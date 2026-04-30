Golful Persic, 30 aprilie 2026 — Bilanț militar

I. Dispozitivul militar american (CENTCOM) în Golful Persic

Forțe navale

Circa 27 de nave americane — aproximativ 41% din totalul navelor US Navy active la nivel global — sunt concentrate în regiune (Stars and Stripes / USNI Fleet Tracker). Cele trei grupări navale de portavion operează simultan, cel mai mare număr din regiune de la invazia Irakului din 2003:

CSG-3 — USS Abraham Lincoln (CVN-72), spearhead al operațiunilor directe

— USS Abraham Lincoln (CVN-72), spearhead al operațiunilor directe CSG-12 — USS Gerald R. Ford (CVN-78)

— USS Gerald R. Ford (CVN-78) CSG-10 — USS George H.W. Bush (CVN-77), sosit pe 23 aprilie, cu escortele USS Mason, USS Ross și USS Donald Cook

Forța de suprafață include cel puțin un crucișător Ticonderoga, șapte distrugătoare Arleigh Burke independente și grupul amfibiu condus de LHA Tripoli — scutul defensiv anti-dronă, anti-rachetă de croazieră și anti-rachetă balistică.

Cele 3 Carrier Strike Groups americane din Golf înseamnă concret:

Putere de foc aeriană

Fiecare portavion îmbarcă circa 70-80 de aeronave. Trei portavioane înseamnă aproximativ 210-240 de aeronave de luptă disponibile simultan — F/A-18 Super Hornet, F-35C, EA-18G Growler pentru război electronic, E-2 Hawkeye pentru control aerian. Este practic o forță aeriană de mărimea multor armate naționale, mobilă și fără nevoie de baze terestre.

Putere de lovitură

Fiecare grup include distrugătoare Arleigh Burke cu aproximativ 90-96 de celule de lansare verticală fiecare — Tomahawk, SM-2, SM-6, ESSM. Trei grupuri cu 7-9 distrugătoare înseamnă circa 700-900 de celule de lansaredisponibile pentru lovire și apărare antirachetă.

Apărare stratificată

Fiecare CSG funcționează ca un scut: AEGIS pe distrugătoare interceptează rachete balistice și de croazieră, F/A-18 patrulează perimetrul aerian, submarinele escortează în imersie. Trei CSG-uri creează zone de apărare suprapuse care acoperă practic tot Golful Oman și accesele în Hormuz.

Ce înseamnă politic

Trei CSG-uri simultan în aceeași zonă s-a mai întâmplat ultima dată în 2003 la invazia Irakului. Este cel mai puternic semnal de forță pe care Marina americană îl poate transmite fără a trage un singur foc — și totodată cel mai costisitor, circa 400-500 milioane de dolari pe lună doar în costuri operaționale de bază pentru toate trei grupurile.

Vulnerabilitatea

Tocmai această concentrare masivă este și un risc: trei portavioane într-un spațiu maritim îngust și contestat reprezintă ținte de valoare enormă. Iranul și-a construit doctrina militară ultimilor 30 de ani exact în jurul scufundării unui portavion american — cu rachete anti-navă balistice, swarm de bărci rapide și drone. Niciun portavion american nu a fost scufundat în luptă de la Al Doilea Război Mondial. Dacă s-ar întâmpla acum, ar fi cel mai mare șoc strategic al secolului.

Ultima oră: Portavionul USS Gerald R. Ford, aflat de 309 zile în misiune — un record pentru Marina americană — urmează să părăsească Orientul Mijlociu și să se întoarcă în Virginia în jurul mijlocului lunii mai. Nava a suferit avarii și uzură semnificativă, iar cei aproximativ 4.500 de marinari de la bord sunt în misiune de 10 luni.

