranziție de putere incompletă. Iranul este condus astăzi de un ghid suprem care preferă anonimatul comunicatelor citite la televiziunea de stat în locul unei apariții publice, în timp ce adevăratul echilibru de putere dintre conducerea politică și Corpul Gărzilor Revoluționare rămâne greu de descifrat chiar și pentru serviciile occidentale de informații.

Din acest motiv, miza actualei crize depășește cu mult evoluția prețului petrolului sau siguranța navigației prin Strâmtoarea Hormuz. Întrebarea esențială este cine va avea ultimul cuvânt în interiorul aparatului de putere de la Teheran și cine va controla, în cele din urmă, arsenalul capabil să paralizeze aproape o cincime din comerțul energetic mondial.

Până când acest răspuns va deveni clar, Strâmtoarea Hormuz va rămâne nu doar cel mai sensibil punct al pieței mondiale a energiei, ci și locul în care confruntarea dintre Statele Unite și Iran poate reaprinde, în orice moment, o criză cu consecințe globale.

Post Scriptum: Misterul din jurul noii conduceri iraniene a fost amplificat și de un episod care a atras atenția presei occidentale, ruse și iraniene. Pe 13 iulie, platformele de monitorizare a zborurilor au înregistrat aterizarea pe aeroportul Imam Khomeini din Teheran a unui Tupolev Tu-214PU, avion folosit de Kremlin ca post aerian de comandă pentru conducerea politică și militară a Rusiei. În numeroase publicații occidentale, aparatul a fost prezentat drept un „avion al apocalipsei”, deși specialiștii subliniază că adevăratele aeronave ruse destinate conducerii războiului nuclear sunt aparatele Il-80, iar Tu-214PU este, în realitate, un centru aerian securizat de comandă și comunicații pentru președintele Vladimir Putin și conducerea militară. Presa iraniană apropiată regimului a tratat însă aterizarea aproape ca pe o vizită tehnică, evitând orice explicație privind scopul misiunii, în timp ce presa rusă a păstrat aceeași discreție, limitându-se la confirmarea deplasării fără detalii despre agenda delegației. Tocmai această tăcere a alimentat speculațiile. Pentru o parte a analiștilor occidentali, prezența aeronavei a sugerat existența unor consultări directe la cel mai înalt nivel privind coordonarea politico-militară dintre Moscova și Teheran, într-un moment în care conflictul din Golf reintra într-o fază de escaladare. Alții au văzut în zbor mai degrabă un semnal strategic transmis Washingtonului decât începutul unei implicări militare ruse directe. Cert este că apariția unui astfel de avion la Teheran nu reprezintă un eveniment obișnuit și confirmă că, în spatele confruntării dintre Statele Unite și Iran, se desfășoară și un joc al marilor puteri, în care Moscova încearcă să demonstreze că rămâne un actor indispensabil în ecuația de securitate a Orientului Mijlociu.