Vineri, 16 Ianuarie 2026
Adevărul
Gala MUSICRIT ediția a IV-a sau strălucire la Ateneul Român

Publicat:

Ca avanpremieră la sărbătorirea Zilei Culturii Naționale, în mod tradițional, Uniunea Criticilor, Redactorilor și Realizatorilor Muzicali (UCRRM) a organizat pe 14 ianuarie în parteneriat cu Filarmonica George Enescu, Centrul Național de Artă Tinerimea Română și Artexim, o nouă ediție a Galei Premiilor MUSICRIT, eveniment de referință „nu doar o celebrare a performanței din toate ariile muzicii clasice, ci și o adevărată platformă de recunoaștere, dialog și inspirație la nivel național, repoziționând critica muzicală și jurnalismul cultural în rolurile de garanți ai valorii și promotori ai excelenței”, cum explică muzicologul dr. Luminița Arvunescu, președintele UCRRM, în invitația oficială la gală.

image

Premiile breslei criticilor muzicali sunt unice în România și recompensează calitățile, meritele, rezultatele de excepție artistice și manageriale obținute de interpreți, instituții muzicale, într-un cuvânt, depășirea înaltei ștachete valorice în arta sunetelor.

Pentru 2025 s-au acordat un număr de 11 Premii anuale, 5 Premii de Excelență, Premiul Grigore Constantinescu – distincție creată în memoria președintelui–fondator al UCRRM și două Trofee MUSICRIT. Pentru întâia oară li s-a alăturat Premiul Special al Uniunii.

Serata cu alură sărbătorească și solemnă, care a umplut până la refuz aula istorică a Ateneului Român, i-a avut drept amfitrioni pe Luminița Arvunescu și pe Marius Constantinescu, jurnalist cultural, TVR.

Premiile MUSICRIT

Nicolae Gheorghiță și Olguța Lupu
Nicolae Gheorghiță și Olguța Lupu

Premiul Grigore Constantinescu – prof. univ. dr. OLGUȚA LUPU, decan al Facultății de Compoziție, Muzicologie și Pedagogie Muzicală la Universitatea Națională de Muzică București, coordonator al Secției de Muzicologie a Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor

Costin Zaharia și Costin Popa
Costin Zaharia și Costin Popa

Premiul pentru  critică muzicală – COSTIN ZAHARIA (Paris)

Laurențiu Constantin și Liliana Staicu
Laurențiu Constantin și Liliana Staicu

Premiul pentru management cultural performant – LAURENȚIU CONSTANTIN, directorul Festivalului de Muzică Veche București

Cristina Uruc, Luminița Arvunescu, Valentina Sandu-Dediu
Cristina Uruc, Luminița Arvunescu, Valentina Sandu-Dediu

Premiul pentru Festivalul Anului – FESTIVALUL INTERNAȚIONAL GEORGE ENESCU – ediția 2025

Teodora Brody Enache și Valentina Băințan
Teodora Brody Enache și Valentina Băințan

Premiul pentru Proiectul Anului – TEODORA BRODY ENACHE pentru albumul RHAPSODY, ce cuprinde aranjamente vocale originale ale unor lucrări orchestrale de Enescu, Beethoven, Bartók, Pachelbel acompaniate de London Symphony Orchestra, inclusiv o doină a cappella

Roxana Constantinescu și Melody Moore
Roxana Constantinescu și Melody Moore

Premiul pentru Discografie – Integrala operei NORMA de Bellini, producție a Casei de discuri EuroArts Music în colaborare cu San Francisco Classical Recording Company, avându-i drept interpreți în rolurile principale pe soprana Melody Moore, mezzosoprana Roxana Constantinescu, tenorul Ștefan Pop, basul Adam Lau sub bagheta lui Pier Giorgio Morandi, cu corcursul Orchestrei și Corului Filarmonicii de Stat Transilvania din Cluj-Napoca. Dirijorul corului, Cornel Groza. Înregistrare efectuată în Studioul Radio Cluj

Ramona Zaharia și Cristian Rudic
Ramona Zaharia și Cristian Rudic
Ramona Zaharia și Cristian Mandeal
Ramona Zaharia și Cristian Mandeal

Premiul Artistul Liric al Anului – mezzosoprana RAMONA ZAHARIA

Cvartetul Arcadia și Cristina Uruc
Cvartetul Arcadia și Cristina Uruc

Premiul Instrumentiștii Anului – Cvartetul ARCADIA Cluj-Napoca

Dumitru Avakian, Laudatio pentru Filarmonica George Enescu
Dumitru Avakian, Laudatio pentru Filarmonica George Enescu
Luminița Arvunescu și Marin Cazacu
Luminița Arvunescu și Marin Cazacu