Plecarea sa reduce puterea de foc americană în regiune, tocmai când negocierile cu Iranul stagnează. În zonă mai rămân două portavioane — USS Bush și USS Lincoln — care impun blocada navală americană în Marea Arabiei, principalul instrument de presiune militară asupra Teheranului, menit să forțeze redeschiderea Strâmtorii Hormuz și abandonarea programului nuclear iranian. La o audiere în Congres desfășurată miercuri, 29 aprilie, mai mulți parlamentari au abordat subiectul misiunii prelungite a navei, întrebând secretarul apărării Pete Hegseth dacă costurile suportate de navă și de echipaj au fost justificate. Menținerea Ford pe mare atât de mult timp va afecta nu doar disponibilitatea sa viitoare, ci și pregătirea de luptă a altor nave de război, deoarece șantierele navale care le asigură întreținerea au o capacitate limitată. „Sunt îngrijorat pentru USS Ford", a spus reprezentantul Gil Cisneros (Democrat, California). „Ce compromisuri facem?" „Un proces decizional dificil a condus la prelungirea misiunii", a răspuns Hegseth, „în consultare cu Marina." Misiunile obișnuite ale portavioanelor durează șase sau șapte luni, pentru a respecta calendarele de întreținere. Ford, cel mai nou portavion al Marinei americane, a plecat din portul Naval Station Norfolk pe 24 iunie pentru a naviga spre Europa. A fost ulterior îndrumat de administrația Trump să traverseze din nou Atlanticul spre Caraibe, unde a sprijinit blocada americană a exporturilor de petrol ale Venezuelei și capturarea, în ianuarie, a președintelui Nicolás Maduro. Misiunea sa a fost apoi prelungită, iar portavionul a fost trimis în Orientul Mijlociu pentru a sprijini operațiunile militare americane împotriva Iranului. Marina americană a jucat un rol semnificativ în operațiunile din Venezuela și Iran, trimițând mai mult de o duzină de nave de război în ambele teatre de operațiuni. În Marea Arabiei, Marina a întors din drum 39 de nave — în unele cazuri urcând la bord și confiscându-le — pentru a le împiedica să transporte petrol sau mărfuri în beneficiul Iranului. Marți, forțele americane au urcat la bordul altei nave, M/V Blue Star, și i-au dat drumul după inspecție. Blocada reprezintă în prezent principala sursă de presiune militară pe care SUA o exercită asupra Iranului, în timp ce administrația Trump urmărește să forțeze Teheranul să redeschidă Strâmtoarea Hormuz și să renunțe la programul său nuclear.

Capacitate de luptă a infanteriei marine

Grupul 1 — ARG Tripoli (sosit)

USS Tripoli (LHA-7) — navă de asalt amfibiu clasa America — a livrat în zona CENTCOM aproximativ 3.500 de marinari și Marines din cadrul 31st Marine Expeditionary Unit (MEU), împreună cu avioane de transport și de vânătoare, mijloace de asalt amfibiu și active tactice.

USS Tripoli este o navă de asalt amfibiu de generație a cincea, care îmbarcă F-35B — varianta cu decolare scurtă și aterizare verticală — oferind capacitate de lovitură stealth de pe mare fără dependență de baze terestre fixe. Grupul amfibiu Tripoli și 31st MEU aduc capacitate de operații distribuite și inserție de luptă cu răspuns rapid. Componența tipică a unui ARG: nava de asalt principală + două nave de transport doc (LPD) + navă de sprijin logistic.

Grupul 2 — ARG Boxer (în drum spre regiune)

USS Boxer, purtând 11th Marine Expeditionary Unit cu cel puțin 2.200 de Marines, a plecat din San Diego cu trei săptămâni înainte de termen, cu destinația Orientul Mijlociu. Fiecare MEU cuprinde aproximativ 2.200-2.500 de personal, cu elicoptere, aeronave cu rotor basculant și capacitate de asalt amfibiu. USS Boxer este însoțit de USS New Orleans, programat să sosească în regiune.

Total forțe de debarcare în regiune

Aproximativ 5.700 de Marines din două MEU-uri, pe cel puțin 4-5 nave amfibii, cu:

F-35B embarcat pe USS Tripoli

Elicoptere CH-53, MV-22 Osprey (tiltrotor)

Mijloace de debarcare — LCAC (hovercraft), AAV (vehicule amfibii)

