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Germania: Prea puține femei în Bundeswehr

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Bundeswehr are nevoie urgentă de personal. Armata germană și-ar dori să atragă mai multe femei, însă acestea manifestă prea puțin interes. Care sunt motivele?

În unitățile de luptă ale armatei germane (Bundeswehr), femeile nu au fost admise multă vreme
În unitățile de luptă ale armatei germane (Bundeswehr), femeile nu au fost admise multă vreme

Cât de dispuse sunt femeile să urmeze cariera militară? Nu prea! Cel puțin pentru tinerele pe care DW le-a întrebat spontan pe străzile capitalei federale Berlin, o carieră în Bundeswehr este exclusă.

”Nu se potrivește cu planurile mele de viață, cu studiile și cu munca”, argumentează una dintre ele. O alta spune că este ”complet împotriva războiului”. O a treia povestește că a auzit de la femei militar din anturajul ei că acestea ”se confruntă foarte des cu situații sexiste” iar din acest motiv nu își poate imagina să se înroleze în Bundeswehr.

Ponderea femeilor: ținta este de 20%

Deși acest sondaj stradal nu este reprezentativ, el indică, totuși, o tendință: interesul femeilor pentru Bundeswehr rămâne redus. În Germania, în  prezent, doar 13,7% din personalul militar este format din femei, iar în trupele de luptă ponderea lor este de numai aproximativ 10%. Cifrele sunt cu mult sub obiectivul de 20% pe care și l-a stabilit armata germană. 

În plus, comisia parlamentară pentru forțele armate notează în raportul anual că, în 2025, numărul candidatelor a scăzut față de anul precedent.

Dar Bundeswehr are nevoie urgentă de mai mult personal. Până în 2035, armata intenționează să crească efectivele cu cel puțin 75.000 de militari, pentru a consolida apărarea națională și pentru a îndeplini cerințele NATO. De aceea desfășoară campanii intense de recrutare. În cazul femeilor, însă, succesul este limitat. ”Dacă la fel de multe femei ca bărbați ar dori să intre în armată, nici măcar nu am mai vorbi despre probleme de personal”, punctează deputata Sara Nanni, responsabilă în grupul Verzilor din Bundestag pentru politici de apărare.

Unde este, așadar, problema? ”Vedem că femeile vin în armată”, spune Nanni într-un interviu pentru DW. ”Dar, spre deosebire de bărbați, ele pleacă mai devreme, inclusiv atunci când decid să întemeieze o familie. Observăm acest lucru în multe companii și în multe domenii. Însă în Bundeswehr este deosebit de dificil să împaci viața de familie cu serviciul militar”.

Multe femei ies din armată când își propun să întemeieze o familie
Multe femei ies din armată când își propun să întemeieze o familie


Armata germană oferă servicii de îngrijire a copiilor, telemuncă și posibilitatea de a lucra cu program redus. În același timp, disponibilitatea operațională a armatei are prioritate.

Anchete la parașutiștii din Zweibrücken

Numeroasele cazuri de hărțuire sexuală din Bundeswehr au, de asemenea, un efect descurajator. ”Foarte mulți colegi bărbați sunt respectuoși și camarazi buni. Dar, desigur, există și cazuri de hărțuire sexuală și discriminare”, spune Sara Nanni, membră a Comisiei pentru Apărare din Bundestag. ”Iar ministerul nu a tratat această problemă suficient de serios, timp de mulți ani”.

Deosebit de grave sunt incidentele din Regimentul 26 Parașutiști din Zweibrücken, în sud-vestul Germaniei, unde sunt anchetați peste 50 de militari pentru consum de droguri, acțiuni de extremă dreapta și agresiuni sexuale. Investigațiile, care au pornit cu greutate, vin în urma sesizărilor făcute de femei militar.

Ministrul Apărării, Boris Pistorius (SPD), a calificat aceste incidente drept ”profund șocante”. Cel puțin 16 militari au fost deja concediați, iar comandantul regimentului a fost revocat din funcție. Ministerul Apărării vrea acum să analizeze problema în profunzime. Până la sfârșitul anului va fi realizat un studiu privind amploarea comportamentului sexualizat necorespunzător în armată, care va include și infracțiunile încă neraportate.

”Comparat cu întregul efectiv al Bundeswehr, numărul persoanelor acuzate este extrem de mic”, a declarat pentru DW o purtătoare de cuvânt a Bundeswehr din Köln. ”Cu toate acestea, fiecare astfel de faptă este una prea mult”. Comportamentul sexualizat necorespunzător nu își are locul în Bundeswehr. ”Se aplică toleranță zero.”

Mult timp, femeilor le-a fost interzis serviciul cu arma

Per ansamblu, Bundeswehr are, în continuare, în societatea germană imaginea unei lumi a bărbaților. Abia din anul 2001 femeile au fost admise în unitățile de luptă ale armatei germane. Până atunci, Legea Fundamentală le interzicea serviciul militar cu arma. Puteau activa doar în structuri precum serviciul medical militar, care și astăzi are cea mai mare pondere de femei. 

Generalul Christian Freuding, comandantul forțelor terestre germane
Generalul Christian Freuding, comandantul forțelor terestre germane


Accesul în trupele de luptă a trebuit câștigat în instanță. Între timp, ponderea femeilor în Bundeswehr a ajuns aproximativ la media NATO, de 13,9%.

Multe tinere care efectuează voluntar serviciul militar consideră perioada petrecută în Bundeswehr o experiență pozitivă pentru parcursul lor profesional. Este și cazul lui Kerry Hoppe, ofițer în rezervă al forțelor aeriene. Jurista din München povestește pentru DW că experiența din Bundeswehr i-a întărit enorm încrederea în sine, deoarece a constatat că poate face față acelorași provocări ca și camarazii ei bărbați.

În 2025, Nicole Schilling a devenit prima femeie militar ajunsă adjunctă a șefului armatei terestre
În 2025, Nicole Schilling a devenit prima femeie militar ajunsă adjunctă a șefului armatei terestre


Bărbații și femeile sunt supuși acelorași cerințe: trebuie să transporte același tip de echipament și să folosească aceleași arme. ”Am avut marele noroc să nu mă confrunt deloc cu sexism sau discriminare structurală doar pentru că sunt femeie”, spune Hoppe.

Lipsesc modelele feminine

Totuși, în Bundeswehr există încă prea puține modele feminine, consideră Hoppe, aflată la mijlocul celui de-al treilea deceniu de viață. ”Dacă nu cunoști nicio femeie care a servit în Bundeswehr, îți este cumva mai greu să te vezi în același rol. De aceea cred că, dacă ar exista mai multe modele feminine puternice care au ales această carieră, cifrele privind recrutarea ar putea arăta altfel”.

În prezent, peste 25.000 de femei servesc în forțele armate germane. Totuși, la nivelul funcțiilor de conducere situația este modestă: doar trei femei au gradul de general, dintr-un total de 220 de generali și amirali ai Bundeswehr. Cea mai cunoscută este Nicole Schilling, care, începând de anul trecut, este adjuncta inspectorului general, cel mai înalt militar din Bundeswehr. ”Avem nevoie de mai multe femei”, este și ea de aceeași părere, ”pentru că echipele mixte îmbunătățesc rezultatul de ansamblu”.

Nina Werkhäuser - DW

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