Premiul pentru Cea mai bună Stagiune Simfonică din țară – FILARMONICA GEORGE ENESCU București

Daniel Jinga, Marius Constantinescu, Luminița Arvunescu, Smaranda Oțeanu-Bunea
Daniel Jinga, Marius Constantinescu, Luminița Arvunescu, Smaranda Oțeanu-Bunea

Premiul pentru Cea mai bună Stagiune Lirică din țară – OPERA NAȚIONALĂ BUCUREȘTI

Paula Iancic
Paula Iancic

Premiul Revelația Anului – soprana PAULA IANCIC

Luminița Arvunescu, Ana Sireteanu, Ana Voinescu
Luminița Arvunescu, Ana Sireteanu, Ana Voinescu

Premiul Tânărul Jurnalist al Anului – ANA SIRETEANU

Premiile de EXCELENȚĂ au fost acordate domnului IOAN HOLENDER la împlinirea vârstei de 90 de ani, cel mai longeviv director al Operei de Stat din Viena, fost director artistic al Festivalului Internațional George Enescu

Marius Constantinescu, Luminița Arvunescu, Ioan Holender, Liviu Jicman
Marius Constantinescu, Luminița Arvunescu, Ioan Holender, Liviu Jicman

prof. univ dr. VASILE JUCAN, rectorul Academiei Naționale de Muzică Gheorghe Dima din Cluj-Napoca

Marius Constantinescu, Luminița Arvunescu, Silvia Sbârciu, Cristina Comandașu
Marius Constantinescu, Luminița Arvunescu, Silvia Sbârciu, Cristina Comandașu

FILRMONICII DE STAT TRANSILVANIA din Cluj-Napoca la celebrarea a 70 de ani de la înființare, premiu înmânat managerului Silvia Sbârciu

Luminița Arvunescu, Liliana Staicu
Luminița Arvunescu, Liliana Staicu

CORURILOR RADIO ROMÂNIA la aniversări (Corul Academic și Corul de Copii, 85 respectiv 80 de ani de la instituire)

Luminița Arvunescu, Verona Maier, Viniciu Moroianu
Luminița Arvunescu, Verona Maier, Viniciu Moroianu

pianistului VINICIU MOROIANU, prof. univ. dr. la Universitatea Națională de Muzică din București,

Vlad Vieru, Adela Vrînceanu-Celebidachi, Oltea Șerban Pârâu
Vlad Vieru, Adela Vrînceanu-Celebidachi, Oltea Șerban Pârâu

Prermiul SPECIAL al UCRRM a revenit filmului „CRAVATA GALBENĂ”, producție inspirată din viața marelui dirijor Sergiu Celibidache, regizată de fiul acestuia, Serge Ioan Celebidachi. Producătoare, Adela Vrînceanu-Celebidachi. Scenograf, Vlad Vieru.

Trofeele MUSICRIT au fost acordate renumitei mezzosoprane VIORICA CORTEZ la împlinirea vârstei de 90 de ani („O viață închinată spectacolului de operă”), precum și

Luminița Arvunescu și Mihaela Martin
Luminița Arvunescu și Mihaela Martin

reputatei violoniste MIHAELA MARTIN, prof. univ. la Academia de Muzică din Kőln, pentru „o viață închinată performanței violonistice”.

Gala Premiilor MUSICRIT 14 IAN foto Andrei Gindac Two BugsCL1A9330 jpg

Trofeul MUSICRIT acordat Vioricăi Cortez a fost înmânat nepoatei artistei, Irina Guguianu, care a citit un mesaj emoționant de mulțumire din partea doamnei Cortez. De altfel toți cei distinși au exprimat calde mulțumiri pentru onoarea făcută.

Premianții au fost onorați prin Laudatio rostite de Liviu Jicman, președintele Institutului Cultural Român, Cristina Uruc, manager Artexim și director executiv al Festivalului Internațional George Enescu, Cristian Rudic, manager al Operei Naționale Române din Timișoara, Valentina Sandu-Dediu, membru corespondent al Academiei Române, prof. univ. dr. dr. HC la Universitatea Națională de Muzică București, rectorul Colegiului Noua Europă, prof. univ dr. Nicolae Gheorghiță, vicepreședinte al Uniunii Compozitorilor și Muzicologilor, prorector al Universității Naționale de Muzică București, prof. univ. dr. Verona Maier, prorector al Universității Naționale de Muzică București, Liliana Staicu, director al Centrului Cultural de Proiecte și Evenimente Radio România, Cristina Comandașu, manager Radio România Muzical, muzicologul dr. Oltea Șerban-Pârâu, manager cultural, realizatoarele de emisiuni Radio România Muzical Ana Voinescu și Florica Jalbă, Valentina Băințan, producător TVR Cultural, compozitorul și redactorul muzical Ioan Dobrinescu, criticii muzicali Smaranda Oțeanu-Bunea, Dumitru Avakian și semnatarul acestor rânduri, precum și de amfitrionii Galei.