HIMARS pe navă, capabil de lovire terestră

Ce pot face — și speculații despre țintă

Din punct de vedere tactic, prezența a două ARG-uri oferă SUA capacitatea de a conduce operațiuni amfibii distribuite în condiții contestate — combinând aviație îmbarcată, transport vertical și mijloace de asalt de suprafață pentru a ocoli liniile de coastă apărate și a proiecta forță în puncte multiple simultan. Analiștii de la The War Zone notează că, în contextul acestui conflict, o singură țintă iese în evidență pentru un MEU: Insula Kharg — terminalul principal al exporturilor de petrol iranian, până acum neatins. Preluarea insulei ar fi o operațiune cu risc ridicat, nu atât în faza de cucerire, cât în menținerea controlului — Iranul ar putea bombarda insula cu tot ce are. Desfășurarea ARG-urilor în Golful Persic propriu-zis este considerată puțin probabilă din cauza vulnerabilității navelor amfibii la atacuri saturate iraniene. Netanyahu a declarat că „nu poți face revoluții din aer — trebuie să existe și o componentă terestră", sugerând necesitatea unei operațiuni cu trupe. Trump, în schimb, a declarat că nu intenționează să trimită trupe, deși a adăugat că dacă ar face-o, nu ar anunța.

Capacitate de deminare

Operațiunile de deminare au început pe 11 aprilie cu USS Frank E. Petersen și USS Michael Murphy tranzitând strâmtoarea. Două nave Avenger-class — USS Chief și USS Pioneer — au plecat din Singapore. Trei LCS-uri (USS Canberra, USS Tulsa, USS Santa Barbara) sunt echipate cu pachete specializate de contramăsuri.

Forțe aeriene și terestre

12 F-22 Raptor sunt desfășurate la baza Ovda din sudul Israelului — prima desfășurare americană de armament ofensiv în Israel. Aproximativ 35 de F-15E Strike Eagle (Escadrila 494) au fost relocați de la RAF Lakenheath la baza Muwaffaq Salti din Iordania. Eurofighter Typhoons RAF operează de la Al-Udeid, Qatar. A-10 Thunderbolt II sunt dislocate pentru lovirea bărcilor rapide IRGC, elicopterele AH-64 Apache pentru interceptarea dronelor. Suplimentar, 2.500 de Marines antrenați pentru debarcări amfibii au fost trimiși în regiune.

II. Forțele iraniene — stare și capacități

Marina IRGC

Epic Fury (28 februarie) a vizat nave și submarine iraniene, centre de comandă, situri de rachete balistice și anti-navă, apărare aeriană și aerodromuri. Pe 3 martie, CENTCOM a raportat cel puțin 17 nave distruse, cu nicio navă iraniană activă în Golf sau Strâmtoare. Totuși, Wall Street Journal a raportat că peste 60% din bărcile rapide IRGC rămân intacte — carenele din fibră de sticlă, la nivelul mării, au o secțiune radar comparabilă cu valurile și sunt extrem de dificil de detectat.

Minele navale

New York Times, citând oficiali americani, a relatat că IRGC a minat strâmtoarea haotic imediat după 28 februarie, fără coordonate înregistrate — Iranul nu poate localiza și nici îndepărta toate minele proprii. Arsenalul pre-război era estimat la peste 6.000 de unități.Minele navale iraniene pot fi înțelese simplu în trei categorii principale. Minele „limpet” sunt dispozitive mici care se fixează direct pe coca navei, de obicei cu magneți, fiind plasate de scafandri sau drone subacvatice; ele sunt folosite mai ales pentru sabotaj discret și pot exploda la comandă sau cu întârziere. Minele ancorate- plutesc sub suprafața apei, fiind legate de fundul mării printr-un cablu, și detonează atunci când o navă intră în contact cu ele, fiind eficiente pentru blocarea rutelor maritime. Minele de fund- stau pe fundul mării și sunt mai sofisticate: nu trebuie atinse, ci se activează când detectează zgomotul, presiunea sau câmpul magnetic al unei nave care trece deasupra. Împreună, aceste tipuri de mine oferă Iranului un instrument ieftin, dar eficient, pentru a perturba traficul naval și a crea presiune strategică în zone-cheie precum strâmtorile maritime. USNI News confirmă că nicio navă nu a fost lovită de o mină până acum; toate cele 29 de nave lovite au fost victime ale rachetelor sau dronelor.

Capacitate de regenerare

Comandantul Forțelor Aerospațiale IRGC, gen. Seyed Majid Mousavi, a declarat că Iranul a reparat lansatoarele de rachete și drone, ritmul de realimentare depășind rata pre-război. Afirmații iraniene — trebuie tratate cu rezerve.

III. Situația maritimă — date de intelligence

Colapsul traficului normal

Înainte de izbucnirea conflictului, circa 138 de nave tranzitau zilnic Strâmtoarea Hormuz. Din 1 martie 2026, datele marine arată grupuri masive de nave care staționează pe ambele laturi ale strâmtorii, refuzând să tranziteze din cauza riscurilor de securitate. Traficul a scăzut la aproximativ 5% din nivelul pre-război (House of Commons Library).

