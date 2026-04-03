Luni, 6 Aprilie 2026
Adevărul
Germania: Se închid biserici, se deschid moschei

În Germania se închid biserici creştine şi se deschid, în schimb, alte edificii de cult. Religia imigranţilor din India sau Siria face imaginea oraşelor mai colorată.

Domul din Köln şi Moscheea Centrală a DITIB (cea mai mare organizaţie musulmană din Germania)

Erlangen este un bun exemplu. În oraşul cu 119.000 de locuitori din sudul Germaniei se petrec multe la capitolul religie. Tocmai este în faza de pregătire construcţia unei noi sinagogi. Landul Bavaria a pus în acest scop la dispoziţie un teren în apropierea campusului universitar. Cele două moschei din oraş planifică o extindere, iar într-o suburbie o asociaţie a cumpărat un teren pentru a construi un templu hindus.

Silvia Klein, directoare pentru integrare şi diversitate în cadrul primăriei Erlangen, subliniază diversitatea culturilor, limbilor şi a religiilor. Cu privire la construcţia templului hindus ea a precizat că lucrările vor demara cel târziu în 2027.

La Erlangen trăiesc numeroşi studenţi din India

Klein a precizat că la universitatea din Erlangen învaţă în prezent mai bine de 2000 de studenţi din India. Asociaţia pentru construcţia templului a subliniat că pe lângă comunitatea germană, cea indiană este a doua ca mărime în oraş.

Erlangen este un exemplu care atestă că diversitatea religioasă din Germania începe să devină vizibilă şi din perspectivă arhitectonică. Desigur există în continuare bisericile tradiţionale, catolică şi protestantă, precum şi o biserică ortodoxă grecească şi una ortodoxă rusă.

Cu mai bine de trei ani în urmă comunitatea coptă a preluat o biserică catolică. Din "Sf. Petru şi Pavel" a devenit "Biserica Ortodoxă Coptă a Sfintei Maria şi a Sfinţilor Apostoli". Diaconul Ragai Edward Matta a declarat pentru DW: "Înainte aveam 18 familii cu 50-60 de membri, acum sunt 60 de familii cu peste 200 de membri". Din comunitatea lor fac parte şi aproximativ 40 de studenţi.

Biserica Ortodoxă Coptă din oraşul german Erlangen
În schimb marile Biserici creştine din Germania, Catolică şi Protestantă, se diminuează. Cu doar câţiva ani în urmă mai bine de jumătate din germani aparţineau uneia din cele două confesiuni. Acum doar 36,6 milioane de germani s-au mai declarat catolici sau protestanţi. Asta înseamnă 44 la sută din cei 83,5 milioane de locuitori a Germaniei. De aceea tot mai frecvent lăcaşurile de cult catolice sau protestante se închid sau capătă altă destinaţie.

"Germania devine tot mai atee" sau "numărul celor fără confesiune a depăşit numărul enoriaşilor" sunt titluri care se regăsesc în mass media. Dar oare este adevărat? Potrivit Oficiului Federal pentru Migraţie şi Refugiaţi, în 2020 numărul musulmanilor ajunsese la 5,3 milioane.

Potrivit unui recensământ al Bisericii Protestante realizat în 2020, în Germania trăiesc şi 3,8 milioane de creştini ortodocşi. La toţi aceştia se adaugă evrei, budişti, bahai şi hinduşi. Pentru toate aceste comunităţi nu există cifre exacte ci doar estimări.

Edificii religioase noi în oraşele germane

Cert este că la capitolul religie oraşele germane devin mai colorate. Concret asta se vădeşte în noile edificii de cult. Câte sunt ele exact nu se ştie. În vara anului 2024 călugăriţe budiste au inaugurat un templu în centrul Berlinului. Între timp în întreaga ţară există aproximativ 20 de temple budiste, iar în iunie 2026 urmează să se inaugureze la Berlin cel mai mare templu budist din Germania.

În ţară se construiesc de asemenea tot mai multe temple hinduse. În Frankfurt există mai bine de şase iar în fiecare oraş cum ar fi Hamburg, München şi în Berlin există câteva.

Templu hindus din Berlin
Şi moschei se construiesc în Germania tot mai multe. "În ultimul an au fost construite moschei la Voerde, Kornwestheim şi Köngen, care deja au fost inaugurate", a comunicat secţia de presă a DITIB, organizaţia musulmanilor turci. În plus s-a pus piatra de temelie pentru noi moschei la Gießen şi Willich.

DITIB a informat din că din organizaţie fac parte în Germania 862 de moschei. Ele sunt subordonate direct Prezidiului pentru Afaceri Religioase (Diyanet) din Ankara, instituţie care la rândul ei este subordonată preşedintelui Turciei.

Mai multe sinagogi şi o "Academie Evreiască" în Germania

Şi comunitatea evreiască se extinde. Au fost construite noi sinagogi la Magdeburg (inaugurată în 2023) şi Potsdam (inaugurată în 2024). Astfel, în toate cele 16 capitale de land există acum sinagogi.

Sinagoga din Potsdam la inaugurare, în iulie 2024
Concomitent este în construcţie "Academia Evreiască" din Frankfurt, care va fi inaugurată în noiembrie 2026.

Creşte şi numărul comunităţilor creştin ortodoxe în Germania

Numărul comunităţilor ortodoxe din Germania creşte şi acestea nu preiau doar biserici catolice sau protestante rămase fără enoriaşi. Comunităţile îşi construiesc frecvent biserici noi.

Christoph Strack - DW