Maestrul Cristian Mandeal la pupitrul Orchestrei Române de Tineret
Maestrul Cristian Mandeal la pupitrul Orchestrei Române de Tineret

Programul artistic...

... a stat sub semnul prestației Orchestrei Române de Tineret, un ansamblu pe care dirijorul ei principal, maestrul Cristian Mandeal, prof. univ. la Universitatea Națională de Muzică București, laureat al Trofeului MUSICRIT 2024, l-a adus la nivel artistic performant. A demonstrat-o și acum prin interpretarea dansului „Hora din Muntenia” din Suita simfonică „Trei dansuri românești” de Rogalski (în autentic spirit folcloric cult), paginii „Intermedio” din zarzuela „La boda de Luis Alonso” de Giménez (dinamică, spectaculoasă, cu prime violine rafinate, „lemne” de puritate extremă, accentuări ale partidelor de coarde în ritm spaniol incitant care a ridicat sala în picioare), încheind seara cu „Oda bucuriei” din „Simfonia a IX-a în re minor, op. 125” de Beethoven, redată monumental de Cristian Mandeal, tălmăcită grandios de instrumentiști și Corul Academic Radio (pregătit de Ciprian Țuțu).

Bagheta lui Cristian Mandeal a impresionat prin gestica imperială și preciziunea de laser a direcționărilor. Ovațiile le-au confirmat.

În acompaniamentul solistic, stilistica urmărită de dirijor a fost pe deplin adecvată epocilor componistice diverse, romantice, belcantiste, veriste și publicul a admirat partea I-a „Allegro affettuoso” din „Concertul pentru pian și orchestră în la minor, op. 54” de Schumann (Viniciu Moroianu visător al clapelor, cu energie încărcată de pasiune și vijelios în cadență), aria Principesei de Bouillon din „Adriana Lecouvreur” de Cilea (Ramona Zaharia cu timbru sombrat, frazare frumoasă și acute impetuoase), aria lui Cio-Cio-san din actul secund al operei „M-me Butterfly” de Puccini (Paula Iancic sensibilă și expresivă, în coloristică variată și final dominator), duetul „Mira, o Norma... Si, fino all'ore estreme” din „Norma” (Melody Moore și Roxana Constantinescu, două glasuri frumoase în deplină comuniune ideatică), „Poloneza de concert în Re major, op. 4 nr. 1 pentru vioară și orchestră” de Wieniawski, interpretată de Mihaela Martin, virtuoză și cu ton de șarm.

Partea a V-a „Presto” din „Cvartetul de coarde  nr. 14 în do diez minor, op. 131” de Beethoven a revenit Cvartetului Arcadia, compus din Ana Tőrők-vioară, Răsvan Dumitru-vioară, Traian Boală-violă, Zsolt Tőrők-violoncel, o formație cu sonorități de pură esență estetică.

Impecabila ținută artistică a serii a dublat excelența premierilor, a cuvintelor apreciative rostite despre cei distinși.

Ministrul Culturii, Demeter András István a asistat la Gală, iar Ministerul Culturii a inclus-o între manifestările oficiale ale Sărbătoririi Zilei Culturii Naționale, alături de teatre, instituții de spectacole și concerte, muzee, biblioteci de pe întreg cuprinsul țării.

Puterile care au dus cea de-a IV-a ediție a Galei pe culmi de strălucire marcate de nesfârșite aplauze nu s-au datorat numai organizatorilor și partenerilor lor, capacităților artistice ale interpreților performeri, ci și sponsorilor (QuickWeb, DELEANU Attorneys at Law, Domeniile SÂMBUREȘTI, ACQUA CARPATICA, SUNLAKE), coproducătorilor (TVR CULTURAL, Radio România Muzical) și partenerilor DILEMA, Words Crafters și CULT CAT.

Ediția din anul 2027 a Galei Premiilor MUSICRIT, a V-a, va fi desigur jubiliară.

Foto Andrei Gîndac

Opinii