Flota fantomă iraniană — eludarea blocajului

UANI a urmărit cel puțin 56 de tancuri din flota fantomă iraniană, încărcate cu petrol, care au părăsit Golful Persic de la începutul conflictului — unele transmițând AIS, altele operând clandestin. Acestea se îndreaptă spre Malaysia pentru transferuri ship-to-ship cu alte nave fantomă destinate Chinei. Tancuri sancționate OFAC și listate de UANI — alături de nave aparent legitime — au tranzitat Strâmtoarea Hormuz intermitent, oprindu-și semnalele AIS. Multe au trecut prin canalul dintre insulele Larak și Qeshm, altele au urmat coasta omaneza — două tipare paralele de tranzit adaptate mediului de securitate. Identitatea unui transportor LNG deja casat a fost reutilizată de un tanc care a tranzitat Hormuz pe 5 aprilie — frauda de identitate intenționată pentru a eluda blocajul. Mai mult de 1.100 de nave au fost afectate de interferențe GPS și AIS în primele 24 de ore de la declanșarea Epic Fury.

Stocurile iraniene blocate

La Chabahar, un cluster de tancuri „dark" cu o capacitate combinată evaluată la aproximativ 7-8 milioane de barili se adăpostește în apele teritoriale iraniene sub blocaj — fie încărcate și așteptând descărcarea, fie în balast așteptând încărcarea. Pe 21 aprilie, 5 tancuri iraniene încărcate cu petrol și 10 nave cargo erau observate prin imagini satelitare la Chabahar. Opt tancuri încărcate cu petrol iranian staționau în Golful Oman pe 22 aprilie.

Eficacitatea blocajului — limitele reale

Pe 28 aprilie, CENTCOM a raportat că a întors sau redirecționat 39 de nave de la începutul blocajului. Totuși Lloyd's List a identificat că cel puțin 26 de nave iraniene au ocolit deja linia de blocaj, inclusiv 11 tancuri cu marfă ieșite din Golful Oman. Exporturile iraniene de petrol brut spre Asia au scăzut la jumătate în ultimele 10 zile, cu exporturile din mai proiectate să scadă și mai mult. Niciun VLCC încărcat cu petrol iranian nu a tranzitat Strâmtoarea Malacca spre est din 24 aprilie — cea mai lungă astfel de perioadă de la începerea războiului. Ritmul de export iranian spre Asia a scăzut la 1,3 milioane bpd în aprilie față de 1,9 milioane bpd încărcate din Kharg în martie.

Capturi și incidente recente

Pe 22 aprilie, marina IRGC a sechestrat două nave container — EPAMINONDAS (IMO 9153862) și MSC FRANCESCA (IMO 9401116) — în Strâmtoarea Hormuz, susținând că au violat regulile maritime iraniene. Ambele nave au încetat să mai transmită AIS. Imagini satelitare din 27 aprilie confirmă că ambele nave se află încă în Strâmtoarea Hormuz.

De la începutul conflictului, 37 de incidente maritime confirmate implicând nave comerciale și infrastructură offshore au fost raportate în Golful Arabic, Strâmtoarea Hormuz și Golful Oman.

IV. Sprijinul rus — operațional, nu combatant

Rusia nu are obligație de apărare mutuală față de Iran și nu intervine direct. Sprijinul este real dar selectiv, constrâns de propriile nevoi din Ucraina.

Date satelitare în timp real: Din 28 februarie, Rusia furnizează Iranului imagini satelitare asupra mișcărilor forțelor americane și aliate (confirmat de Lt. Gen. Ihor Romanenko, fost șef adjunct al Statului Major ucrainean, pentru Al Jazeera).

Război electronic: Sisteme de bruiaj Krasukha livrate în 2025. Transfer de lecții din campania GNSS din Ucraina — frecvențe, niveluri de putere și geometrii eficiente împotriva munițiilor de precizie occidentale (JDAM-ER, JSOW). Sisteme integrate la Bandar Abbas.

Tactici de drone rafinate: Moscova a ajutat Iranul să îmbunătățească operațiunile cu drone pe baza experienței din Ucraina. O dronă Hezbollah care a lovit baza britanică din Cipru conținea un sistem de navigație rusesc. Drone produse la Yelabuga, cu inscripții chirilice, identificate la locuri de impact din Dubai.

