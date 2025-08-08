Furtuna în Balcani: tragedia sârbilor din 1995 și căutarea unei reconcilieri durabile

In data de 4 august 1995, în timpul unei operațiuni militare coordonate de armata croată și aliații săi, au avut loc evenimente care au lăsat o amprentă adâncă asupra istoriei Balcanilor. Operațiunea „Oluja” (Furtuna), o acțiune care a implicat forțe militare și paramilitare, a dus la exodul a aproximativ 250.000 de sârbi din regiunile Krajina, Lika, Kordun și Banija, teritorii care făceau parte din Republica Sârbă a Krajina de la acea vreme, constituitã pe teritoriul croat. Această operațiune a provocat nu doar pierderi teritoriale imense pentru Belgrad, dar și distrugerea unor comunități întregi, în care se aflau oameni, culturi și tradiții vechi de secole.

Astfel, începutul lunii august 1995 a marcat pentru multe familii sârbe o răscruce de destin. În doar câteva zile, sute de mii de oameni au fost forțați să-și părăsească casele în urma unei ofensive militare care avea ca scop restabilirea controlului asupra regiunilor croate considerate de autoritățile de la Zagreb ca fiind parte din statul lor. Deși multe dintre aceste regiuni erau sub protecția Națiunilor Unite, operațiunea a fost lansată fără a se respecta angajamentele internaționale de negociere pașnică, iar în locul unei soluții diplomatice, un întreg popor a fost nevoit să trăiască una dintre cele mai mari tragedii ale contemporaneității sale.

Imaginile cu refugiați, bătrâni, femei și copii care călătoreau kilometri întregi în căutarea unui refugiu de salvare au devenit simboluri ale suferinței în întreaga lume, unele comunități fiind distruse, iar casele și locuințele sârbești, unele vechi de sute de ani, au fost incendiate sau jefuite.

Chiar și după trecerea a trei decenii de la acele evenimente, sârbilor din Croația nu le-a fost oferit un cadru adevărat de reconciliere. In 2011, 186.633 sârbi locuiau în Croația, comparativ cu 581.663 sârbi, conform recensãmântului din 1991.

Pe acest fond, în prezent, chiar și în fața unui cadru legislativ care garantează drepturile minorităților -Croația fiind stat membru al UE- realitatea cotidiană rămâne adesea una marcată de discriminare și marginalizare. În zonele de repatriere, violența fizică, limbajul urii și discriminarea în toate formele sale continuă să fie o realitate. De la obstacolele legale privind dreptul de a-și declara naționalitatea până la obstrucționarea accesului la educație și locuri de muncă, realitatea pentru unii sârbi rămași în Croația este încă una marcată de nedreptate și excludere.

Climatul dificil este evidențiat şi de numărul extrem de scăzut de întoarceri ale sârbilor în regiunile din care au fost expulzați, estimările sugerând că doar câteva mii dintre aceştia au reușit să se întoarcă acasă. Acest tablou reflectã astfel o fractură socială profundă care persistă de-a lungul decadelor.

Pentru sârbi şi nu numai, operațiunea „Oluja” nu este privită izolat. Ea face parte dintr-un context istoric mai larg, care include perioada celui de-al Doilea Război Mondial, când milioane de sârbi, romi și evrei au suferit în lagărele de concentrare și în fața persecuțiilor naziste. Tragismul acestor evenimente este adâncit de faptul că multe dintre atrocitățile din acea perioadă au fost tăcute sau minimizate de-a lungul decadelor. Jasenovac, un lagăr de concentrare în care mii de sârbi au fost uciși într-un mod barbar, rămâne un simbol al unei perioade întunecate din istoria regimului Ustași, care a cauzat suferință și moarte în rândul minorităților.

De cealaltã parte, apelul constant al Croației la „Ziua Eliberării”, care marchează operațiunea „Oluja”, este perceput ca o continuare a unei istorii neterminate, un moment care păstrează în viață o diviziune adâncă între trecutul și viitorul regiunii.

Un punct esențial în reconstrucția relațiilor între națiunile din Balcani este, fără îndoială, recunoașterea și respectarea adevărului istoric. Fără o înțelegere completă a suferințelor din trecut, fără recunoașterea victimelor tuturor părților implicate, procesul de reconciliere rămâne imposibil. Justiția pentru victimele operațiunii „Oluja” și ale altor conflicte din regiune nu trebuie să fie o fantezie, ci o realitate tangibilă, iar acest lucru poate fi atins doar prin dialog, educație și voință politică.

Nu este suficient doar să comemorăm aceste tragedii; este esențial să învățăm din ele. Un viitor în Balcani, și în întreaga Europă, poate fi construit doar prin respect reciproc, prin acceptarea diversității culturale și printr-o reconciliare profundă, care nu se poate face fără o justiție reală și fără recunoașterea suferințelor. Fără aceste elemente, reconcilierea rămâne doar o iluzie.

Așadar, apelul este simplu: pentru un viitor mai bun și mai pașnic, trebuie să privim în față adevărul dureros al trecutului. Numai astfel vom reuși să depășim vechile conflicte și să construim o Europă unită și solidară, bazată pe înțelegere, respect și dreptate pentru toți.