Sisteme anti-bruiaj: Transfer de cunoștințe despre tehnologia de antenă Kometa — permite munițiilor să mențină navigația prin satelit filtrând semnalele de bruiaj.

Armament livrat pre-război (verificat): contract Su-35 (48 avioane); escadron Yak-130 livrat din 2024; până la 6 elicoptere Mi-28 livrate până în ianuarie 2026; contract MANPADS Verba de 500 milioane euro semnat în februarie 2026; puști Orsis T-5000M identificate în exercițiile IRGC.

V. Sprijinul chinez — tehnologic și indirect

Beijing menține neutralitate oficială, jonglând între sprijinul pentru Iran și relația economică cu SUA (summit Trump-Xi programat pentru mai 2026).

Satelit de recunoaștere militară: Financial Times, pe baza unor documente iraniene scurse, a raportat că IRGC a achiziționat secret un satelit chinez de înaltă rezoluție la sfârșitul lui 2024 (Earth Eye Co.), folosit pentru monitorizarea obiectivelor regionale. Ministerul Chinez de Externe a negat.

Precursori pentru rachete: 1.000 de tone de sodiu perclorat furnizate în 2025 — precursor pentru propulsanți de rachete cu combustibil solid, suficient pentru aproape 800 de rachete. Pe 20 aprilie, US Navy a capturat nava iraniană MV Touska în Golful Oman transportând materiale cu dublă utilizare din China.

Semiconductoare și navigație BeiDou: SUA au acuzat SMIC de furnizarea de instrumente de producție pentru cipuri armatei iraniene. BeiDou utilizat de Iran pentru direcționarea atacurilor. Firmele MizarVision și Jing'an Technology au comercializat date geospațiale despre pozițiile forțelor americane.

MANPADS prin terțe țări: CNN a raportat pe 11 aprilie că Beijing se pregătea să expedieze sisteme MANPADS Iranului prin țări terțe. Negat de Beijing.

Limita implicării: Închiderea Hormuz lovește și China — care primea 80% din petrolul iranian și o treime din importurile totale de petrol prin strâmtoare. Beijing a exercitat presiuni asupra Iranului să accepte armistițiul din 8 aprilie și să participe la negocierile din Pakistan.

VI. Evaluare operațională

Situația la 30 aprilie este de impas operațional stabil dar fragil. SUA dețin superioritate navală și aeriană covârșitoare dar se confruntă cu un adversar care exploatează asimetria — bărci mici, drone, mine dezorganizate, fraudă de identitate navală — pentru a menține costuri ridicate și incertitudine.

Blocajul comprimă exporturile iraniene — scăzute la 1,3 milioane bpd față de 1,9 milioane în martie — dar nu le elimină: 56 de tancuri fantomă au ieșit deja din Golf, tranzitele AIS-dark continuă, iar 39 de nave întoarse nu compensează volumul scurs. Iranul și-a pierdut flota convențională dar păstrează peste 60% din capacitățile de hărțuire asimetrică și continuă să captureze nave comerciale (EPAMINONDAS, MSC FRANCESCA). Armistițiul este extins zi de zi. Orice incident naval — o navă americană lovită, un militar ucis — riscă să spargă echilibrul.

VII. Evaluare financiară a operațiunilor militare din Golful Persic

Costurile operațiunilor militare: evaluare la 30 aprilie 2026

I. Costul total confirmat de Pentagon

Pe 29 aprilie 2026, Comptroller-ul interimar al Pentagonului (persoana care ocupă temporar funcția de șef al finanțelor în cadrul United States Department of Defense), Jules Hurst, a confirmat în fața Comisiei pentru Forțele Armate a Camerei Reprezentanților că SUA au cheltuit aproximativ 25 de miliarde de dolari pe Operațiunea Epic Fury. Cea mai mare parte reprezintă costul munițiilor, restul acoperind operațiuni, mentenanță și înlocuirea echipamentelor pierdute. Secretarul Apărării Hegseth a precizat că un eventual buget suplimentar ar depăși cu mult suma pentru Iran: „Ar fi mai puțin de 25 de miliarde pentru Iran, dar am cere mult mai mult dincolo de asta" — incluzând refacerea stocurilor de muniții pentru întregul dispozitiv global.

II. Evoluția costului zi cu zi

Primele 100 de ore ale operațiunii au costat 3,7 miliarde de dolari — adică 891 milioane de dolari pe zi. Această rată reflectă intensitatea maximă a campaniei aeriene și navale din primele zile. După primele 6 zile, costul acumulat era de 11,3 miliarde de dolari, după care ritmul a scăzut la aproximativ 1 miliard de dolari pe zi în faza ulterioară — pe măsură ce Iran și-a redus lansările de rachete și drone cu 83-90%, iar SUA au trecut la muniții mai ieftine.

Defalcat pe domenii: operațiunile aeriene costă 30 milioane de dolari pe zi, cele navale 15 milioane de dolari pe zi, iar operațiunile terestre 1,6 milioane de dolari pe zi. Acestea sunt costurile de bază fără muniții.

III. Costul blocadei navale actuale

Blocada navală — denumită intern „Operation Economic Fury" — este executată de 17 nave de război americane și peste 100 de avioane (Air Force, Navy, Marines), cu aproximativ 10.000 de militari implicați direct. Costul zilnic al blocadei nu a fost declasificat separat, dar poate fi estimat din datele CSIS: la rata de 15 milioane/zi pentru operațiunile navale, cu trei CSG-uri în loc de două, costul operațional naval se situează în jur de 20-25 milioane de dolari pe zi — exclusiv muniții și interceptoare consumate în apărarea antirachetă. Trump a declarat că blocajul american costă Iranul 500 milioane de dolari pe zi din veniturile din petrol blocate.

IV. Criza munițiilor – consecința strategică majoră

SUA au tras peste 850 de rachete Tomahawk în total — inclusiv 400 în primele 71 de ore — plus 1.000 de rachete JASSM-ER (80% din inventar) și 45% din stocul de Precision Strike Missiles. CSIS evaluează că SUA au consumat: ~50% din stocul de interceptoare Patriot (1.060–1.430 rachete), peste 50% din stocul THAAD, ~30% din Tomahawk, ~20% din SM-3 și SM-6. 535 de Tomahawk-uri au fost trase în primele 16 zile — aproape 17% din stocul estimat. La producția actuală de 90 pe an (înainte de acordurile de urgență), înlocuirea lor ar dura 53 de luni. SUA au convenit cu RTX creșterea producției la peste 1.000 pe an, dar primele livrări suplimentare nu vor sosi înainte de 2-4 ani. În primele 96 de ore, coaliția a consumat 5.197 de muniții din 35 de tipuri — o factură de înlocuire de 10-16 miliarde de dolari în patru zile. Bateriile Patriot aliate și americane au tras 943 de interceptoare în 96 de ore — consumând 18 luni de producție de pe singura linie Lockheed Martin/Boeing.

8 bombe GBU-57 MOP (bunker buster) au fost folosite — aproape un sfert din stocul rămas, livrabile doar de flota de 20 de bombardiere B-2. Înlocuirea lor prin Boeing nu este așteptată înainte de 2028.

V. Impactul strategic- vulnerabilitatea față de China

CSIS avertizează: „Cheltuielile mari de muniții au creat o fereastră de vulnerabilitate sporită în Pacificul de Vest. Va dura 1-4 ani pentru a reface aceste stocuri și câțiva ani după aceea pentru a le extinde la nivelul necesar." Bugetul de apărare FY2027 solicită 70 miliarde de dolari pentru muniții — o creștere de aproape trei ori față de nivelul actual — semnal că Pentagonul recunoaște amploarea golului creat. Penn Wharton estimează costul total al unui război de două luni cu Iran între 40 și 95 de miliarde de dolari, potențial până la 210 miliarde cu efecte economice incluse.

În concluzie la 30 aprilie, 25 de miliarde de dolari cheltuiți și jumătate din stocurile de interceptoare Patriot și THAAD consumate sunt prețul Operațiunii Epic Fury. Blocada costă SUA aproximativ 20-25 milioane de dolari pe zi în costuri operaționale navale și aeriene, pe lângă uzura echipamentelor. Paradoxul strategic: SUA au câștigat superioritatea militară în Golf dar și-au creat o fereastră de vulnerabilitate de 2-4 ani față de un potențial conflict cu China — tocmai în Pacificul de Vest unde stocurile de Tomahawk, JASSM și interceptoare sunt acum critic reduse.

